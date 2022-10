Deontay Wilder exige le respect de tous les combattants : « C’est sérieux. Nous risquons nos vies’ | Nouvelles de boxe

Deontay Wilder est à juste titre considéré comme le puncheur le plus dévastateur au monde aujourd’hui.

Il a souligné cette réputation avec un coup de poing soudain de Robert Helenius au premier tour de leur combat samedi.

C’était un coup extraordinaire. Wilder s’est cabré sur les cordes et a coupé court. Le coup de poing ne ressemblait pas à grand-chose à première vue mais laissa Helenius à plat sur le dos, les yeux écarquillés mais assommé par le froid.

Image:

Wilder a nivelé Helenius avec une finition effrayante en un coup de poing (Photo: Stephanie Trapp//TGB Promotions)





“Quand je l’ai frappé, comme vous pouvez le voir, j’allais en chercher un autre et c’était si rapide, c’était rapide pour moi. Je ne savais même pas à quel point c’était dévastateur jusqu’à ce que je le voie tomber sur la toile”, a déclaré Wilder par la suite. .

“Je ne savais pas que j’avais fait ce que j’avais fait. Parce que nous nous sommes entraînés pour que certaines choses deviennent de la mémoire musculaire, donc quand je vois certains événements se produire sur le ring, mon corps réagit juste, répond juste. Parfois, quand tu es dans l’anneau, vous ne voyez pas ce que les autres voient à l’extérieur. Mon corps a juste réagi.

L’entraîneur de Wilder et ancien adversaire et partenaire d’entraînement, Malik Scott, a déclaré à propos de Wilder: “C’est le combattant le plus dynamique de l’histoire du sport. Cela ne vient pas de commérages, je pars de ce que j’ai vu.

“Il a fait ça en recul. Il l’a fait ce soir en reculant, il a posé des pièges, avec des tonnes d’humilité. Le meilleur poids lourd du monde et le combattant le plus dynamique de l’histoire du sport.”

Mais cette puissance de frappe impressionnante pèse également sur Wilder. Il avait combattu Helenius auparavant et le connaissait bien. Il craignait pour son adversaire après cet arrêt.

“Je suis de tout cœur avec lui et j’espère qu’il va bien et qu’il pourra retourner dans sa famille parce que c’est une affaire difficile dans laquelle nous sommes”, a-t-il déclaré. “J’essaie juste de soutenir ma famille aussi. C’est ce que nous nous engageons à faire.”

Wilder a poursuivi: “Ouais, c’est un super KO, faire l’histoire et des trucs comme ça, mais combien cet homme va-t-il souffrir? Il va peut-être bien en ce moment, un peu mais qu’en est-il du lendemain? Dans deux semaines environ ? Et dans un mois, peut-être dans des années ?”

Deontay Wilder a déclaré qu’il prendrait sa retraite après trois années supplémentaires de boxe



En larmes, Wilder a pensé à Prichard Colon, le combattant qui s’est retrouvé avec une lésion cérébrale qui a changé sa vie après un concours en 2017.

“Vous ne comprenez pas tous ce que nous traversons. Je ne le connais même pas comme ça. Mais je serai toujours un avocat pour nous. Cet homme ne saura jamais ce que c’est que d’être le père de quelqu’un et c’est le plus chose précieuse au monde d’être le père de quelqu’un », a-t-il déclaré.

“Cet homme n’aura plus jamais la chance de vivre parce qu’il est monté sur le ring pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais maintenant, sa famille doit prendre soin de lui pour le reste de sa vie. Il était probablement le soutien de famille de sa famille et maintenant ils cherchent, cherchent de l’aide.

“C’est pourquoi tu ne peux pas jouer à ça. C’est sérieux.”

Il a exigé le respect de chaque boxeur. “Je me soucie toujours de tous les combattants”, a-t-il déclaré.

“Je suis un grand défenseur des combattants parce que nous nous faisons mal. Ce n’est pas un sport. Un sport est quelque chose que vous jouez. Vous ne jouez pas à ça. Nous risquons nos vies pour vous divertir”, a déclaré Wilder.

“C’est pourquoi je dis aux gens que vous devez respecter tous les combattants. Les gens parlent toujours de records et de tout ça. ‘Il a perdu et c’est un clochard’ et tout ça. Eh bien, vous entrez là-dedans. Parce que vous ne jouez pas Vous ne pouvez pas jouer à ça Nous exigeons le respect à tout moment pour chaque combattant qui entre sur le ring, je me fiche de leur bilan, je me fiche de qui ils sont ou d’où ils viennent.

“Je viens de faire un travail. Je suis excellent dans ce que je fais. [But] Je ne veux pas éloigner les gens de leur mode de vie.”