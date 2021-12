Denzel Washington parle de son métier d’acteur : « Je vole le meilleur »

Se préparant à réaliser « A Journal for Jordan », une histoire d’amour douce-amère qui s’ouvre le jour de Noël, Denzel Washington dit qu’il a suivi une « master class ».

Cette classe de maître consistait à jouer dans un film réalisé par Joel Coen, « La tragédie de Macbeth », qui s’ouvre le même jour. « Je vole les meilleurs », dit Washington avec un sourire.

Denzel Washington l’acteur a quelque 60 films à son actif, plus deux Oscars, et à 66 ans, il est universellement considéré comme l’un des plus grands de tous les temps. Denzel Washington le réalisateur vient de terminer son quatrième long métrage. « Je ne me considère pas comme un réalisateur », a-t-il déclaré d’un ton neutre dans une interview la semaine dernière. « Je continue d’apprendre. »

Avant de « Un journal pour la Jordanie », basé sur le livre de l’ancienne rédactrice en chef du New York Times Dana Canedy sur son fiancé, qui a combattu et est mort en Irak, et le journal des leçons de vie qu’il a laissé à leur bébé, le plus récent effort de réalisateur de Washington était « Fences ». La version cinématographique de 2016 de la pièce d’August Wilson mettait en vedette Washington lui-même et Viola Davis, qui a remporté un Oscar.

Washington s’est également dirigé dans ses deux autres longs métrages – « The Great Debaters » en 2007 et « Antwone Fisher » en 2002. Mais il dit qu’il préfère rester hors écran lorsqu’il est à la barre.

« Je préfère ne pas être dans les films », a-t-il déclaré. « Au début, c’était parce que je pouvais collecter les fonds pour faire les films. Puis » Clôtures « , évidemment, nous avons eu un grand succès sur scène, donc cela s’est traduit en film. Mais j’aime être plus derrière le- scènes genre de gars. «

Mis à part sa récente collaboration avec Coen, qu’il appelle « l’un des plus grands réalisateurs », Washington dit qu’il a demandé l’avis d’autres réalisateurs qu’il admire.

« J’ai passé une excellente journée avec Paul Thomas Anderson il y a environ un mois, à écouter comment il travaille », a-t-il déclaré. « Et Steve McQueen, j’ai parlé avec un petit peu. J’apprends à le faire, donc je suis intéressé à apprendre des meilleurs. Donc, j’ai parlé aux meilleurs. »

Michael B. Jordan dit que lui aussi souhaite apprendre des meilleurs – c’est pourquoi il a été si important pour lui d’être dirigé par Washington. L’acteur donne une performance charismatique en tant que fiancé de Canedy, 1er Sgt. Charles Monroe King, qui a été tué en Irak en 2006 à l’âge de 48 ans. (Canedy est interprété par Chanté Adams.)

« Pouvoir travailler si étroitement avec lui était vraiment important », a déclaré Jordan dans une interview. « C’était une classe de maître, honnêtement. »

« En tant qu’acteur, vous savez, en grandissant, en regardant tous ses films, en regardant ses performances et en étant curieux de son processus – comme ‘Mec, je me demande comment le plus grand de tous les temps répète’ ou comment il décompose son personnage,’ « , songea Jordan. « Son point de vue sur son personnage est tellement complexe. Vous réalisez vraiment : ‘Oh, c’est pour ça que tu es Denzel, j’ai compris ! J’ai très bien réussi, mais c’est le prochain niveau.' »

Et Jordan a déclaré que travailler avec Washington était particulièrement important étant donné qu’il est sur le point de se lancer dans ses propres débuts de réalisateur, réalisant – et jouant dans – le prochain « Creed III ».

« Sachant que je réalisais ensuite ‘Creed III’, il s’est fait un devoir de me prendre beaucoup de côté, vous savez? J’étais toujours un peu dans sa poche arrière, regardant et posant des questions et (lui) me donnant peu pierres précieuses », a déclaré Jordan.

L’acteur a raconté comment Washington lui a demandé un jour s’il avait un scénariste – il ne l’avait pas fait et n’avait pas l’intention de le faire depuis plusieurs mois – et en quelques instants, Washington faisait les présentations.

« Il m’a dit : ‘Non, non, prends-en un maintenant’, a déclaré Jordan. « Il a décroché son téléphone et il a appelé ce type, Warren Drummond. Et il m’a dit : ‘Warren, c’est D. J’ai Mike B. ici, et il se prépare à réaliser ‘Creed III’. » Washington a mis Jordan sur le téléphone, et bientôt un accord a été conclu.

« C’est donc à partir de quelque chose d’aussi généreux que cela, il me donnait toujours des conseils sur ce qu’il fallait rechercher parce qu’il y a une autre couche – il n’y a pas beaucoup de gens qui se sont dirigés », a déclaré Jordan. « Et c’est ce qui est vraiment difficile pour moi sur celui-ci. » Washington, dit Jordan, lui a dit qu’il devait « identifier les quelques opinions sur lesquelles vous allez vraiment ancrer vos choix, car vous n’aurez pas le temps de revenir aux moniteurs à chaque prise et de voir ce que vous avez obtenu. . »

Washington a déclaré que le plan initial n’était pas pour lui de diriger ; il s’est impliqué dans le projet par l’intermédiaire de son partenaire de production de longue date, Todd Black, il y a 12 ans, peu de temps après que Canedy a écrit son histoire. Il a fallu huit ans pour développer un scénario. Quand Washington a vu le scénario, écrit par Virgil Williams, il a dit « Tire, je dirigerais ça! » Il dit qu’il a été attiré par la beauté de l’histoire d’amour – triste, mais édifiante.

Jordan, qui a également été attaché au projet pendant plusieurs années avant que le film ne soit tourné, dit qu’il a trouvé beaucoup de choses auxquelles s’identifier dans un père qui tenait un journal pour son fils en bas âge.

« Je journal beaucoup et je pense à l’héritage tout le temps », dit Jordan. « Et un jour avoir une famille. Et je pense à mon temps sur cette Terre, et qu’est-ce que j’en fais? »

Mais une autre raison principale pour laquelle il est resté avec le film, au fur et à mesure qu’il se développait et que sa propre carte de danse se remplissait rapidement à Hollywood, était Washington. « Denzel diriger était un rêve devenu réalité », dit-il.

Washington dit que le mentorat était également important pour lui – à commencer par un professeur d’anglais et de théâtre à l’Université Fordham, Robinson Stone, « l’un de mes premiers mentors qui a pu voir le potentiel que j’avais ».

« Et juste au fil des ans, j’ai eu la chance de travailler avec certains des plus grands cinéastes de tous les temps, alors je vole les meilleurs », a-t-il déclaré. « Essayer d’apprendre des meilleurs, de Spike (Lee) à Tony Scott, Ridley Scott, Norman Jewison, Richard Attenborough, Jonathan Demme. Je prends un peu de chacun d’eux et essaie de l’appliquer à ce que j’apprends comment faire. »