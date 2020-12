ENGLEWOOD, Colorado: La saison de Phillip Lindsays et peut-être sa carrière à Denver sont terminées après que les Broncos l’ont placé dans la réserve des blessés samedi en raison de blessures à la hanche et au genou.

Les Broncos (5-9) ont promu le demi offensif LeVante Bellamy de leur équipe d’entraînement pour servir de remplaçant de Melvin Gordons dimanche contre les Chargers (5-9) à Los Angeles.

Les Broncos ont également exclu le passeur du Pro Bowl Bradley Chubb (cheville) samedi. Un jour plus tôt, les Chargers ont exclu l’ailier défensif vedette Joey Bosa (commotion cérébrale, tibia).

Le seul joueur non repêché dans l’histoire de la NFL à courir plus de 1000 verges au cours de saisons consécutives pour commencer une carrière, Lindsay n’a couru que 502 verges et un touché et n’a capturé que sept passes pour 28 verges au cours d’une saison 2020 marquée par des blessures.

La production de Lindsays a pâli par rapport à ses deux premières saisons, quand il a accumulé en moyenne 1 243 verges au total et 8 touchés et a fait le Pro Bowl en tant que recrue.

Lindsay, un favori local qui a joué à Denver South High School et à l’Université du Colorado, n’a jamais tâtonné dans 611 touches de carrière dans la NFL.

Mais il s’est trouvé principalement la deuxième option en cours dans l’attaque de Pat Shurmurs, car Gordon a totalisé 955 verges et neuf touchés après avoir signé un contrat d’agent libre de 16 millions de dollars sur deux ans au printemps.

Lindsay a raté cinq matchs cette saison en raison de blessures aux orteils, à la hanche et au genou et est sortie d’un autre match avec une commotion cérébrale.

Lindsay s’est blessé à un orteil de gazon dans le match d’ouverture et a raté trois semaines. À son retour, il a connu une formidable séquence de trois matchs en commençant par sa seule performance de 100 verges de la saison en Nouvelle-Angleterre lorsque Gordon a été mis à l’écart avec une angine streptococcique.

Lindsay a couru 79 verges en seulement neuf courses contre les Chiefs de Kansas City la semaine prochaine avant de repartir avec une commotion cérébrale. Il est revenu une semaine plus tard et a couru six fois pour 83 verges contre les Chargers, déclenchant un retour après un déficit de 21 points en deuxième période avec un touché de 55 verges.

Après cela, son efficacité a commencé à diminuer alors que les défenses se mettaient en marche chaque fois que Lindsay était dans le champ arrière parce qu’il était si rarement utilisé dans le jeu de passes.

Après avoir couru huit fois pour 23 verges à Atlanta et juste deux fois pour 4 verges à Las Vegas, Lindsday a rebondi pour 82 verges en 16 courses dans une victoire contre Miami le 22 novembre.

À ce moment-là, Lindsay totalisait en moyenne 5,4 verges par course.

Mais au cours de ses quatre derniers matchs, cette moyenne a chuté à 2,4 verges alors que Lindsay, qui était un agent libre restreint après cette saison, n’a réussi que 27 verges par match alors qu’il combattait plus de blessures.

