Départ de COO Claure, nouveau CEO nommé

« J’ai une grande confiance en Michel Combes et en la talentueuse équipe de SoftBank pour poursuivre l’excellent travail que nous avons en cours chez SBGI [SoftBank Group International]. »

« Marcelo a apporté de nombreuses contributions à SoftBank pendant son séjour ici et nous le remercions pour son dévouement et lui souhaitons un succès continu dans ses projets futurs », a déclaré Masayoshi Son, président-directeur général du groupe SoftBank, dans un communiqué.

Michel Combes, président de SoftBank Group International, a été nommé vendredi PDG en remplacement de Claure. Il supervisera le portefeuille d’exploitation et d’investissement de la société.

Claure, considéré par beaucoup comme le bras droit du patron de SoftBank, Masayoshi Son, était également PDG de SoftBank Group International. Il a dirigé les opérations de redressement chez Sprint, qui fusionné plus tard avec T-Mobile en 2020, et WeWork après le départ du fondateur Adam Neumann.

CNBC a rapporté jeudi que Claure allait démissionner de l’entreprise, citant des personnes proches du dossier. Des sources ont déclaré à Andrew Ross Sorkin et Alex Sherman de CNBC que Claure était en pourparlers pour quitter SoftBank depuis plusieurs mois.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.