Départ du vice-président de Meta Horizon, Vivek Sharma

Facebook ouvre Horizon World, son monde de réalité virtuelle d’avatars, à toute personne de 18 ans et plus aux États-Unis et au Canada.

Le vice-président du logiciel de réalité virtuelle des médias sociaux Meta’s Horizon, Vivek Sharma, quitte l’entreprise, a déclaré vendredi un porte-parole.

Sharma est une employée de Meta (anciennement Facebook) depuis six ans et a occupé des postes de haut rang sur le marché des jeux de l’entreprise. et plus récemment son unité commerciale naissante liée au métaverse.

En tant que vice-présidente d’Horizon, Sharma, qui est basée dans la région de Seattle, a supervisé divers projets de réalité virtuelle tels que le service de médias sociaux Horizon Worlds, qui s’apparente à l’ancien jeu en ligne Second Life qui a été adapté à la réalité virtuelle. Les autres produits Horizon incluent l’application de collaboration sur le lieu de travail basée sur la réalité virtuelle Horizon Workrooms et l’application Horizon Venues pour les événements en direct (elle a été déplacée dans l’application principale Worlds cet été.)

“Grâce à son leadership, le groupe de produits Horizon a construit une équipe solide avec une vision ambitieuse et cela ne fait que commencer”, a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué. “Meta continue d’être une source de développement de grands leaders, et nous sommes ravis de voir ce que Vivek accomplit dans son prochain chapitre.”

Le porte-parole a ajouté que l’équipe de Sharma’s Horizon relèvera désormais directement de Vishal Shah, vice-président de Meta pour le Metaverse.

Meta parie que le métaverse, une collection de mondes numériques auxquels les gens peuvent accéder via la réalité virtuelle et les technologies de réalité augmentée associées, représentera la prochaine frontière de l’informatique.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré dans un récent épisode du podcast Joe Rogan Experience que son entreprise lancera un nouveau casque VR en octobre, qui est le mois où Meta organise généralement sa conférence Connect VR.

Regardez: Qu’est-ce que le métaverse et pourquoi y dépense-t-on des milliards de dollars ?