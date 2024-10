Denzel Washington fait l’éloge de Samuel L. Jackson : « l’oncle de mes enfants »

Denzel Washington considère Samuel L. Jackson comme faisant partie de la famille.

Washington, 69 ans, faisait partie des présentateurs du 16e Film-bénéfice annuel du Musée d’Art Moderne, parrainé par Chanel, où Jackson, 75 ans, a été honoré. « Seigneur, pardonne-moi, Samuel Jackson est une mauvaise mère — euh », a déclaré le Gladiateur II a commencé la star dans ses commentaires sur scène.

Qualifiant Jackson de « grand acteur, grand ami », a déclaré Washington, « plus important encore, il est une famille pour moi. C’est l’oncle de mes enfants. Zoe Jackson, que le Pulp Fiction Le nominé aux Oscars partage avec sa femme LaTanya Richardson Jackson, « c’est comme notre fille », a ajouté Washington.

Washington a également expliqué comment lui et Jackson étaient devenus amis il y a 45 ans.

« Il a joué un rôle de premier plan dans [an off-Broadway production of] Messieurs puissants», se souvient-il. «J’étais doublure. Alors je l’ai observé. Ils ont viré le gars avec qui j’étais doublure après la soirée d’ouverture, j’ai pris le relais. Je me souviens qu’il m’a donné confiance pour faire le travail. Il ne le sait pas avant ce soir.

LaTanya Richardson Jackson et Samuel L. Jackson au MoMA Film Benefit 2024 présenté par Chanel le 23 octobre.

Taylor Hill/WireImage



L’acteur oscarisé a conclu ses commentaires par un doux message directement adressé à Jackson : « Rien que de l’amour pour toi, mon frère, du respect pour toi. Je suis là pour toi. Je suis heureux d’être là pour toi. J’ai hâte de vous voir et de travailler avec vous. Que Dieu te bénisse. »

(Gauche-droite 🙂 Danielle Brooks, Ray Fisher, Samuel L. Jackson, Denzel Washington, John David Washington et Michael Potts dans les coulisses de « The Piano Lesson » à Broadway en 2022.

Bruce Glikas/WireImage



Jackson et Washington ont joué ensemble à l’écran dans le classique de Spike Lee de 1990 Mo’Better Bluesainsi qu’au théâtre new-yorkais.

Cet automne, Jackson apparaît dans La leçon de pianoréalisé par Malcolm, le fils de Washington, dans son premier long métrage. L’adaptation d’August Wilson, produite par Washington et mettant en vedette son autre fils John David, suit Jackson dans une reprise de la pièce en 2022 à Broadway.

Denzel Washington remet à Samuel L. Jackson un Oscar d’honneur lors de la 12e édition des Governors Awards de l’Academy Of Motion Picture Arts And Sciences en 2022.

ANGELA WEISS/AFP via Getty



S’adressant exclusivement à PEOPLE lors de l’événement du MoMA, Washington a déclaré que c’était « l’ensemble du travail lui-même, le volume, la qualité, la cohérence » de Jackson qu’il admirait le plus.

Interrogé sur sa relation avec Washington, Jackson a indiqué qu’il connaissait les quatre enfants de l’acteur-réalisateur, que Washington partage avec sa femme Pauletta, depuis « avant leur naissance ». Nous vivons proches les uns des autres. Ils passent donc beaucoup de temps chez moi, à passer du temps avec ma fille et à regarder des films avec moi. Nous sommes proches depuis très longtemps. »

D’apparaître dans La leçon de pianoJackson a ajouté: « Je suis heureux de faire partie du premier film de Malcolm. »

Chanel s’est associée au MoMA pour cet événement dans le cadre de ses efforts continus visant à soutenir les conteurs et à « partager [the museum’s] vaste collection de films et préserver cette forme d’art critique pour les générations futures en restaurant certaines des œuvres les plus précieuses de l’industrie », a déclaré la maison de design dans un communiqué.

La leçon de pianoavec également Danielle Deadwyler, Ray Fisher, Michael Potts, Erykah Badu et Corey Hawkins, est en salles le 8 novembre et sur Netflix le 22 novembre.