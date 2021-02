Deonna et Greg, mariés à première vue, révèlent le sexe de leur bébé

Deonna McNeill et Greg Okotie voient le bleu!

Le mercredi 24 février, le Marié à première vue: Couples Cam les stars ont révélé le sexe de leur bébé à venir.

Dans une déclaration à E! News, Deonna et Greg ont partagé: « Nous sommes bénis et ravis d’accueillir un petit garçon dans le monde et le troisième petit garçon dans le MAFS famille. »

Le couple a également participé à une séance photo de maternité capturée par Dani Keane Photography. Deonna a choisi une robe bleue pour l’occasion spéciale et a été coiffée par Sierra Teasley.

De retour en septembre 2020, le Marié au début Les stars de la vue ont d’abord annoncé qu’elles attendaient un bébé. Depuis, ils se préparent à agrandir leur famille avec l’assurance que leur conjoint fera un excellent parent.

« Je pense que Greg va être un grand père parce qu’il prend soin de ceux qui l’entourent », a déclaré Deonna à E! Nouvelles. « Il est très attentionné, a un grand cœur et il le met vraiment dans sa manche. »