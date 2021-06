Deontay Wilder et Dillian Whyte échangent des insultes passionnées alors que leurs rivaux poids lourds accueillent un combat de rancune tant attendu | Nouvelles de boxe

Deontay Wilder a prévenu Dillian Whyte que « nous nous reverrons bientôt », mais l’homme de Brixton a déclaré que son rival américain « confus » « fuirait » leur combat de rancune.

Wilder tentera de regagner le titre WBC des poids lourds lorsqu’il affrontera Tyson Fury dans un combat de trilogie à Las Vegas le 24 juillet.

Mais « The Bronze Bomber » a insisté sur le fait qu’il voulait toujours régler sa querelle de longue date avec Whyte, qui découle du moment où le concurrent britannique poursuivait un combat pour le titre mondial contre Wilder.

















Tyson Fury et Deontay Wilder s'affrontent avant leur troisième combat en juillet.



« Dillian Whyte aurait pu obtenir ce travail », a déclaré Wilder Sports aériens. « Il n’est rien d’autre que de la merde sur mon papier toilette, que j’ai vidé il y a un an. Mais laissez-le continuer à se battre. Continuez, mon pote. Bientôt, nous nous reverrons et verrons qu’il fait pousser une sorte de boules .

« Peu importe pour moi ce qu’il m’a dit. Le silence est d’or. C’est comme avoir beaucoup de cafards et quand vous allumez cette lumière, ils vont se disperser. Vous allez en tuer certains, mais certains d’entre eux sont va aller se libérer. Ceux qui se libèrent, vous ne pouvez espérer les obtenir que lorsque vous rallumerez les lumières.

« Il est la plante de mes pieds, l’écume entre mes orteils. C’est ce que je le regarde. »

Whyte a méprisé ces affirmations, ayant tenté à plusieurs reprises d’obtenir un titre WBC pendant le règne de Wilder en tant que champion.

« Deontay Wilder est confus. C’est un garçon très confus et trompé », a déclaré Whyte Sports du ciel.

« C’est ce qu’il fait, il essaie d’utiliser ces mots pour embrouiller les gens. Il parle juste de la merde tout le temps. Quand vous lui posez une question à laquelle il ne peut pas répondre, parce qu’il n’est pas assez intelligent ou assez éloquent pour répondre , il tisse juste une toile de bavardage pour détourner l’attention du fait qu’il est aw****** fondamentalement.

« Il ne me combattra jamais, c’est un lâche. Il trouvera des excuses. ‘Oh, continue à te battre, ceci, cela et peu importe.’ Il devrait dire : « Je vais assommer Dillian Whyte », c’est ce qu’il devrait dire. Je ne dirais pas : « Oh continue de te battre mon pote. » C’est juste un w****** de première classe.

« C’est dommage que Tyson Fury le batte à nouveau et ensuite je ne pourrai pas le combattre. Il prendra sa retraite, courra dans l’abîme et ne sera plus jamais revu. »

Wilder est resté silencieux après une déclaration d’ouverture lors de sa conférence de presse avec Fury, et Malik Scott, remplaçant de Mark Breland dans l’équipe d’entraînement, a plutôt répondu aux questions.

















Tyson Fury dit que le troisième combat contre Deontay Wilder se terminera encore plus vite que sa victoire catégorique la dernière fois.



Whyte a déclaré: » Malik Scott est un de mes amis, donc je ne me soucie pas de ce gars, mais comment quittez-vous un entraîneur de boxe champion du monde pour aller chez votre ami?

« Cela n’a pas de sens. Deontay Wilder est confus, il cherche des excuses. Il cherche des choses à blâmer, des gens à blâmer.

« Après avoir perdu, il blâmera probablement sa femme ou ses enfants ou son chien, ou son chat ou quelque chose. C’est une personne confuse. Il devrait simplement accepter la réalité – c’est un clown pathétique, fragile et frauduleux.

« Il s’est enfui et s’est caché de moi pendant plus de trois ans et n’a pas le droit de mentionner mon nom. C’est dommage de voir le dernier champion poids lourd américain se comporter de cette façon, c’est honteux.

« J’en ai assez qu’il parle de conneries ou de tout ce qu’il veut dire. Quand je le verrai, nous verrons. La dernière fois que je l’ai vu à Vegas, il était avec ses groupies mais ne voulait pas fumer. Il m’a vu, s’est arrêté net dans son élan, s’est retourné et s’est précipité hors de la pièce.

« C’est un lâche à l’intérieur et à l’extérieur du ring. La prochaine fois que je verrai ce *********, je lui ferai du mal. »