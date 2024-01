Denzel Ward et Greg Newsome expliquent comment « nous ne nous sommes pas présentés » lors de la ronde des wild card contre CJ Stroud et les Texans

CLEVELAND, Ohio — Comment la défense n°1 des Browns dans la NFL a-t-elle été complètement embarrassée par le quart-arrière recrue des Texans CJ Stroud et le coordinateur offensif de première année Bobby Slowik, le fils de l’ancien coordinateur défensif des Browns Bob Slowik, lors de la déroute 45-14 de samedi. par les Texans lors de la ronde des wild card ?

Les Browns se sont pavanés à Houston avec non seulement la défense n°1 de la NFL, mais également la défense contre la passe n°1, n’accordant que 164,7 verges par match en saison régulière.

À la mi-temps, Stroud avait dépassé ce chiffre d’un mile, découpant les Browns pour 236 de ses 274 verges par la passe et ses trois passes de touché pour égaler un record de recrue en séries éliminatoires.

Les Browns étaient menés 24-14 à la mi-temps et ne se sont jamais remis. Les deux pick-six de Joe Flacco au troisième quart – en appuyant pour revenir dans le match – ont cloué le cercueil.

Plus de couverture sur les Cleveland Browns

«Nous ne sommes pas venus aujourd’hui», a déclaré le demi de coin Denzel Ward après le match et l’a répété dimanche lors de la journée de nettoyage des casiers. “Je veux dire, lors de l’un des plus gros matchs, nous devions nous présenter, et nous ne l’avons pas fait.”

Le cornerback Greg Newsome II a fait écho à ces sentiments.

“Il faut toujours apprendre de choses comme celle-ci”, a déclaré Newsome. « Nous allons certainement aborder la saison prochaine avec une autre puce sur l’épaule, et je pense que nous avons fait du bon travail cette saison, mais nous n’avons pas participé au match le plus important. Je pense donc que nous allons apprendre de ce moment et que cela ne fera que nous aider à l’avenir.

Comment ça se passe ? Comment la défense la plus redoutable de la NFL – dont la plupart de ses joueurs sont revenus de blessures – ne se présente-t-elle pas pour le plus gros match de la saison ?

“C’est aussi ce que je me demande”, a déclaré Ward. “Nous devons donc revenir au film et voir ce qui s’est passé, mais moi-même, je n’ai pas réalisé mon meilleur match, et nous devons voir ce que nous pouvons faire pour être meilleurs.”

Aucun des arrières défensifs ne s’est bien classé dans le match, Denzel Ward ayant terminé 11e sur 20 défenseurs des Browns, Martin Emerson Jr. 16e, Newsome 18e et la sécurité recrue Ronnie Hickman 20e selon Pro Football Focus.

Ward s’est blessé au genou à l’entraînement jeudi et était douteux pour le match, mais a refusé de l’utiliser comme excuse.

“Non, j’étais bon”, a déclaré Ward. « Si je suis là-bas. Je vais bien. Donc, j’allais bien. Je me concentre uniquement sur le fait d’essayer d’être le meilleur possible pour mon équipe et de les aider du mieux que je peux.

En plus de Stroud jouant comme un vétéran avisé, Slowik a changé les choses et a mis les Browns sur leurs talons.

“Ils ont eu beaucoup de erreurs de direction, beaucoup de gars se sont croisés et, comme je l’ai dit, ils ont joué un excellent match et ont exécuté, et nous n’étions tout simplement pas prêts à jouer aujourd’hui”, a déclaré Ward.

L’ailier défensif Myles Garrett, qui n’a effectué aucun sac – comme tout le monde – mais a été crédité de trois pressions, a également imputé la faute aux joueurs, notant que Jim Schwartz a choisi de s’en tenir au scénario.

“Nous n’avons tout simplement pas exécuté”, a déclaré Garrett. « Nous n’étions pas en position à différents niveaux de la défense et nous devons simplement revenir à nos fondamentaux. Nous ne sommes pas revenus assez rapidement à ce dont nous avions besoin. Nous aurions dû nous adapter, aller de l’avant au niveau individuel et être sur la même longueur d’onde en termes de communication. Je pense que c’était ce qui manquait et c’est juste dommage.

