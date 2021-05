Fury et Joshua semblaient être sur une trajectoire de collision pour se rencontrer dans le plus grand match d’unification de boxe poids lourd d’une génération lorsque, après un an de rumeurs et de faux départs, il a été annoncé que le combat très attendu aurait lieu en Arabie saoudite le 14 août.

Un point de friction était une constante, cependant: la langue dans le contrat de Wilder découlant de sa défaite au septième tour aux mains de « The Gypsy King » l’année dernière a donné au cogneur américain le droit à un troisième combat avec l’homme qui a remporté le titre des poids lourds WBC. de lui – et Wilder n’a aucun problème à jouer spoiler et à se remettre sous les projecteurs alors qu’il cherche une mesure de vengeance contre le seul homme à l’avoir vaincu sur un ring de boxe.

Il avait été suggéré que Wilder pourrait accepter une soi-disant «avance» pour permettre au combat Fury-Joshua de progresser sans entrave, mais Wilder a fait référence à la question dans un article sur les réseaux sociaux jeudi, écrivant que « la vengeance est des prixs « .

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Tyson Fury (@ gypsyking101)

Fury, cependant, a répliqué à propos d’offrir à Wilder des frais pour se retirer de leur troisième combat, en disant: « Je ne lui paierais pas 20 000 $. Je paie en coups de fouet … Je vais ouvrir grand son crâne cette fois.«

Il semble qu’une opportunité de faire exactement cela se produira le 24 juillet après que The Athletic ait rapporté que les deux parties ont verbalement accepté de se battre cet été à Las Vegas, avec soit le stade Allegiant soit le T-Mobile Arena l’hôte probable. Les deux sites pourront offrir une pleine capacité de fans.

Et quand ils ont mis les pieds sur le ring pour la troisième fois, Fury dit qu’il fera mal à son rival des poids lourds.

« Deontay Wilder’s ab * tch, p * ssy, shi * thouse, un fabricant d’excuses – et qui que ce soit dans mon prochain combat, je me fiche de qui c’est: ils sont en train de se briser en morceaux, » il a dit.

« Je me fiche que ce soit King Kong, Godzilla un grand requin blanc; Je me fiche de qui c’est, ils sont gravement endommagés.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Deontay Wilder (@bronzebomber)

« J’ai toujours eu un talent exceptionnel, une capacité exceptionnelle à battre quiconque a été mis devant moi, donc étant invaincu en 13 ans. Quel que soit le prochain adversaire, il va payer le prix de tout ce déchaînement que j’ai eu au cours de la dernière année.

« Covid a beaucoup foutu les choses. J’étais censé combattre de nombreuses personnes différentes, dont aucune ne s’est concrétisée. On me dit maintenant que je me bats bientôt. Je suis en forme, prêt à partir – il suffit de traverser tous les T et de mettre des points sur les I et je vais faire de la viande hachée de ceux qu’ils ont mis devant moi.«

En ce qui concerne Wilder, Fury dit que les preuves de leur combat précédent prouvent qui est la force la plus dominante dans le pli des poids lourds.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Tyson Fury (@ gypsyking101)

« Il y a la boxe poids lourd et il y a la boxe Gypsy King et je suis à des années-lumière. Combien d’années-lumière est très facile à dire. Trois ans hors du ring, drogue, alcool, 400 livres, je suis revenu et j’ai baisé Deontay. Wilder et lui a donné une leçon de boxe», dit Fury.

« Deuxième fois, regardez ce qui lui est arrivé. Je m’entraîne tous les jours depuis février, prêt pour un rendez-vous, et quelqu’un est gravement écrasé en morceaux. Vous avez eu un cours de boxe la première fois, une humiliation: il a raté 95% de ses coups de poing, puis vous avez eu une destruction absolue dans le deuxième combat.

« Je déteste penser à ce qu’il va avoir cette fois. Il dit aux gens que j’ai craqué son crâne la dernière fois. Je vais le casser en grand et méfiez-vous: je vais avoir deux knuckledusters dans mes gants cette fois, vous p * ssy. «