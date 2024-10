Denzel Washington est honnête à propos de son rôle dans « Gladiator II »

Denzel Washington joue Macrin dans Gladiateur II, qui a l’ambition de contrôler Rome. Mais selon les mots de l’acteur : « c’est un type sympathique mais incompris ».

S’exprimant lors de la projection spéciale du film, l’acteur oscarisé a expliqué les motivations de son personnage.

« Il essaie d’utiliser tout le monde. Il utiliserait sa mère, il utiliserait ses propres enfants ; il a déjà épuisé son âme, donc il n’en avait plus. Il est au lit avec le diable », a-t-il déclaré à propos du rôle d’un marchand d’armes et d’un ancien Gladiator.

L’homme de 69 ans a poursuivi : « Quand vous vous promeniez, vous étiez à Rome, et cela ressemblait à 10 000 figurants et chevaux. C’était imaginaire, c’était un jeu, c’était amusant ; il suffit d’enfiler l’équipement, d’enfiler la robe et de partir, c’est comme ça que je le vois. Je mets cette robe, ces bagues et je deviens folle.

Selon THRla star principale du film, Paul Mescal, a également parlé de son personnage en décrivant la transformation physique et émotionnelle, en plaisantant en disant qu’il avait « cette idée naïve au début où je me disais : « Je vais peut-être juste jouer un gladiateur avec ce genre d’apparence ». normale.' »

Il a ajouté : « Je l’ai toujours vu comme un chien, comme quelqu’un qui se contenterait de survivre » et qui, pendant la majeure partie du film, « ne se soucie pas vraiment de savoir s’il vit ou meurt ».

Gladiateur II sortira en salles le 22 novembre.