Deontay Wilder a encore trois ans dans la boxe: “Cela pourrait être neuf combats ou six combats, après ça, j’ai fini” | Nouvelles de boxe

Deontay Wilder, l’ancien champion poids lourd WBC, ne s’est donné que trois ans de plus dans le sport.

De retour d’une défaite par arrêt lors de son troisième combat avec Tyson Fury, Wilder combat Robert Helenius le 15 octobre. Il prévoit que ce sera l’un des derniers combats de sa carrière.

“J’ai essayé de ne combattre que les meilleurs”, a déclaré Wilder Sports du ciel. “Je reprends là où je me suis arrêté parce qu’il ne me reste plus que trois ans et une fois que c’est fini, j’ai fini.

Deontay Wilder n’exclut pas la boxe au Royaume-Uni “dans un avenir proche”





“J’ai trois ans ou moins. Cela pourrait être neuf combats ou six combats que je vais donner et après cela, j’ai terminé.”

Jusqu’à ce qu’il perde contre Fury, Wilder était la liste des titres WBC de longue date. Il s’est forgé une réputation basée sur ses redoutables coups de poing. Il croit que ses réalisations se tiennent déjà d’elles-mêmes.

“Peu importe ce que les gens disent de bien ou de mal, mes réalisations ne seront jamais oubliées. Je serai toujours là”, a-t-il déclaré. “Je suis vraiment motivant et inspirant les gens partout dans le monde.”

Wilder est dans une position dans sa carrière où il peut se fixer une date de retraite. “Je suis l’un de ces combattants qui s’en est sorti. Je n’ai plus besoin de la boxe”, a déclaré Wilder. “Je n’ai pas besoin de l’entreprise, l’entreprise a besoin de moi.

Wilder revient de la défaite de l’année dernière contre Tyson Fury pour boxer Robert Helenius le 15 octobre





“Ce n’est pas d’où tu viens, c’est là où tu essaies d’aller. Et j’essaie d’y aller, j’y suis arrivé”, a-t-il ajouté. “Ceux qui rient et se moquent, je suppose que le rire est sur vous maintenant.”

Dans ses derniers combats, il a l’intention de livrer du divertissement. “J’ai hâte de combattre mon ancien partenaire d’entraînement Robert Helenius et ça va être génial. Je sais qu’il a le cœur et la mentalité d’un combattant ainsi que j’ai le cœur et la mentalité d’un combattant. Il est donc configuré pour être un combat fantastique. Alors que le meilleur homme gagne », a déclaré Wilder.

“Une chose qui rend Robert dangereux, c’est qu’il a un cœur de guerrier. Votre cœur est ce qui contrôle tout. Beaucoup de gens penseraient que l’esprit contrôle tout, mais ce n’est pas le cas parce que souvent l’esprit vous dira d’arrêter, vous ne pouvez pas n’y va plus, tu ne peux pas faire ça.

“Votre cœur vous dira de mourir pour cela. Vous ferez tout ce qu’il faut pour y arriver.”

Wilder n’a pas non plus exclu la boxe au Royaume-Uni avant la fin de sa carrière. “Il y a une grande possibilité que cela se produise”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il est tout à fait possible que vous me voyiez de l’autre côté de l’étang dans un avenir proche, c’est sûr.”