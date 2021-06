Deontay Wilder a nommé l’ancien adversaire Malik Scott comme nouvel entraîneur – c’est pourquoi il a recruté un ancien rival | Nouvelles de boxe

Deontay Wilder a ajouté Malik Scott, qu’il a une fois éliminé, comme nouvel entraîneur de son « génie ».

Wilder cherchera à se venger de Tyson Fury dans leur combat de trilogie pour le championnat des poids lourds WBC le 24 juillet à Las Vegas et a apporté des changements importants à son équipe.

Mark Breland, qui a jeté l’éponge pour mettre fin à la défaite précédente de Wilder contre Fury, a été supprimé, Jay Deas reste mais l’ancien adversaire Scott est le nouvel homme en charge.

« Malik est mon vrai frère. Même avant que Malik et moi nous battions, nous étions très proches », a déclaré Wilder dans une interview avec Premiers champions de boxe.

« Tout au long de notre carrière, nous avons toujours parlé.

« J’ai toujours voulu le faire venir à cause de son génie et de son état d’esprit de combattant.

« C’est un génie dans son esprit, il sait quoi faire, mais il n’avait tout simplement pas le corps athlétique pour pouvoir exécuter ce qu’il a dans la tête.

« Je suis l’athlète – avec des instructions et des enseignements, je suis capable d’accomplir ce qu’il pense et ce qu’il élabore. »

Image:

Wilder ravivera sa rivalité avec Fury cet été



« Rien ne sera plus grand que cela, même s’il devait ensuite vaincre Joshua. C’est la chose la plus importante pour lui. » Deontay Wilder voulait que Tyson Fury se batte « plus que tout » et son équipe a une confiance totale en sa victoire, a déclaré Shelly Finkel. Interview exclusive – Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 29 mai 2021

Scott a révélé comment Wilder lui avait offert le rôle principal dans l’équipe d’entraînement, au lendemain de son deuxième combat avec Fury en février dernier.

Il a dit au Podcast Premiers champions de boxe: « Après la défaite contre Fury, à 3h ou 4h du matin, c’était quelque part par là. Nous étions déjà en mouvement et nous rassemblions le jeu sur ce qui se passait maintenant.

« Il avait immédiatement prévu : ‘Comme mon frère, tu es mon chef maintenant.’ Nous savions cela dès le premier jour que des ajustements devaient être faits et que certaines choses que nous voulions faire devaient juste être mises en place.

« Cela fonctionne parfaitement, car je crois que l’une des choses les plus impératives entre le combattant et l’entraînement n’est tout simplement pas l’enseignement et l’apprentissage, [it’s] la chimie.

« Dans ce cas, avec ma mentalité et mon expérience, et mon cerveau de boxe, mélangé à notre chimie, mélangé à tout ce à quoi il est réceptif et apprend maintenant – ça va être une mauvaise, mauvaise nuit pour Fury dans cette trilogie. »

Scott était un poids lourd américain qui a pris sa retraite avec 38 victoires en 42 combats.

En 2014, Scott a défié Wilder mais a été éliminé en 94 secondes.

« L’opportunité de combat s’est présentée », a déclaré Scott. « Pendant ces trois mois de préparation, nous n’avons pas parlé, rien de tel, et nous savons tous quel a été le résultat.

« Cela n’a pas détérioré notre relation, car les affaires sont les affaires. Quelqu’un doit perdre et quelqu’un doit gagner. »

Image:

Wilder avait combattu Scott en 2014



Wilder connaît Scott depuis un camp d’entraînement pour Vitali Klitschko et son ancien rival l’a régulièrement aidé à se préparer à des combats majeurs.

« Je n’ai jamais vu quelqu’un comme Malik », a déclaré Wilder.

« J’ai toujours voulu l’intégrer dans l’équipe mais le poste a toujours été occupé et je suis une personne fidèle.

« Parfois, les gens se rejettent. Quand vous n’avez d’autre choix que de vous débarrasser de ces personnes.

« Maintenant que les choses sont ouvertes, c’était une évidence.

« Juste après [the Fury fight] nous avons commencé à proposer des stratégies et des plans.

« Ce n’était pas une décision difficile. Il a été dans tous mes camps mais n’a jamais voulu marcher sur les pieds de qui que ce soit. Maintenant, il a occupé cette place, il est dans une position différente.

« J’ai une grande équipe établie. »