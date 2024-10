Denzel Washington a « quitté en trombe » la soirée de Sean « Diddy » Combs

Denzel Washington a eu des mots combatifs pour Sean « Diddy » Combs lors de l’une des soirées du rappeur en disgrâce au début, selon un nouveau rapport.

L’acteur oscarisé de 69 ans a « hurlé » après Combs avant de « sortir en trombe » d’une soirée qui a duré toute la nuit organisée par le magnat de la musique en 2003, a déclaré une source anonyme. Nous chaque semaine.

Le média décrit l’initié comme quelqu’un qui était « amical » avec Diddy « au début des années 2000 ».

« Denzel a crié : ‘Vous ne respectez personne' », a affirmé la source.

Denzel Washington assiste à une conférence de presse pour la soirée d’ouverture du 59e Festival du film de New York, projection de « La tragédie de Macbeth », le 24 septembre 2021 à New York. Getty Images

« [Denzel and his wife, Pauletta] j’avais fait la fête jusqu’à l’aube [with Diddy]et ils avaient vu quelque chose et sont partis en trombe », a poursuivi l’initié.

Le Post a contacté les représentants de Washington et Combs pour obtenir leurs commentaires.

Combs fait actuellement face à trois accusations de trafic sexuel, de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution. Il a plaidé non coupable sur tous les chefs d’accusation.

Sean « Diddy » Combs participe au premier jour de l’Invest Fest 2023 le 26 août 2023 à Atlanta, en Géorgie. Getty Images

Après l’arrestation de Combs dans un hôtel de New York le 16 septembre, les procureurs fédéraux ont descellé l’acte d’accusation contre le rappeur, révélant des allégations selon lesquelles il aurait accueilli des « freak offs » – des soirées sexuelles « élaborées et produites » auxquelles il aurait incité des femmes à participer. pour son plaisir et celui de ses invités.

Combs était connu pour organiser des fêtes sauvages et somptueuses bien avant son arrestation. Les affaires coûteuses étaient toujours peuplées de célébrités de premier plan, y compris Washington.

Les 3 millions de dollars de Diddy 40ème anniversaire « fête du siècle » au Plaza Hotel de New York en 2009 faisait partie des célèbres soirées du rappeur auxquelles la star d’« Equalizer » a assisté.

Denzel Washington (à gauche) et Sean ‘P. Diddy’ Combs (R) assiste au match 5 de la Conférence Ouest des Lakers contre San Antonio Spurs au Staples Center le 29 mai 2008 à Los Angeles, Californie. Getty Images

Sean « Diddy » Combs assiste à sa fête d’anniversaire au Mansion le 5 novembre 2008 à New York. FilImage

Bien que Washington n’ait jamais parlé publiquement des soirées de Combs, le comédien Brandon T. Jackson a déclaré que l’acteur de « Fences » lui avait conseillé de toujours quitter les soirées hollywoodiennes « avant que le diable n’arrive ».

« Denzel m’a toujours dit : [when] nous sommes aux fêtes, ‘Tu pars 30 minutes avant que le diable n’arrive’. D’ACCORD?’ N’oubliez jamais que Denzel quittait les fêtes plus tôt. Jackson a dit sur le Podcast « Briser la machine » en janvier.

UN extrait de l’interview est devenu viral depuis l’arrestation de Combs.

Certaines célébrités ont parlé des soirées de Diddy, notamment Marlon Wayans, qui a déclaré qu’il partait toujours tôt.

La créatrice Donna Karen, le musicien Tommy Lee Jones, la chanteuse Mariah Carey, l’animateur Sean « Diddy » Combs, Star Jones et le rappeur Reverend Run à « The Real White Party » présenté par Sean « Diddy » Combs au domaine Combs d’East Hampton le 2 septembre. , 2007 à East Hampton, New York. Bryan Bedder/CP/Getty Images

Sean « Diddy » Combs et Kim Porter avec leurs filles jumelles D’Lila Star Combs et Jessie James Combs photographiés à « The Real White Party » présenté par Sean « Diddy » Combs au domaine Combs d’East Hampton le 2 septembre 2007 à East Hampton, New York. Getty Images

Un ancien directeur de la publicité chez Arista Records de Clive Davis a récemment déclaré que la « sécurité » avait disparu lors des soirées de Combs « après une certaine heure ».

« Mes sens d’araignée étaient toujours en état d’alerte », se souvient le Dr LaJoyce Brookshire à propos des soirées de la star en parlant avec TMZ pour leur documentaire spécial. «La chute de Diddy : l’acte d’accusation.»

« Et je sais qu’il n’y a plus de sécurité après une certaine heure quand il y a des boissons qui coulent à flot et des gens derrière votre dos qui se droguent dans les toilettes, et 2 ou 3 personnes qui sortent ensemble d’une salle de bain… alors est-ce possible ? Absolument. L’ai-je vu ? Non, je ne suis jamais restée à la fête assez tard pour voir », a-t-elle expliqué.

Combs est actuellement dans un centre de détention de Brooklyn en attendant son procès.