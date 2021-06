Deontay Wilder a accusé Anthony Joshua d’avoir déjà fait des « excuses » au sujet d’un futur combat pour le championnat WBC.

Wilder et Joshua détenaient autrefois toutes les ceintures majeures des poids lourds, mais les négociations pour se rencontrer sur le ring n’ont abouti à rien.

Wilder affrontera Tyson Fury pour la troisième fois le 24 juillet tandis que Joshua est en négociations pour affronter son challenger obligatoire Oleksandr Usyk.

Clients Sky : Achetez Mayweather contre Logan Paul

Clients non-Sky : Achetez Mayweather contre Logan Paul

















1:01



Le crachat en ligne chauffé de Joshua et Fury



Wilder s’est adressé à Joshua dans une interview avec Premier Boxing Champions : « [He] a déclaré: « Il ne s’agit pas de l’homme, il s’agit de la personne avec la ceinture ».

« Nous allons les tenir parole.

« Je me concentre définitivement sur Fury, mais après ce combat?

« Je suis très confiant dans ce que je vais faire. Je suis très confiant dans ce que je m’apprête à faire.

« Comment diable vont-ils battre un Deontay Wilder plein et en bonne santé ?

« Une fois que j’aurai fini Fury, une fois que j’aurai fait ça ? Tu sais déjà ce que je veux.

« Mais, comme je l’entends, [Joshua and his team] inventent déjà des excuses – obligatoires !

« Je veux qu’ils gardent la même énergie parce qu’ils ont essayé de faire combattre Fury. »

Image:

Wilder a perdu son record invaincu et sa ceinture WBC contre Fury



Wilder a perdu le titre WBC et son record invaincu contre Fury lors de leur deuxième affrontement.

Joshua a déclaré à l’époque: « Wilder est un formidable ex-champion et a une chance de revenir, mais je savais juste que lorsqu’il atteindra le plus haut niveau, ce sera difficile, car c’est une chose d’y arriver et c’est une autre chose y rester.

« Nous avons vu dans certains de ses combats, cela a été difficile pour lui, puis il a décroché son coup de poing et il a été victorieux, mais je crois toujours que lorsque vous partez en guerre, vous ne pouvez pas avoir une seule arme dans votre arsenal, ce qui était sa main droite.

« Une fois que cela lui a été retiré, ce que Tyson Fury a fait, je ne vais pas entrer dans la tactique, mais il a pu annihiler Deontay Wilder et l’exposer à certaines de ses faiblesses. »

Image:

Joshua est en pourparlers pour combattre Usyk



Wilder a prévenu Fury avant leur combat de trilogie : « Mon esprit est très violent.

« Leur meilleure chance était plus tôt – juillet ou octobre [2020]. Ils m’ont permis de guérir.

« En ce moment, je suis très dangereux.

« La personne la plus dangereuse à côtoyer est celle qui n’a rien à perdre. »

Regardez Mayweather contre Logan Paul dimanche, en direct sur Sky Sports Box Office, à partir de minuit. Réservez-le via votre télécommande Sky ou réservez-le en ligne ici. Les abonnés non-Sky TV peuvent réserver et regarder ici.