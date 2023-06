Denver Nuggets Power pour gagner 104-93 sur Miami Heat lors de l’ouverture de la finale

Les Denver Nuggets ont lancé leur première campagne NBA Finals dans l’histoire de la franchise avec une victoire dominante 104-93 contre le Miami Heat jeudi, propulsés par un autre triple-double de Nikola Jokic.

Jokic, double joueur le plus utile, a marqué 27 points avec 10 rebonds et 14 passes décisives pour mener les Nuggets, qui tenteront de doubler leur avantage dans la série des sept meilleurs lorsqu’ils accueilleront le deuxième match dimanche.

Jamal Murray a marqué 26 points, distribué 10 passes décisives et capté six rebonds pour les Nuggets, qui menaient par 24 points au troisième quart et ont repoussé le défi du résistant Heat au quatrième quart.

« Nous respectons beaucoup leur équipe », a déclaré Jokic. « Nous voulions juste obtenir le premier coup de poing.

« Au cours des trois premières rondes, ils ont remporté leur premier match lorsqu’ils ont voyagé sur la route et nous ne voulions pas que cela se produise. Je pense que nous avons fait du bon travail. »

Bam Adebayo a marqué 26 points pour mener Miami. Gabe Vincent en a ajouté 19 et Haywood Highsmith en a marqué 18 sur le banc, mais la star de Heat, Jimmy Butler, était limitée à 13.

Mené par 21 au début du quatrième quart, Miami a utilisé une course de 11-0 pour réduire le déficit à 10. Le trois points de Highsmith a réduit l’écart à neuf points avec 2:34 à jouer.

Mais comme ils l’ont fait toute la nuit, les Nuggets se sont éloignés de manière transparente.

Jokic a nourri Kentavious Caldwell-Pope pour un tir en suspension, Caldwell-Pope a réussi un vol et Aaron Gordon a effectué deux lancers francs alors que les Nuggets reprenaient la tête.

Jokic a ajouté une paire de lancers francs et un tir sauté de retournement et la foule extatique de 19 528 personnes au Ball Arena de Denver a pu commencer les célébrations.

« Tout le monde a contribué », a déclaré Jokic. « C’est une grande victoire pour nous. »

Jokic s’est contenté de jouer le rôle de facilitateur au premier quart, distribuant six passes décisives alors que les Nuggets ont cliqué rapidement malgré l’écart de 10 jours depuis qu’ils ont terminé leur balayage des Lakers de Los Angeles lors de la finale de la Conférence Ouest.

Gordon a marqué 12 points au premier quart. Jokic n’a tiré qu’au cours des dernières secondes de la période, lorsqu’il a retiré le ballon à Cody Zeller et a effectué un lay-up qui a permis à Denver de mener 29-20 à la fin de la période.

Pendant ce temps, le Heat, qui s’est envolé directement pour Denver depuis Boston après avoir finalement éliminé les Celtics lors du septième match de la finale de la Conférence de l’Est lundi, n’a réussi que neuf de ses 26 tentatives au premier quart.

« Ils sont dans un assez bon rythme, surtout en première mi-temps, a déclaré l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra. «Notre disposition, les efforts multiples, la détermination en seconde période étaient bien meilleures.

« Mais vous arrivez à ce niveau, il faut que ce soit des jeux complets de ce genre de disposition. »

Denver a maintenu le rythme implacable au deuxième quart, Murray marquant 10 points dans la période alors que les Nuggets se sont connectés sur 60% de leurs tirs.

Quatre joueurs de Denver ont marqué à deux chiffres en première mi-temps. Adebayo en avait 16 avant la pause pour Miami, mais Caleb Martin est allé 0 pour 5 et Max Strus 0 pour 7.

Non seulement les Heat n’ont pas pu convertir la beauté qu’ils avaient, mais ils n’ont pas pu arrêter les Nuggets à l’intérieur. Denver a battu Miami 32-18 dans la peinture en première mi-temps.

Les 10 points et 10 passes décisives de Jokic avant la pause ont fait de lui le seul joueur en plus de LeBron James au cours des 25 dernières années à atteindre deux chiffres dans les deux catégories dans n’importe quelle mi-temps d’un match de la finale de la NBA.

Il afficherait son 15e triple-double en séries éliminatoires avec son 10e rebond au quatrième quart.

Le Heat a rapidement réduit le déficit à 10 points pour ouvrir le troisième quart, mais Denver avait la réponse à tous les ajustements qu’ils ont faits.

« Pour le moment, la chose la plus importante est de gagner un match », a déclaré Jokic. « Nous essayons de gagner un match de toutes les manières possibles. Je n’ai pas besoin de tirer, je n’ai pas besoin de marquer pour affecter le match. Je pense avoir fait du bon travail aujourd’hui.

