Deontay Wilder revient avec KO au premier tour contre Robert Helenius | ‘Amenez Oleksandr Usyk ou Andy Ruiz’ | Nouvelles de boxe

Deontay Wilder a fait un retour triomphal à la boxe avec un KO au premier tour de Robert Helenius après des défaites consécutives contre Tyson Fury.

L’ancien champion des poids lourds s’est déplacé prudemment pendant la majeure partie de la manche avant de lâcher sa main droite qui a longtemps été considérée comme la meilleure du secteur.

Wilder savait que c’était fini, posant contre les cordes avant même que le combat ne soit arrêté.

Deontay Wilder est maintenant prêt à combattre Oleksandr Usyk, le qualifiant de “no show” à son combat.





Le Bronze Bomber 43-2-1 (42 KO) a remporté catégoriquement son premier combat depuis qu’il a été arrêté deux fois par Fury, ce dernier au 11e round en octobre dernier après que Fury se soit relevé de deux renversements.

Mais Helenius (31-4) ne se relevait pas de la main droite droite qui a mis fin au match avec trois secondes à jouer au premier tour au Barclays Center de Brooklyn.

Il a utilisé son avantage d’environ 40 livres pour faire reculer Wilder pendant une grande partie du tour et l’a fait revenir dans le coin lorsque Wilder a déchaîné la droite qui a mis fin aux espoirs du combattant finlandais de se rapprocher d’un tir au titre.

“Lorsque vous combattez Deontay Wilder, vous devez avoir votre jeu A-plus-plus”, a déclaré Wilder.

Le coup de poing de Wilder a une fois de plus montré sa puissance alors qu’Helenius est tombé à trois secondes du premier tour.





“Je l’ai piégé. Je lui ai permis d’atteindre et quand il l’a atteint, j’ai attaqué. C’était un grand combat.”

Wilder pourrait rapidement en obtenir un autre pour le titre des poids lourds après avoir montré à nouveau pourquoi sa puissance fait de lui l’une des attractions incontournables du sport.

Il a détenu une partie du titre des poids lourds pendant cinq ans et pourrait tenter sa chance contre Oleksandr Usyk, qui possède les trois ceintures en plus de celle que Fury a prise à Wilder. Les autres noms qui seront mentionnés incluent les anciens champions Anthony Joshua et Andy Ruiz Jr.

L’ancien champion WBC des poids lourds, Deontay Wilder, a déclaré qu’il prendrait sa retraite après trois années supplémentaires de boxe.



« J’ai entendu des rumeurs sur Usyk, mais il n’est pas là, n’est-ce pas ? il ajouta.

“Quand les gars voient ces KO, ils se détournent de moi. Donc, je suis partant pour n’importe quoi, que ce soit Andy Ruiz ou Usyk, allons-y.

“Deontay est de retour et l’excitation dans la division des poids lourds est de retour.”