Quant aux ajustements effectués par Schwartz, Garrett a déclaré : « Non, il a dit depuis le début qu’il allait rouler avec ce qui nous a amenés ici et qu’il ne changerait pas. Il n’y aura pas d’appels magiques qui nous sortiront de quoi que ce soit ou nous permettront de traverser quoi que ce soit.

“Et je suppose qu’ils faisaient juste des choses un peu différentes qui nous ont déséquilibrés et je pense juste au rythme auquel ils le faisaient, qu’il s’agisse de faire courir le ballon un peu différemment de ce à quoi nous nous attendions, de faire sortir le ballon. à temps, en essayant de nous retarder suffisamment dès le départ pour transmettre le ballon à leurs joueurs talentueux et réaliser des jeux. Nous devons être capables de jouer sur tout le terrain, pas seulement en attaque ou en défense.

Newsome avait une théorie sur les raisons pour lesquelles les joueurs de l’arrière ont eu des difficultés. Le manque de pression n’a pas aidé, mais c’était bien plus que ça.

“Si vous regardiez vraiment le match, c’était en grande partie un contrôle visuel, beaucoup de choses comme ça”, a déclaré Newsome. « Ce n’était pas vraiment leur plan, il s’agissait simplement de nous surpasser ou de nous battre. J’avais juste l’impression que nous ne nous sommes pas concentrés sur les petits détails et c’est sur cela que nous nous sommes concentrés tout le temps. Lorsqu’on arrive en séries éliminatoires, la marge d’erreur est encore plus mince qu’en saison régulière.

Lors du catch-and-run de 76 verges pour un touché de l’ailier rapproché Brevin Jordan qui a porté le score à 17-14 pour les Texans au deuxième quart, le secondeur Jeremiah Owusu-Koramoah s’est laissé entraîner dans l’action de jeu et a perdu de vue Jordan sur le court. loft sur le côté droit.

À partir de là, Emerson a raté un plaquage au 40 des Texans et Jordan a devancé Ogbo Okoronkwo sur la ligne de touche et dans la zone des buts.

“C’est juste là que nous faisons bien courir le ballon et, je veux dire, nous les frappons avec tout”, Stroud a parlé à Albert Breer de la MMQ. «Je ne pense pas qu’ils savaient ce qui allait suivre. Bobby a fait du bon travail en mélangeant les choses, en faisant du jeu, en reculant directement, en allant et en faisant courir le ballon. Donc ces jeux se produisent lorsque les joueurs jouent, et Bobby a fait du bon travail en qualifiant un bon jeu. “

Owusu-Koramoah, qui a été mortel dans le jeu de course avec neuf plaqués dont quatre pour une défaite, a été blâmé pour le TD écrasant – qui s’est avéré être le vainqueur du match.

“C’était une combinaison de choses, que ce soit mes yeux, nous devons exécuter la partie tacle”, a déclaré Owusu-Koramoah. « Je pense donc que je serai le premier à m’attribuer le mérite de dire : Hé, j’aurais dû faire mieux sur ce jeu. J’aurais dû garder les yeux sur cet homme et le suivre. Nous devons tous assumer ces erreurs et les choses que nous faisons pour nous assurer que la défense fait simplement notre travail.

Il se sentait tellement mal à propos du gros TD que cela a éclipsé sa clinique de plaquage.

« Il est difficile d’accepter des éloges individuels », a-t-il déclaré. «C’est très difficile. Pour ma part, je reviens et regarde ce que j’aurais dû faire de mieux. Je me suis excusé auprès des entraîneurs après, je me suis excusé auprès des coéquipiers après, juste parce que je pense que j’aurais pu être plus moi-même.

“Je pense donc que cela revient à cela et au simple fait d’être responsable et de dire : ‘Hé, écoutez, peu importe ce que nous avons fait individuellement’ (nous avons perdu en équipe).”

