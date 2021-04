L’équipe nationale masculine des États-Unis jouera le 3 juin contre le Honduras en demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF à l’altitude de l’Empower Field de Denver à Mile High, a annoncé jeudi la confédération.

Les demi-finales, mettant en vedette l’USMNT contre le Honduras et le Mexique contre le Costa Rica, auront lieu le 3 juin. Les matchs de la finale et de la troisième place auront lieu trois jours plus tard. Les matchs des demi-finales ont été déterminés par le résultat de la phase de groupes à l’automne 2019, les quatre vainqueurs de la Ligue A progressant.

– Futbol Americas sur ESPN +: MLS, Liga MX, USMNT, USWNT, plus

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Les quatre matches doivent avoir lieu pendant la première fenêtre de match de la FIFA en juin.



1 Liés

Les demi-finales étaient initialement prévues pour le 4 juin de l’année dernière à Houston et la finale le 7 juin de l’année dernière à Arlington, au Texas, mais ont été reportées en raison de la pandémie COVID-19.

« La Ligue des Nations de la CONCACAF comprend nos 41 associations membres, ce qui en fait une véritable célébration de notre football, de notre région et de notre unité en tant que CONCACAF », a déclaré le président de la CONCACAF et vice-président de la FIFA, Victor Montagliani. « La phase de groupes 2019 a été un énorme succès en offrant un football plus compétitif pour toutes les équipes nationales masculines de la CONCACAF. Maintenant, nous pouvons nous attendre à un excellent quatre final dans l’installation exceptionnelle qu’est le Empower Field de Denver à Mile High, et à couronner une première jamais champion de la Ligue des Nations de la CONCACAF. «

Les finales du CNL serviront à couronner le tout premier champion d’une compétition créée pour offrir des matchs plus compétitifs aux 41 associations membres de la CONCACAF et maximiser les dates de match officielles disponibles dans le calendrier international de la FIFA.

Dates clés du soccer masculin américain Amical vs Suisse 30 mai Ligue des Nations 3-6 juin Amical vs à déterminer 9 juin Coupe d’Or 2 juillet-août. 1 Qualifications Coupe du monde Sept.-mars ’22 Coupe du monde 2022 21 nov.-Déc. 18 ’22

Les meilleurs joueurs de l’USMNT participeront probablement au tournoi. Le manager de l’USMNT, Gregg Berhalter, avait précédemment déclaré que ses joueurs basés en Europe – tels que Christian Pulisic de Chelsea, Weston McKennie de la Juventus et Sergino Dest de Barcelone – auraient un congé après l’événement de la Ligue des Nations et avant les qualifications pour la Coupe du monde, ce qui devrait commencer en septembre.

Les États-Unis participeront également à la Gold Cup de la CONCACAF en juillet, la finale se déroulant le 1er août à Las Vegas.

La CONCACAF a ajouté qu’elle fournira des informations sur tout protocole COVID-19 local et fédéral qui devra être observé par les fans présents.

Denver et Empower Field à Mile High ont organisé des événements de football dans le passé, y compris des matchs lors de trois Gold Cups de la CONCACAF en 2013, 2017 et 2019.

Les hommes américains des moins de 23 ans ont perdu contre le Honduras, 2-1, en demi-finale de qualification olympique masculine de la CONCACAF le mois dernier.