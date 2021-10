Deontay Wilder contre Tyson Fury 3 date du combat, heure de début, carte, prix PPV et cotes pour la trilogie du titre des poids lourds

Tyson Fury et Deontay Wilder régleront le score une fois pour toutes lorsqu’ils se rencontreront le 9 octobre au T-Mobile Arena de Las Vegas pour les titres WBC et linéaires des poids lourds de Fury.

Le troisième combat de la trilogie était initialement prévu pour le 24 juillet, mais Fury a été testé positif pour COVID et le combat a été reprogrammé pour la nouvelle date en octobre.

Fury (30-0-1, 21 KOs) entre dans un troisième combat après un impressionnant TKO de septième ronde de Wilder (42-1-1, 41 KOs) en février dernier dans un affrontement très attendu des poids lourds. Fury a dominé le combat du début à la fin en infligeant à Wilder la première défaite de sa carrière professionnelle de manière dominante. La pandémie de COVID a perturbé les plans d’un match revanche cet été-là et les pourparlers préliminaires d’une confrontation incontestée pour le titre des poids lourds entre Fury et l’IBF, le champion WBA (Super) et WBO Anthony Joshua ont commencé à prendre forme.

Il semblait que le combat se dirigeait vers une date de fin 2021, mais un juge d’arbitrage a statué en faveur de Wilder, ordonnant qu’un troisième combat entre Fury et Wilder ait lieu au plus tard le 24 septembre. Le test COVID positif de Fury a repoussé le combat à octobre et les deux poids lourds s’affronteront 20 mois après que Fury ait arrêté Wilder.

« Je ne voulais rien de plus que d’écraser le » Big Dosser « le 24 juillet, mais je suppose que le passage à tabac devra attendre », a déclaré Fury. « Ne vous y trompez pas, je serai de retour et meilleur que jamais. Nous nous battrons le 9 octobre et je vais l’assommer !

Avec Wilder derrière dans la série à 0-1-1, il aura l’occasion de faire le point s’il sort vainqueur.

« C’est pour cela que nous sommes allés à l’arbitrage », a déclaré Shelly Finkel, manager de Wilder. « Il voulait juste ce qui lui était dû. Il reste prêt à récupérer son titre mondial le 9 octobre. »

Voici un guide complet de Fury contre Wilder 3, y compris l’heure de début, la carte de combat, le prix PPV, les cotes de paris mises à jour et plus encore.

Quand est Tyson Fury contre Deontay Wilder 3?

Date: Samedi 9 octobre

Samedi 9 octobre Début de l’événement : 19 h HE | 16 h HP

: 19 h HE | 16 h HP Carte principale PPV : 21 h HE | 18 h HP

21 h HE | 18 h HP Événement principal PPV : 23 h HE | 21 h HP (environ)

Tyson Fury contre Deontay Wilder 3 aura lieu le samedi 9 octobre, avec une couverture commençant par un pré-spectacle à 19 h HE, suivi de l’undercard à 19 h 30 HE. La carte principale à la carte devrait commencer à 21 h HE. Attendez-vous à ce que Fury et Wilder fassent leurs promenades sur le ring pour l’événement principal entre 23 h et minuit.

HORAIRE DE LA SEMAINE DE COMBAT

Date Événement Temps chaîne TV Mardi 5 octobre Grands arrivages de combattant 20 h HE, 17 h HP N / A Mercredi 6 octobre Conférence de presse de l’événement principal 17 h HE, 14 h HP ESPN2, FS1 Jeudi 7 octobre Conférence de presse Undercard 13 h HE, 11 h HP N / A Vendredi 8 octobre Pesée officielle 17 h HE, 14 h HP ESPN2, FS2 Samedi 9 octobre Combats préliminaires 16 h 30 HE, 13 h 30 HP Application ESPN, application FOX Sports Samedi 9 octobre Combats undercard 19 h HE, 16 h HP ESPN2, FS1, ESPN+ Samedi 9 octobre Le PPV commence 21 h HE, 18 h HP Payer par vue

Comment regarder, diffuser en direct Fury contre Wilder 3

Chaîne TV: ESPN, Fox Sports 1

ESPN, Fox Sports 1 Diffusion en direct (PPV) : ESPN+, application Fox Sports

Le pré-spectacle et les combats préliminaires sont disponibles sur ESPN2 et Fox Sports 1. À 20 h HE, l’undercard se poursuit sur ESPN et FS1.

La carte principale Fury vs. Wilder 3 est un paiement à la séance conjoint ESPN + / Fox. Il peut être diffusé en direct via l’application Fox Sports et ESPN +.

Prix ​​PPV Fury vs Wilder 3 : combien coûte la carte ?

Le combat Tyson Fury contre Deontay Wilder 3 coûte 79,99 $ en pay-per-view.

La carte principale est également disponible à l’achat via la plupart des principaux fournisseurs de câble et de satellite.

Où se déroule Fury vs Wilder 3 ?

Emplacement: T-Mobile Arena

Fury vs Wilder 3 aura lieu à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Wilder revient dans la « Capitale mondiale de la lutte » pour la sixième fois. Le match revanche sera le quatrième combat consécutif de Fury dans la Mecque du jeu.

Cotes de paris Fury vs Wilder 3

Fanduel répertorie actuellement Fury comme une faveur importante à -350, ce qui signifie que vous devrez miser 350 $ pour gagner 100 $ de profit si Fury gagne. Wilder s’est ouvert en tant qu’outsider pour la première fois de sa carrière de boxeur professionnel à +250. Un pari de 100 $ rapporterait 250 $ de profit si Wilder remportait la victoire.

Dossier et biographie de Deontay Wilder

Nom: Deontay Wilder

Deontay Wilder Nationalité: américain

américain Née: 22 octobre 1985

22 octobre 1985 Hauteur: 6-7

6-7 Poids:

Atteindre: 83 pouces

83 pouces Total des combats : 44

44 Enregistrer: 42-1-1 avec 41 KO

Enregistrement et biographie de Tyson Fury

Nom: Tyson Fureur

Tyson Fureur Nationalité: Britanique

Britanique Née: 12 août 1988

12 août 1988 Hauteur: 6-9

6-9 Poids:

Atteindre: 85 pouces

85 pouces Total des combats : 31

31 Enregistrer: 30-0-1 avec 21 KO

Carte de combat Wilder contre Fury 2

Carte principale

Tyson Fury contre Deontay Wilder pour les titres WBC et Lineal Heavyweight de Fury

Efe Ajagba contre Frank Sanchez ; 10 tours, poids lourd

Robert Helenius contre Adam Kownacki ; 12 tours, poids lourd

Jared Anderson contre Vladimir Terechkin ; 8 tours, poids lourd

Sous-carte

Edgar Berlanga contre Marcelo Esteban Coceres, 10 rounds, poids super moyen

Julian Williams contre Vladimir Hernandez, 10 rounds, poids moyen junior

Préliminaire