Départ de deux navires de la Marine royale canadienne pour une mission dans la Baltique

Deux navires de guerre de la Marine royale canadienne ont quitté le port d’Halifax lundi, à destination de la région de la Baltique où ils rejoindront une mission de l’OTAN visant à dissuader l’agression russe.

Les navires, le NCSM Shawinigan et le NCSM Summerside, aideront les forces de l’OTAN à chasser et à éliminer les mines dans l’Atlantique Nord dans le cadre de l’opération Reassurance.

Le contre-amiral Josee Kurtz, commandant de la Force opérationnelle interarmées de l’Atlantique, a déclaré que le déploiement témoigne de l’engagement du Canada envers l’alliance de 31 pays.

« Même si l’OTAN n’est pas directement impliquée dans ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, le fait que nous positionnions l’alliance pour qu’elle soit prête à réagir, si elle est appelée, est très important », a-t-elle déclaré aux journalistes après que les navires aient quitté le port.

Les « eaux alliées seront beaucoup plus sûres » parce qu’elles sont patrouillées par des navires canadiens, a-t-elle ajouté.

Alors que l’OTAN n’est pas directement impliquée dans la guerre de la Russie avec l’Ukraine, un haut officier militaire de l’OTAN a déclaré lundi que l’alliance renforçait la sécurité des pays membres voisins.

L’amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l’OTAN, a déclaré qu’environ 40 000 soldats sont en attente depuis l’Estonie au nord jusqu’à la Roumanie sur la mer Noire au sud.

De plus, environ 100 avions prennent leur envol sur ce territoire chaque jour, et un total de 27 navires de guerre opèrent dans les mers Baltique et Méditerranée, mais ces chiffres sont appelés à augmenter. Dans le cadre d’un nouveau plan, l’OTAN vise à avoir jusqu’à 300 000 soldats prêts à se déplacer sur son flanc oriental dans les 30 jours.

Bauer, qui sert dans la marine royale néerlandaise, a déclaré à l’Associated Press que le nouveau plan de l’OTAN est basé sur la force de l’armée russe avant que le président Vladimir Poutine ne lance la guerre contre l’Ukraine il y a près de 17 mois. Il a déclaré que la guerre avait épuisé l’armée russe, mais pas sa marine ni ses forces aériennes.

Entre-temps, la dernière mission de l’OTAN pour le Canada marque le premier déploiement du NCSM Shawinigan dans le cadre de l’opération Reassurance et le deuxième déploiement complet du NCSM Summerside. Les deux navires de défense côtière transportent environ 45 marins et seront déployés pendant quatre mois.

Alors que Jacqui Empson-Laporte regardait le NCSM Summerside quitter la jetée, elle a dit au revoir de la main alors que son fils de 22 ans, Ryan Forbes, partait pour son premier déploiement.

Elle a dit qu’elle voulait que son fils voie le monde, alors qu’elle tenait une banderole peinte à la main qui disait: « Soyez en sécurité, apprenez beaucoup, profitez de l’expérience. »

Le mari de Malorie White, Perry White, était également à bord du NCSM Summerside. Elle a dit que ses déploiements fréquents ont été difficiles pour leurs deux enfants, âgés de sept et trois ans.

« Mais je suis vraiment fière de lui aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

À la suite de l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le Canada a envoyé des navires de la marine pour participer à l’opération Reassurance depuis 2014, déployant environ 2 430 militaires dans le cadre de la mission.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 juillet 2023.



Avec des fichiers d’Associated Press.