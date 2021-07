Départ du premier lot d’athlètes indiens en présence du ministre des Sports, de l’ISC et des responsables de l’IOA

Samedi, le ministre des Sports Anurag Thakur a officiellement envoyé le premier groupe d’athlètes indiens de huit disciplines aux Jeux olympiques de Tokyo à l’aéroport international Indira Gandhi d’ici. Thakur était accompagné du ministre d’État aux Sports, Nisith Pramanik, du directeur général de l’Autorité indienne des sports Sandip Pradhan et de responsables de l’Association olympique indienne (IOA), dont le président Narinder Batra et le secrétaire général Rajeev Mehta.

Un contingent de 88 membres, qui comprend 54 athlètes en plus du personnel d’encadrement et des représentants de l’IOA, est parti pour la capitale japonaise samedi soir pour participer aux Jeux de Tokyo, frappés par le COVID, qui débuteront dans une semaine le 23 juillet. tir à l’arc, badminton, tennis de table, hockey, judo, gymnastique, natation et haltérophilie.

Le hockey, composé d’équipes masculines et féminines, est la plus importante de toutes les disciplines. Les équipes de hockey ont reçu un accueil chaleureux à leur entrée dans le terminal IGI, le personnel de l’aéroport applaudissant des deux côtés alors qu’ils traversaient. La seule haltérophile indienne en lice, Mirabai Chanu, a atteint Tokyo vendredi depuis sa base d’entraînement à St Louis, aux États-Unis.

Chanu était accompagné de l’entraîneur national Vijay Sharma et de l’entraîneur adjoint Sandip Kumar, tandis qu’un autre entraîneur adjoint Pramod Sharma est parti de la capitale nationale avec le premier groupe. Les boxeurs sont partis d’Italie tandis que les tireurs ont atteint Tokyo samedi, après avoir effectué un long séjour d’entraînement et de compétition en Croatie.

L’Inde sera représentée par un contingent de 228 personnes, dont 119 athlètes, aux Jeux olympiques de Tokyo, qui se dérouleront selon des protocoles sanitaires stricts et sans spectateurs à la suite de la pandémie qui fait rage. Quatre marins indiens – Nethra Kumanan et Vishnu Saravanan (classe laser), KC Ganapathy et Varun Thakkar (classe 49er) – ont été les premiers du pays à atteindre Tokyo depuis leurs bases d’entraînement en Europe. Ils ont commencé à s’entraîner jeudi.

Le contingent indien de tir s’est enregistré samedi au Village des Jeux. Par ailleurs, l’équipe d’aviron a également atteint Tokyo, tandis que le contingent de boxe est parti de sa base d’entraînement en Italie et devrait rejoindre la capitale japonaise via Amsterdam dimanche matin.

