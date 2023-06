Denver Nuggets et Nikola Jokic font tout leur possible lors du défilé du championnat

Quelques jours seulement après avoir remporté leur premier titre NBA en 47 ans d’histoire, les Denver Nuggets sont descendus dans la rue pour célébrer avec un défilé bruyant à travers Mile High City devant des centaines de milliers de fans enthousiastes.

Les Nuggets ont réussi à retenir le fougueux chaleur de Miami dans le match 5 de la finale de la NBA lundi après une bataille physique de va-et-vient pour un Victoire de fin de série 94-89 devant une foule bruyante à la maison. Le centre de la superstar Nikola Jokić, qui a terminé la soirée avec 28 points – sur un tir de 12 en 16 – pour accompagner 16 rebonds, a été nommé MVP des finales de la NBA.

Le parcours du défilé était entouré de environ un demi-million de personnes assister aux festivités, qui comprenaient de la musique live, des moments forts de la saison de championnat de Denver et une vidéo en direct du parcours du défilé.

La ville de Denver n’est pas étrangère aux célébrations sportives à fond, puisqu’elle vient de s’entraîner en 2022 avec l’Avalanche du Colorado de la LNH après sa victoire à la Coupe Stanley.

Les vibrations semblaient inégalées jeudi, car les fidèles de Denver passaient clairement un bon moment tout en célébrant avec leur équipe de championnat.

Le jour était mis en valeur par un fan chanceux a attrapé et bu une bière lancée par le gardien recrue Christian Braun, qui a eu beaucoup de moments viraux tout au long de la journée.

« Dès qu’il m’a jeté ce brewski, je savais déjà que je devais faire ce que je devais faire », a déclaré le fan. « Il y a beaucoup d’histoire qui se fait aujourd’hui, et je suppose que j’en suis la deuxième partie. »

Pendant ce temps, Nikola Jokić, qui avait précédemment déclaré qu’il ne participerait pas au défilé et qu’il « rentrerait chez lui », a été aperçu en train de passer un bon moment et de célébrer avec sa fille.

Comme tout bon père le ferait, Jokic a protégé sa fille du champagne volant.

Ailleurs, le vétéran Kentavious Caldwell-Pope a montré à ses coéquipiers des Nuggets comment célébrer correctement une course au titre en buvant de la bière avec la foule tapageuse de Denver et en exécutant parfaitement le Stone Cold Beer Smash.

Les gardiens des Nuggets, Jamal Murray et Bruce Brown, ont également été vus participer à l’action, Murray disant à la caméra que « les actions parlent plus fort que les mots ». Murray rappelle également à tout le monde qu’il a accompli cet exploit après s’être remis d’une déchirure du LCA il y a un peu plus de deux ans, ce qui lui a fait manquer toute la saison 2021-22.

Un Brown torse nu a été aperçu en train de prendre une photo avec un fan excité.

Même l’entraîneur des Nuggets, Michael Malone, s’est amusé, arborant une chemise disant « tu mets ça dans ta pipe, tu la fumes », une référence à sa citation qui a fait la une des journaux après le premier match de la série Nuggets avec les Lakers de Los Angeles.

