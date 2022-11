Denzell Gibson apporte beaucoup d’émotions aux finales d’État, aide à porter IC Catholic Prep au titre d’État – Shaw Local

CHAMPAGNE – Denzell Gibson a remporté le trophée du championnat d’État alors qu’il menait ses coéquipiers IC Catholic Prep dans la salle d’entrevue.

Il le portait toujours alors que les Chevaliers traversaient les couloirs du Memorial Stadium pour poser devant une vitrine avec les noms de tous les anciens champions d’État.

Gibson a porté pas mal de choses sur ses puissantes épaules vendredi.

C’était le sixième match de championnat du programme IC Catholic, mais le premier de Gibson en tant que joueur. Et il emportait avec lui des souvenirs de sa grand-mère, décédée en 2019.

Gibson a déclaré que sa grand-mère regardait toujours les matchs du championnat de football de l’État à la télévision. Il se souvenait en avoir regardé beaucoup avec elle. Vendredi, c’était son tour sur la grande scène.

“Beaucoup d’émotions dans ce match. Elle était dans mon esprit. Être ici était spécial », a déclaré Gibson. “J’aimerais qu’elle soit ici avec moi. Mais je sais qu’elle est ici avec moi en ce moment.

Elle aurait sans aucun doute le sourire aux lèvres en regardant son petit-fils.

Gibson a couru pour 138 verges en 10 courses et deux touchés, fournissant le carburant à la victoire 48-17 des Knights contre Williamsville lors de la finale de classe 3A.

La course TD de 51 verges de Gibson avec 1:34 à faire en première mi-temps était le score décisif alors que IC Catholic a marqué 48 points consécutifs après avoir pris du retard 10-0.

Le déficit initial n’était pas ce que les Chevaliers avaient établi. Gibson, cependant, ne devait pas être nié.

“En regardant ces gars dans le caucus, je pouvais voir à quel point ils voulaient ça. Je voulais contribuer du mieux que je pouvais », a déclaré Gibson. « Que ce soit courir, bloquer, attraper, quel que soit le cas. J’allais faire ce qu’il fallait aujourd’hui.

Pendant une grande partie de la saison, c’était en tant que meilleur rusher des Knights. Il est entré vendredi avec 819 verges au sol et 13 touchés, avec sept autres touchés reçus.

Il y a trois semaines, lors d’une victoire au deuxième tour contre Stillman Valley, cependant, Gibson a atterri maladroitement sur son épaule alors qu’il était plaqué, et il est sorti de sa place.

Gibson a vu le junior Joey Gliatta prendre le ballon et courir avec, devenant une sensation en séries éliminatoires. Gliatta a récolté 373 verges au sol et sept touchés combinés lors des victoires en quart de finale et en demi-finale de l’IC Catholic, après avoir porté le ballon seulement six fois au cours des 11 premiers matchs.

“Joey me soutenait”, a déclaré Gibson. « Il a fait le travail. Il nous a amenés ici.

Gliatta a commencé dans le champ arrière vendredi, mais Gibson a pris sa place pour commencer la troisième série des Knights.

L’entraîneur de Williamsville, Aaron Kunz, a remarqué une Gibson différente et un jeu changé avec lui entre les plaqués. IC Catholic n’avait que 15 verges au sol lors de ses sept premières tentatives, et 13 de ces verges étaient sur une course du quart Dennis Mandala.

Gibson a interrompu son TD de 51 verges juste avant la mi-temps. Lors du quatrième jeu de la première série de la mi-temps, Gibson a tiré comme un canon à travers le trou, a fait un flip autour d’un défenseur de Williamsville et a parcouru 34 verges pour un score.

Les Chevaliers étaient partis aux courses.

« Denzell est tellement explosif. J’avais l’impression que quand il était à l’extérieur, c’était mieux pour nous, c’est sûr », a déclaré Kunz. “Joey Gliatta a été incroyable ces deux dernières semaines pour eux, mais j’avais l’impression que physiquement, c’était un match difficile pour nous. Lorsque [Gibson] a commencé à baratter et avait de l’espace, il n’avait pas besoin de beaucoup. C’était une locomotive. Il semblait juste qu’il était en meilleure santé ce soir. Il était la vraie affaire.

Le junior IC Catholic Prep KJ Parker, qui a lui-même marqué deux touchés, y est maintenant habitué.

Si un plaqueur devait faire tomber le violent Gibson de 195 livres vendredi, il ferait mieux d’amener deux ou trois amis avec lui.

“C’est effrayant à regarder”, a déclaré Parker. « Le voir courir et baisser les épaules, c’est quelque chose à voir, je vous le dis. Son moteur, sa détermination à rentrer dans la zone des buts à chaque fois qu’il touche le ballon. C’est vraiment incroyable à regarder.

L’entraîneur catholique de l’IC, Bill Krefft, a déclaré qu’il faisait confiance à ses trois porteurs de ballon : Gibson, Gliatta et Malik Gray. Il est difficile de décider qui court le plus fort à cause de la force avec laquelle les trois courent.

Mais, a-t-il ajouté, “Denzell se sentait juste différent aujourd’hui.”

“C’est ce genre de joueur, et il l’a fait tout au long de sa carrière à IC où il vient juste de prendre le relais. Vous pouvez voir la poussée des jambes et l’inclinaison vers l’avant. Il est juste l’un des joueurs les plus explosifs sur le terrain. Une fois qu’il a pris le rythme, nous sommes restés avec lui.

Et Gibson était prêt, épaule saine ou pas.

“Je savais juste si j’étais blessé ou non, je devais être là pour ces gars-là”, a déclaré Gibson. « C’est ma dernière course, je suis senior. Quand ils ont appelé mon numéro, j’étais prêt.