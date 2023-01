Denzel Burke désireux de jouer un rôle de leader après une deuxième saison en dents de scie

Pour beaucoup, le souvenir impérissable de la défense de l’État de l’Ohio en 2022 sera le dernier combat contre la Géorgie.

Les Bulldogs ont parcouru 72 verges en une minute et 42 secondes pour remporter le Peach Bowl. Il a été couronné par un touché de 10 verges par Adonai Mitchell contre Denzel Burke.

Ce touché, cependant, ne raconte pas toute l’histoire de la saison de Burke.

Le secondaire de l’Ohio State était un problème en 2022. Les corners ont été endommagés tout au long du premier semestre de l’année et n’ont pas pu trouver de cohérence, et les sécurités ont eu du mal dans les moments clés des deux derniers matchs.

Burke a également eu ses difficultés. Pourtant, le natif de l’Arizona qui était un étudiant de première année All-American il y a un an, a réalisé une deuxième moitié de saison impressionnante.

Le touché contre la Géorgie était le premier qu’il a autorisé depuis la semaine 5 contre Rutgers. Sur l’année, Burke a renoncé à trois touchés, 332 verges et 22 réceptions sur 39 cibles, selon TruMedia. Ces chiffres ne sont pas excellents mais sont faussés par quatre matchs inférieurs à la normale pour commencer l’année.

Au cours des sept derniers matchs, Burke a renoncé à 12 réceptions sur 22 cibles pour 101 verges – une moyenne de seulement 14,4 verges autorisées par match.

Une saison entière de hauts et de bas est quelque chose dont il peut tirer des leçons, et sa récupération à la fin est quelque chose sur laquelle s’appuyer.

“Tout le monde veut bien jouer et obtenir des récompenses et des trucs comme ça, mais les choses arrivent pour une raison”, a déclaré Burke. “Je suis content que ça se soit passé comme ça s’est passé. Je suis vraiment heureux de la façon dont je me suis battu tout au long de la saison.

Burke a toujours été confiant et le restera. C’est ce qui l’a aidé à bloquer le bruit lorsqu’il a commencé la saison en accordant 231 verges et deux touchés en quatre matchs.

« J’ai toujours eu confiance en mon jeu et je sais que je peux jouer. Je sais ce que je peux faire », a déclaré Burke.

Cette confiance est la raison pour laquelle tant de gens dans l’État de l’Ohio aiment Burke. Son état d’esprit est ce qui le rend génial.

“Nous vivons dans un monde à haut risque, donc étant amnésique et mettant des jeux derrière vous, il a pu le faire au cours de la première moitié de l’année”, a déclaré l’entraîneur des cornerbacks Tim Walton. «Les gars ont ces choses mais vous devez avoir ce maquillage mental et il le fait. C’est un compétiteur. »

Bien que cette confiance n’ait jamais faibli, la semaine de congé – après la victoire contre Michigan State – est arrivée au moment idéal. Il a pu se réinitialiser mentalement et retrouver la santé après avoir subi une blessure à l’épaule qui le harcelait depuis la pré-saison ainsi que des blessures à la main et à la cheville.

“C’était un peu de tout”, a déclaré Burke.

Le premier match après le bye était contre l’Iowa. L’offensive des Hawkeyes était l’une des pires du pays, mais Burke n’a accordé qu’une seule prise pour moins-1 verge. C’était un bon début de deuxième partie de saison, mais la clé était de jouer avec régularité. Il a fait ça. Au cours de la saison, Burke a accordé 15,1 verges par réception, mais lors des sept derniers matchs, ce nombre est tombé à 8,4 verges par réception.

Même lorsque l’État de l’Ohio a cédé 318 verges contre le Maryland, Burke n’était responsable que de 11 verges sur deux réceptions.

Alors que l’intersaison 2023 commence, Burke revient avec émotion sur sa deuxième année avec les Buckeyes.

Oui, il souhaite avoir fait quelques jeux de plus pour aider la défense. Et oui, il aurait préféré avoir 12 matchs sans faute – il a raté le match du Wisconsin avec une blessure à la main. Mais ces mauvaises performances lui ont appris quelque chose.

“C’était ma première année où les gens marquaient sur moi, et je suis content que ce soit arrivé maintenant parce que cela me donne une perspective et comment les choses fonctionnent, ce que les gens disent”, a déclaré Burke. “Cela m’a façonné en l’homme que je suis maintenant. … Cela m’a fait grandir et je m’en souviendrai toute ma vie.

Il entrera la saison prochaine en tant que l’un des demi de coin les plus âgés de l’équipe. Débutant junior et depuis deux ans, Burke dirigera un groupe de postes qui a besoin d’un revirement. Il croit aux gens dans cette pièce.

“Ce sont tous des chiens”, a déclaré Burke. «Ils auront leur moment. Ils sont prêts.”

Mise à jour du cornerback

JK Johnson a annoncé dimanche son engagement envers LSU. Son départ laisse les Buckeyes (pour l’instant) avec trois joueurs ayant une expérience de jeu à ce poste – Burke, Jordan Hancock et Jyaire Brown.

Walton pense que ce sera une intersaison importante pour le groupe.

“Vous avez un film de jeu que vous pouvez activer et corriger”, a déclaré Walton. «Ce n’est pas comme si vous aviez des gars qui avaient quatre snaps toute la saison parce que c’est différent de l’entraînement. Ce sont des centaines de clichés à partir desquels vous pouvez grandir.

Cornerback était considéré comme l’un des postes nécessaires pendant la fenêtre du portail de transfert, mais le vivier de talents s’est tari en ce moment. Avec le récent engagement de Duce Chestnut de Syracuse à LSU, les 10 meilleurs corners du classement du portail de transfert 247Sports ont trouvé de nouvelles maisons.

Les Buckeyes n’ont jamais été une équipe pour ajouter des gens juste pour le faire. Ils doivent trouver le bon ajustement. À moins d’ajouts tardifs au portail avant la fermeture de la fenêtre le 18 janvier, l’État de l’Ohio gardera ensuite un œil sur les transferts après le printemps.

Il y a aussi deux vrais étudiants de première année qui auront l’occasion de contribuer de la bonne manière – Calvin Simpson-Hunt et Jermaine Mathews. Les deux sont des espoirs quatre étoiles qui ont été classés parmi les 150 meilleurs joueurs du pays dans la classe de 2023.

(Photo : Joe Robbins / Icône Sportswire via Getty Images)