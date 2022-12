Départ du chef de la police algonquine John Bucci après 22 ans au service – Shaw Local

Le chef de police vétéran algonquin John Bucci a été nommé sous-shérif du bureau du shérif du comté de McHenry et quittera le département du village le 27 décembre.

«Je suis ravi de cette nouvelle opportunité de continuer à servir la communauté à un autre titre et je suis convaincu que le service de police d’Algonquin continuera de prospérer sous une nouvelle direction», a déclaré Bucci dans un communiqué de presse du village vendredi.

Son nouveau rôle de sous-shérif prend effet le 3 janvier.

Bucci a rejoint le département Algonquin en mars 2000. Il a servi comme patrouilleur et officier DARE, détective, instructeur de tactiques défensives et a occupé divers postes de direction, dont celui de chef adjoint. Il a été nommé chef en 2014, succédant à Russell Laine, qui a pris sa retraite après avoir occupé ce poste pendant 30 ans.

Selon le village, Bucci a eu un impact significatif sur le département au cours de ses huit années en tant que meilleur flic d’Algonquin.

Il a dirigé la force à travers deux processus de réaccréditation et l’a guidée à travers la pandémie de coronavirus en organisant des horaires et en fournissant des équipements et des fournitures de protection pour minimiser l’exposition.

“En plus de recruter et de promouvoir des officiers au sein du département, le chef Bucci était également un mentor et un instructeur, souvent vu en train d’enseigner des cours sur les tactiques défensives et d’examiner personnellement la sécurité avec de nouveaux officiers”, selon le communiqué.

Bucci était membre des chefs locaux, étatiques et nationaux des organisations de police. Il a développé de solides relations avec les écoles et la communauté et a encouragé la participation à divers événements, tels que la cérémonie du 11 septembre à Eastview et la course au flambeau pour les Olympiques spéciaux.

Bucci a également élargi la portée en offrant des cours communautaires sur le vol d’identité et la fraude et a participé au programme des travailleurs sociaux du comté de McHenry.

« Nous sommes reconnaissants du service dévoué du chef Bucci au village d’Algonquin et de l’impact positif qu’il a eu sur notre communauté », a déclaré la présidente du village, Debby Sosine.

Un processus de recrutement interne est en cours et une annonce concernant le remplacement de Bucci est attendue dans les prochains jours.