Sur la passe de 37 verges de TD à l’ailier rapproché Dalton Schultz qui a porté le score à 24-14 avec 1:11 à jouer dans la mi-temps, la sécurité recrue Hickman a acheté le faux de Schultz vers le coin et s’est facilement retourné contre lui pour le TD à travers le terrain. , où Newsome n’a pas pu l’attraper. Hickman, qui avait bien joué ces dernières semaines, a été contraint de servir alors que Grant Delpit (chirurgie à l’aine) n’était pas prêt.

“Nous savions qu’ils n’étaient pas toujours très disciplinés avec leurs yeux”, a déclaré Stroud à Breer. « Nous attendions juste le bon moment pour l’appeler, et Dalton a fait du bon travail en le vendant. Nous vendions des bottes et le coin arrière s’est effondré. C’était sa balle et il a réussi le jeu. »

Encore une fois, le fait que la ligne défensive ait eu du mal à mettre la pression sur Stroud et son jeu rapide, ne le frappant qu’une seule fois, n’a pas aidé. Même alors, il a obtenu une passe de 38 verges à Nico Collins après qu’Owusu-Koramoah l’ait entaillé. Cela a conduit à un terrain de 21 verges au premier quart pour une avance de 3-0 après un excellent but à marquer de la défense. Mais la tribune s’est avérée être l’un des rares moments forts défensifs de la journée.

Les Browns ont également joué plus de zone que d’habitude – contre un quart-arrière qui a du mal à se protéger contre les hommes. Le Schultz TD, pour sa part, s’est heurté à une zone.

En plus des mauvais yeux, des tacles médiocres et du manque de pression, Stroud était l’un des meilleurs quarts que les Browns ont affrontés cette saison, alors qu’ils n’étaient pas testés au combat par les principaux signaleurs de la ligue.

Ils ont affronté Joe Burrow suite à une blessure au mollet lors du premier match contre les Bengals ; Clayton Tune pour les Cardinals au lieu de Kyler Murray ; et Trevor Siemian pour les Jets à la place d’Aaron Rodgers. Ils ont battu Brock Purdy de San Francisco, mais il était privé de Deebo Samuels pendant la majeure partie du match et de Christian McCaffrey pour la seconde mi-temps.

Ils ont battu Lamar Jackson à Baltimore, qui était le seul quart-arrière d’élite qu’ils ont battu cette saison. D’autres passeurs expérimentés comme Russell Wilson et Matt Stafford ont pris le dessus sur eux. Lorsqu’ils ont affronté un autre QB de premier plan en séries éliminatoires à Stroud, ils n’étaient pas à la hauteur.

“Ouais, sans aucun doute”, a déclaré Ward. «CJ, c’est un quart-arrière phénoménal, un joueur phénoménal, il va figurer parmi les cinq meilleurs quart-arrière de cette ligue. Il le montre déjà en tant que rookie. Alors félicitations à lui pour sa victoire et pour sa progression en séries éliminatoires. Mais il va certainement être un problème à l’avenir et un gars contre lequel il sera difficile de jouer.

La saison prochaine, les Browns auront une formation de quarts beaucoup plus coriace – Patrick Mahomes des Chiefs, un Burrow en bonne santé, Dak Prescott des Cowboys, Jalen Hurts des Eagles, Tua Tagovailoa des Dolphins, et plus encore – et ils ne doivent pas reposent sur leurs lauriers de défense contre la passe les mieux classés de cette saison. Ils devront améliorer leur technique, leur plan et leur personnel pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

“Ouais, bien sûr”, a déclaré Newsome. “Mais en fin de compte, tout dépend de nous, quel que soit le quart-arrière, peu importe si nous affrontons Tom Brady ou Joe Montana en fin de compte, tant que nous nous concentrons sur notre métier et continuons à grandir en tant que segment, en tant qu’unité, en tant qu’équipe, j’ai le sentiment que nous serons capables d’accomplir n’importe quoi.

« Nous aimons les défis comme celui-là. Vous voyez le calendrier sortir et voir les quarterbacks que nous allons devoir affronter, nous avons beaucoup de grands quarterbacks, mais c’est là que se forment les légendes dans de grands moments comme celui-là. Nous n’hésitons certainement pas à profiter du moment.

Mais la prochaine fois, ils devront se présenter.