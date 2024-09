Denzel Washington passe le relais à son fils Malcolm et garde August Wilson dans la famille

TORONTO (AP) — Auguste Wilson « La leçon de piano » de aborde en profondeur l’ascendance et le patrimoine, ce qui rend d’autant plus approprié la nouvelle adaptation cinématographique, produite par Denzel Washington et réalisé par son fils Malcolm, est une affaire de famille.

« La leçon de piano », dont la première a eu lieu mardi au Festival international du film de Torontoest le troisième volet du projet en cours de Washington visant à porter les pièces de Wilson à l’écran. Il fait suite « Clôtures » et « Le cul noir de Ma Rainey » et, comme ces films, présente plusieurs performances remarquables, notamment Danielle Deadwyler comme Berniece et John David Washingtonle frère aîné de Malcolm, dans le rôle du frère de Berniece, Boy Willie.

Dans les années 1930 à Pittsburgh, Boy Willie arrive chez sa sœur avec l’intention de vendre un héritage familial, un piano gravé par leurs ancêtres qui l’ont pris à leur esclavagiste. Dans le drame familial torturé qui s’ensuit, Berniece, Boy Willie et d’autres (le casting comprend Samuel L. Jackson, Michael Potts et Ray Fisher) luttent avec l’ombre obsédante de l’esclavage et le poids de l’héritage familial.

« Il y a tellement d’héritages liés à ce film », déclare Malcolm Washington. « Je pense que c’est notre devoir, lorsque nous sommes en position de réaliser un film comme celui-ci, de rendre hommage à cet héritage et de le défendre. Nous sommes là parce que tant de gens se sont battus, se sont sacrifiés et ont agi pour offrir une chance à la prochaine génération. Ce film et son histoire, en fin de compte, sont bien plus importants que ma famille. »

Malcolm, 33 ans, était assis à côté de son frère aîné et de Deadwyler quelques heures avant la première de « La leçon de piano », que Netflix sortira le 8 novembre avant sa diffusion en streaming le 22 novembre. Alors que l’interview se terminait, Denzel Washington a fait irruption dans la pièce.

« Tout a commencé avec moi », a déclaré Denzel en plaisantant, tandis que les trois autres hurlaient de rire. « Puis j’ai eu deux fils, et avant même de m’en rendre compte, je me suis retrouvée sans emploi ! »

Denzel, rejoint par son partenaire de production Todd Black, a déclaré que c’était l’idée de son fils qu’il réalise « La leçon de piano ». Une production de Broadway en 2022 avait été réalisée à partir de la pièce de Wilson, lauréate du prix Pulitzer, avec une grande partie du même casting, dont John David.

« Malcolm a dit qu’il avait une idée », se souvient Denzel. « Il a dit : « Laissez-moi faire quelque chose. » Il a donc réalisé un petit court-métrage. Je l’ai regardé comme ça : « Wouah, OK. Tu veux faire le film ? C’est génial, fais le film. »

Malcolm n’a cependant pas immédiatement accepté. Il a dit à son père : « Laisse-moi voir si je vois le film d’abord. » Il a commencé à travailler sur un traitement et a finalement coécrit le scénario avec Virgil Williams ( « Boueux » ).

« Au début, je me disais : ‘Tu veux voir le film ?’ Mais maintenant, je comprends », dit Denzel. « C’est un vrai cinéaste. Il a pris son temps et il n’a pas sauté le pas. »

Alors que John David, la star de 40 ans de « BlackKkKlansman » et « Principe, » Bien qu’il soit devenu un acteur majeur à Hollywood, Malcolm, un ancien élève du programme de réalisation de l’American Film Institute, vient de faire son entrée sur le devant de la scène. « Il savait ce qu’il voulait, dit Black. Et il n’avait pas peur de tendre la main à des gens qui en savaient plus que lui. »

Durant le tournage de « La leçon de piano », Denzel a gardé ses distances pour laisser Malcolm travailler. Pourtant, sa passion pour les pièces de Wilson a imprégné toute la production.

« Il est un grand fan d’August Wilson et c’est une part très importante de son héritage de continuer à raconter les histoires d’August », déclare Malcolm. « Son principal objectif avec nous tous était de garder le cap : nous sommes ici pour honorer l’un de nos grands. »

« La leçon de piano » est une production familiale de la famille Washington à d’autres égards. La mère de Malcolm et John David, Pauletta Washington, joue le rôle de Mama Ola. Le film est dédié à leur mère.

« J’ai commencé avec une idée claire : il s’agissait d’une histoire de pères et de fils », explique Malcolm. « Pendant le tournage, j’ai commencé à voir cette histoire mère-fille, et ma mère est une véritable source d’inspiration pour moi. J’ai toujours vu ma mère comme étant liée à l’histoire de Berniece. »

Les sœurs de Malcolm sont également impliquées. Olivia Washington joue Mama Ola, une jeune femme, et Katia Washington est productrice exécutive. Ironiquement, leur père, Denzel, est presque le seul de la famille à ne pas apparaître dans le film. Mais Malcolm, voulant que tous les membres de la famille soient représentés d’une manière ou d’une autre dans le film, a demandé à son père de participer en faisant un bref enregistrement vocal.

« Est-ce que j’en fais partie ? », demande Denzel. « J’ai enregistré quelque chose. Je n’ai pas été crédité. Est-ce que j’ai été crédité ? Je ne pense pas ! »

Jake Coyle, Associated Press