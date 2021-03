Le jour du mariage, en général, est très spécial pour les mariés. Mais, faire planter un acteur célèbre lors de la séance photo de votre mariage est encore plus spécial et rend certainement la journée plus inoubliable. Dans un incident comme celui-là, un couple de jeunes mariés à New York a été surpris quand ils ont vu l’acteur-réalisateur Denzel Washington traverser la zone où ils effectuaient leur séance photo.

Selon un rapport publié dans Gens, l’acteur oscarisé est tombé par hasard sur le couple à Central Park où il tournait pour son prochain film intitulé Journal for Jordan. Comme prévu, le couple était ravi d’avoir l’opportunité d’être cliqué avec l’acteur de renom.

En un clin d’œil, on peut apercevoir l’acteur de 66 ans vêtu d’une chemise à carreaux grise et noire qu’il a associée à un pantalon noir et un masque et une casquette de la même couleur. Le couple visiblement heureux passe certainement le meilleur jour de sa vie en posant avec l’acteur. La mariée est magnifique dans sa robe blanche avec une fente à la cuisse et un voile tandis que le marié est vêtu d’un smoking noir classique.

Pendant ce temps, les fans de Washington attendaient avec impatience son Journal de réalisateur pour la Jordanie. C’est un film dramatique américain qui mettra en vedette Michael B.Jordan, Chanté Adams, Robert Wisdom, Johnny M. Wu, Jalon Christian et Tamara Tunie dans des rôles clés. Le film très attendu est basé sur le roman Journal for Jordan: A Story of Love and Honor de Dana Canedy. Depuis le début du tournage du film, Internet regorge d’instants dans les coulisses du film.

Récemment, une photo BTS de Michael étreignant Chante pour une scène du film a cassé Internet. Sur la photo, le duo peut être vu vêtu de vêtements décontractés élégants.