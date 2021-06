Deontay Wilder répète l’affirmation du complot de Tyson Fury: « Ils ont trouvé un moyen de tricher » | Nouvelles de boxe

Deontay Wilder a de nouveau accusé Tyson Fury de « tricher » et a averti que leur prochain combat de trilogie « sera différent ».

Après s’être battus pour un match nul, Fury a arrêté Wilder lors d’un match revanche et ils entreront en collision dans un troisième combat de championnat des poids lourds WBC à Las Vegas le 24 juillet.

Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a précédemment décrit l’affirmation de Wilder selon laquelle Fury avait illégalement falsifié ses propres gants comme « ridicule », « difficile à comprendre » et « très triste ».

Clients Sky : Achetez Mayweather contre Logan Paul

Clients non-Sky : Achetez Mayweather contre Logan Paul

Image:

Wilder et Fury se battront le 24 juillet à Las Vegas



Mais Wilder a maintenant répété l’affirmation : « Ils n’ont vu aucun mal. Ils n’en ont pas parlé.

« Vous ne pouvez pas ne pas le voir !

« Les gants ne se plient pas, votre poignet ne se plie pas.

« Il n’y a pas d’espace libre à l’intérieur. C’est impossible, impossible que cela se produise.

« En plus de toutes les autres choses !

Fury a répondu l’année dernière en disant que l’entraîneur de Wilder était présent lorsqu’il a enfilé ses gants: « Jay Deas était dans la pièce quand j’ai eu les mains enveloppées, il les a examinées. Il était là quand j’ai mis mes gants, les a examinés . »

Wilder a déclaré: « Jay est inexpérimenté avec les gants et ce qu’il faut rechercher, et est trop amical. Il n’y a plus personne d’ami ici. »

Image:

Fury s’est remis d’un renversement au 12e round pour dessiner le premier combat



Fury, après avoir reçu l’ordre d’un tribunal d’arbitrage de combattre à nouveau Wilder au lieu d’Anthony Joshua, s’est moqué des raisons de son ancien rival pour le résultat de leur combat précédent.

Fury a plaisanté: « Le costume était trop lourd, les gants de Fury étaient chargés, j’avais les jambes faibles, mon eau était dopé, les gants de Fury n’avaient pas de rembourrage, j’ai subi une opération aux biceps, un entraîneur déloyal, des complications au camp, je me suis cassé le bras, le combat s’est arrêté trop tôt , la faute d’André Dirrell. »

Wilder a maintenant réitéré son mécontentement envers Mark Breland, l’entraîneur qui a mis fin au dernier combat avec Fury, qui a depuis quitté son équipe.

« Ils ne pouvaient pas m’assommer. Ils ne pouvaient pas me retenir », a déclaré Wilder. « Il a fallu un entraîneur déloyal pour jeter l’éponge.

« Nous savons qu’il n’a aucun pouvoir. Il m’a tout donné et j’ai tout pris.

« Je savais ce qui se passait dans mon corps, je savais que quelque chose n’allait pas chez moi, je savais que je n’avais pas raison. J’avais l’air épuisé, somnolent.

« J’ai été mal fait. Le titre de [the next fight] est des représailles.

Image:

Fury a terrassé Wilder à deux reprises dans un match revanche



« Cela m’a montré leurs vraies couleurs. Je ne suis plus aussi gentille qu’avant. Je ne suis plus la même personne.

« Mon esprit est très violent.

« Leur meilleure chance était plus tôt – juillet ou octobre [2020]. Ils m’ont permis de guérir.

« En ce moment, je suis très dangereux.

« La personne la plus dangereuse à côtoyer est celle qui n’a rien à perdre. »

Image:

Fury a été condamné à combattre Wilder par un tribunal d’arbitrage



Wilder s’est ensuite adressé au père de Fury, John, qui préférait que son fils se batte contre Joshua: « Effacer l’esquive. Il essaie de faire esquiver son fils.

« Il a fait la même chose la deuxième fois jusqu’à ce qu’ils trouvent un moyen de tricher.

« Puis il a commencé à parier tout ce qu’il avait !

« Comment un homme peut-il soudainement gagner autant de confiance en un certain temps ? Qu’il peut parier son dernier dollar ?

« Maintenant, au microscope, ce sera différent.

« Je sais ce que je peux faire – ils le savent aussi, alors ils ont dû trouver quelque chose pour me ralentir. »

Regardez Mayweather contre Logan Paul dimanche, en direct sur Sky Sports Box Office, à partir de minuit. Réservez-le via votre télécommande Sky ou réservez-le en ligne ici. Les abonnés non-Sky TV peuvent réserver et regarder ici.