Deontay Wilder serait intéressé à affronter Oleksandr Usyk, qui n’a pas encore conclu d’accord avec son challenger Daniel Dubois | Nouvelles de boxe

Deontay Wilder pourrait être « intéressé » à combattre Oleksandr Usyk, qui n’a pas encore conclu d’accord pour une défense obligatoire du titre WBA contre Daniel Dubois.

L’Ukrainien détient les ceintures des poids lourds WBA, IBF et WBO et n’a pas été en mesure de finaliser les conditions d’un combat contre le challenger obligatoire WBA Dubois.

Des offres de bourse ont été commandées pour jeudi prochain, bien que Wilder, classé comme le challenger n ° 1 de la WBA, soit le prochain à devenir un remplaçant, si Usyk vs Dubois échoue.

Daniel Dubois est le challenger obligatoire WBA pour Usyk





Dubois s’est blessé au genou alors qu’il défendait sa ceinture « régulière » WBA en décembre alors qu’il était terrassé trois fois au premier tour avant de forcer un arrêt au troisième tour de Kevin Lerena.

La manager de Wilder, Shelly Finkel, a déclaré Sports du ciel: « Si Deontay se voyait proposer le combat contre Oleksandr Usyk, nous serions bien sûr intéressés. »

La WBA a publié une déclaration, qui disait: « La World Boxing Association (WBA) a ordonné l’offre Purse entre le super champion poids lourd Oleksandr Usyk et son challenger obligatoire Daniel Dubois, qui aura lieu le 25 mai à Houston, Texas. »

L’équipe d’Usyk reste ouverte à la négociation d’un combat pour le titre mondial incontesté contre le champion WBC Tyson Fury, malgré l’échec des pourparlers, et le promoteur Alexander Krassyuk a déclaré Sports du ciel que ce combat reste la priorité absolue.

« Incontesté est le combat que nous aimerions avoir cette année », a déclaré Krassyuk.

Bakole également en ligne pour défier Usyk

Martin Bakole a appelé Dillian Whyte, Daniel Dubois, Oleksandr Usyk ou encore Deontay Wilder !



Martin Bakole a appelé Dillian Whyte, Daniel Dubois, Oleksandr Usyk ou encore Deontay Wilder !



Martin Bakole, le concurrent congolais basé en Écosse, se trouve juste derrière Wilder en position de n ° 2 et a également accueilli un affrontement potentiel avec Usyk.

« Cent pour cent, Martin Bakole prendrait le combat d’Usyk et il serait extrêmement confiant de remporter les trois titres et de ramener les ceintures en Ecosse et au Congo », a déclaré son entraîneur Billy Nelson. Sports du ciel.

« Si quelque chose échoue avec Daniel Dubois et Wilder, 100% Martin Bakole prendrait ce combat. »

Bakole a démoli Ihor Shevadzutskyi au troisième tour



Bakole a démoli Ihor Shevadzutskyi au troisième tour



Bakole a déjà dit Sports du ciel qu’il a arrêté Usyk en combat, ce qui a provoqué un démenti rapide du camp du champion à deux poids.

Mais Bakole a aiguisé ses compétences pour un combat pour le titre après son KO impitoyable au troisième tour d’Ihor Shevadzutskyi le mois dernier.