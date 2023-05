Deontay Wilder «a toujours pensé» qu’il pourrait vaincre Anthony Joshua avant le combat prévu cette année, déclare Audley Harrison | Nouvelles de boxe

Anthony Joshua peut reconquérir un titre mondial des poids lourds s’il a toujours la même « faim », mais un combat proposé contre Deontay Wilder est une perspective menaçante, estime Audley Harrison.

Joshua n’a pas pu regagner les ceintures WBA, IBF et WBO lorsqu’il a subi une défaite contre Oleksandr Usyk l’année dernière, mais le joueur de 33 ans reste en lice pour un titre mondial après son retour avec une décision unanime contre Jermaine Franklin en Avril.

« Tu sais, il est [Joshua] gagné tellement d’argent, et je l’ai entendu faire une interview en disant qu’il était là pour l’argent », a déclaré Harrison Sports du ciel.

« A ce stade, quand vous avez gagné autant d’argent, la seule chose qui vous fait avancer est la gloire, n’est-ce pas? Nous ne nous réveillons pas pour l’argent, nous nous réveillons pour la gloire.

« C’est ce qui l’a amené aux Jeux olympiques et à se battre pour les titres mondiaux. L’argent n’est qu’un élément secondaire.

« Donc, s’il a perdu cette soif de chasser la gloire, ce sera difficile, car il doit penser à définir son héritage en revenant sur cette perte. Cela doit être son objectif et ce que devrait être sa motivation.

Audley Harrison a remporté la médaille d’or olympique et le titre européen des poids lourds





« Il ne peut pas penser à devoir prouver que les gens ont tort. Vous ne pouvez pas le faire pour les critiques, vous devez le faire pour vous-même. Il [Joshua] doit. Il doit vouloir revenir au sommet et remporter un titre mondial pour lui.

« Je pense qu’il le peut s’il veut vraiment le faire pour lui. S’il pense à son héritage et veut être un Hall of Famer. Il doit y revenir. Il ne peut pas le faire pour de l’argent, il est déjà assez d’argent.

« Sa motivation doit être : ‘Je veux de la grandeur pour moi’ et ‘Je veux réparer les dégâts et me venger de ce type.’ C’est tout ce dont il doit s’agir.

Joshua a montré sa « vulnérabilité » contre Jermaine Franklin et a quand même fait « quelques erreurs de débutant », déclare Johnny Nelson



« Quand Lennox [Lewis] perdu contre Hasim Rahman, tout ce qui l’intéressait était la vengeance. En tant que combattants, c’est tout ce dont vous avez besoin pour vous soutenir, la vengeance. »

Un combat tant attendu contre Wilder pourrait figurer dans les plans futurs de Joshua, des rapports suggérant que le duo aux gros coups pourrait enfin entrer en collision en Arabie saoudite à la fin de l’année.

« Wilder est définitivement un combattant dangereux pour AJ, car il a gagné assez d’argent et revient juste pour construire un héritage », a déclaré Harrison. Sports du ciel.

« C’est un gros combat. Et dans l’esprit de Deontay, il peut battre AJ. Il a toujours pensé qu’il pouvait battre AJ, tout comme il a toujours pensé qu’il pouvait battre Tyson. [Fury]mais Tyson lui a prouvé le contraire.

« Donc je pense qu’il entrerait dans le combat avec la même attitude. Il n’aura rien perdu de ses derniers combats. Contre AJ, il commencerait avec cette mentalité et repartirait à neuf.

« Techniquement et fondamentalement, Wilder fait tout de travers. Mais il le fait bien si vous comprenez ce que j’essaie de dire.

Image:

Deontay Wilder figurera-t-il dans les plans futurs de Joshua ?





« Si cela fonctionne pour vous, c’est le cas. Techniquement, il ne met pas le pied au bon endroit, mais il a trouvé comment le faire fonctionner pour lui. Vous ne pouvez pas l’enseigner.

« Quand il lance ce marteau, et je l’ai déjà eu en combat, il est maladroit, rapide, dangereux et il a cette mentalité de chien. Il veut se battre. »