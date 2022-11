Dépanneuse offerte au groupe de travail sur la forêt d’Okanagan

Ceux qui considèrent la propreté de l’arrière-pays de l’Okanagan comme une affaire sérieuse ont récemment reçu de grandes nouvelles.

Le fondateur de l’Okanagan Forest Task Force, Kane Blake, a écrit sur Facebook qu’un membre avait offert au groupe sa vieille dépanneuse F450 de 2002 pour l’aider à nettoyer l’arrière-pays.

Blake a déclaré qu’une collecte de fonds sera prévue dans un proche avenir pour aider à équiper le camion pour un printemps et un été occupés.

La dépanneuse sera également équipée de décalcomanies pour le groupe de travail et ses sponsors.

Actuellement, le camion a besoin de pneus tout-terrain et d’une transmission 4r100.

