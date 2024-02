Denver approche de son point de rupture alors que les migrants et le froid s’accumulent

Denver

CNN

—



Voici à quoi peut ressembler une ville débordée : un enfant d’âge préscolaire qui dort sous un pont pendant un mois ; des foules font la queue chaque nuit pour obtenir de la nourriture et un abri ; et le maire appelant à l’aide. Et lorsque cette ville est Denver en hiver et que les températures nocturnes descendent en dessous de zéro degré Fahrenheit, les problèmes mettent la vie en danger.

« Notre ville est vraiment en difficulté », a déclaré le maire Mike Johnston à CNN après avoir rendu visite à des familles dans un campement de fortune – signe de l’urgence déclenchée par l’arrivée massive de personnes venant de l’extérieur de la ville.

« Il s’agit à la fois d’une crise humanitaire pour les personnes qui arrivent et d’une crise financière pour les villes qui les accueillent. Ces deux crises atteignent leur paroxysme en ce moment.

Parmi les milliers de personnes arrivées à Denver, peu, voire aucune, envisageaient de se rendre dans la capitale du Colorado après des mois de voyage loin de la persécution ou des privations, à la recherche de sécurité et d’une chance de réaliser le rêve américain.

Mais lorsque le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a décidé d’offrir des trajets en bus gratuits pour faire sortir les demandeurs d’asile de son État, les options proposées étaient généralement New York, Chicago ou Denver, ont déclaré les migrants. Chacune de ces trois villes a un maire démocrate et Abbott les a ciblés dans le cadre de son objectif déclaré pour que « le reste de l’Amérique comprenne ce qui se passe ». Les migrants ont déclaré à CNN qu’ils avaient entendu New York était trop rempli, a cru Chicago serait trop froid et a donc choisi Denver.

Les maires de New York, Chicago et Denver ont publié appellent ensemble à traiter les arrivées de migrants comme un problème national avec une solution nationale. Ils ont réclamé un système d’entrée coordonné, mais le porte-parole d’Abbott a déclaré à CNN en décembre que la seule solution était que l’administration du président Joe Biden « sécurise la frontière ».

Evelio Contreras/CNN Les Vénézuéliens ont installé ce campement au nord du centre-ville de Denver, entre les voies ferrées et les autoroutes.

Evelio Contreras/CNN Un migrant éteint un incendie alors que le groupe qui s’était abrité sous le pont s’apprête à se rendre dans un abri de fortune près d’une église.

Le Texas a envoyé 15 700 personnes à Denver depuis mai. Au départ, beaucoup étaient des Vénézuéliens demandant l’asile et bénéficiant d’un « statut de protection temporaire » dans le cadre d’un programme fédéral qui permet aux personnes originaires de certains pays touchés par la crise de vivre et de travailler légalement aux États-Unis pendant un certain temps. La ville a pu aider les migrants à se relever et ils sont rapidement devenus des membres autonomes de la communauté, a déclaré Johnston.

L’administration Biden a étendu le programme TPS en septembre après les demandes d’action de la ville de New York, mais il ne s’applique toujours qu’aux Vénézuéliens arrivés aux États-Unis avant le 1er août, et la plupart des nouveaux arrivants à Denver ne sont pas éligibles. Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, n’a pas indiqué s’il prévoyait de nouvelles expansions.

Adriana, qui n’a pas donné son nom de famille, a déclaré qu’elle avait fui les graves difficultés économiques du Venezuela avec son mari et son jeune fils. Ils ont pris la route terrestre à travers le perfide Darién Gapparcourant des milliers de kilomètres à travers l’Amérique centrale puis le Mexique pour atteindre la frontière américaine, a-t-elle déclaré.

Une fois transportés en bus jusqu’à Denver, ils se sont retrouvés avec d’autres Vénézuéliens dans un campement sous un pont au nord du centre-ville, près de l’endroit où la I-70 croise la I-25, dans une zone pleine de bâtiments industriels trapus le long des voies ferrées de fret. Les migrants se sont cuisinés des cadeaux dans une cuisine de fortune, ont partagé des histoires et sont devenus une petite communauté.

Une tente offerte a été la première maison américaine pour John David, le fils d’Adriana, âgé de 4 ans. La famille est restée là pendant un mois, mais le temps a rapidement rendu l’enfant d’âge préscolaire malade.

“Le temps froid a été dur”, nous a dit Adriana plus tôt ce mois-ci, un jour où un vent d’hiver hurlant a noyé le bruit des autoroutes. « C’est horrible, mon fils souffre d’asthme et il tousse. Je l’ai traité avec des médicaments qui m’ont été donnés.

Evelio Contreras/CNN John David, 4 ans, a passé un mois à dormir sous une tente dans ce campement.

Certains des habitants du village de tentes n’ont pas de chaussures et portent des chaussettes pour protéger leurs pieds du froid et de la croûte de neige gelée qui recouvre la terre pierreuse en contrebas. À l’intérieur des tentes, des feuilles de mousse de polystyrène sont utilisées comme isolant et les vêtements sont empilés sur des matelas donnés par l’église pour offrir un soutien et une chaleur supplémentaires.

Alors qu’une explosion arctique commençait à frapper la ville, le maire Johnston et son équipe avertissaient les migrants des températures glaciales à venir et les exhortaient à se rendre dans de nouveaux abris ou centres de réchauffement. Les hôtels loués par la ville le mois dernier pour accueillir les migrants sont déjà pleins.

« Nous vivons les jours les plus froids de l’année et nous voulons faire rentrer tout le monde à l’intérieur. Nous avons des lits, il fait plus chaud », a-t-il déclaré dans un espagnol maîtrisant ses années en tant que directeur d’école dans le nord du Colorado, travaillant avec de nombreux enfants et parents latinos.

En s’enregistrant au refuge plus tard dans la journée, Johnston a rapidement été envahi par des personnes reconnaissantes de l’aide offerte, mais pleines de questions : combien de temps la ville peut-elle les aider, mais surtout, quand peuvent-elles travailler ?

Il a demandé s’ils venaient du Venezuela, puis lorsqu’ils sont arrivés aux États-Unis, devant expliquer s’ils sont arrivés après le 31 juillet 2023, les demandeurs d’asile n’ont aucun moyen de travailler légalement à moins que le gouvernement fédéral ne prolonge le TPS. Et c’est frustrant tant pour le maire que pour les migrants.

« Vous parlez à des gens qui disent : ‘J’ai marché 3 000 milles pour arriver ici et tout ce que je veux, c’est un travail.’ Pouvez-vous m’aider à trouver un endroit où travailler ? Je n’ai pas besoin de charité. Je veux juste pouvoir subvenir à mes besoins. Puis-je travailler ?’ », a déclaré Johnston. « Et en même temps, nous avons des employeurs dans toute la ville qui m’appellent tous les jours et me disent : « Hé, je sais que vous avez des migrants qui viennent d’arriver. J’ai eu des postes vacants. Puis-je s’il vous plaît les embaucher ?’

Mais pour l’instant, la réponse est non.

« Le gouvernement fédéral ne pourrait fournir pratiquement aucun soutien aux villes si tous ces gens avaient un permis de travail, car ils subviendraient à leurs propres besoins », a déclaré Johnston. Mais comme certains se font dire qu’ils devront peut-être attendre six ans pour que leur demande d’asile soit entendue, a-t-il déclaré, une grande partie du besoin de soutien incombera aux villes où ils attendent.

Yorgelis Fabiola, originaire du Venezuela, a déclaré qu’elle était heureuse de voir le maire poser des questions sur leur situation, mais qu’elle avait encore besoin de réponses. « C’est vraiment inquiétant. Je n’ai pas de travail en ce moment, j’ai peur qu’à la fin de mon séjour ici, ils me jettent à la rue avec mon fils, car je n’ai nulle part où aller.

Evelio Contreras/CNN Yorgelis Fabiola, à gauche, s’est excusée auprès du maire de Denver, Mike Johnston, à droite, pour avoir dû entrer illégalement aux États-Unis.

Evelio Contreras/CNN Sans l’autorisation de travail accordée aux premiers arrivés, certains migrants vénézuéliens tentent de trouver un travail journalier contre de l’argent.

Alors qu’elle partageait ses inquiétudes avec Johnston, Fabiola s’est mise à pleurer. “Je vous remercie tous et je m’excuse d’être entré illégalement dans votre pays.”

Denver a maintenant a mis à jour ses politiques en matière de logement des familles de migrantsreprenant l’obligation pour les familles de quitter les installations de la ville, mais augmentant la durée de séjour initiale des nouveaux arrivants à six semaines.

Johnston envisage que Denver doive payer une facture annuelle de 180 millions de dollars pour les services aux migrants, ce qui entraînerait des coupes importantes dans les budgets d’autres villes, a-t-il déclaré. « Nous ne voulons pas retirer les policiers de la rue. Nous ne voulons pas retirer les pompiers de la rue. Nous ne voulons pas ne pas faire de ramassage des déchets ou ne pas ouvrir nos parcs et nos centres de loisirs. Mais des décisions difficiles seront à venir, a-t-il ajouté.

Si les migrants disent à la ville qu’ils ont des relations ailleurs, l’administration de Johnston essaiera de les aider à y arriver. Adriana et son fils John David ont obtenu des bons de bus pour la Californie, mais Johnston a déclaré qu’il n’y avait aucune tentative de faire avancer les migrants à moins qu’ils ne le demandent.

Sans permis de travail, certains migrants tentent de trouver un emploi au noir. Des groupes se rassemblent devant les grandes quincailleries à partir de 5h30 du matin, avant le lever du soleil, dans l’espoir d’obtenir des emplois journaliers contre de l’argent, dans la construction, pour pelleter la neige ou pour faire tout ce qui doit être fait.

C’est aléatoire, un homme ayant déclaré à CNN qu’il n’avait trouvé du travail que 15 jours au cours des trois derniers mois. Et même travailler ne garantit pas d’être…