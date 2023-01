"Dénué d’empathie": Air India tiré vers le haut par le régulateur sur ‘Pee-Gate’

Désapprouvant fortement la façon dont Air India a traité un homme de Mumbai urinant sur une passagère sur un vol l’année dernière et s’éloignant sans faire face à une action, le régulateur de l’aviation a déclaré aujourd’hui que la conduite de la compagnie aérienne était “non professionnelle” et a conduit à une “échec systémique”.

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a mis en demeure certains responsables de la compagnie aérienne appartenant au groupe Tata, le pilote du vol et l’équipage, leur demandant de répondre dans un délai de deux semaines.

Le 26 novembre, l’homme d’affaires de Mumbai, Shankar Mishra, aurait décompressé et uriné sur une femme âgée dans la classe affaires d’un vol d’Air India de New York à Delhi. Étonnamment, lorsque le vol a atterri, Shankar Mishra a été autorisé à partir sans aucune répercussion. Air India ne s’est plainte à la police que cette semaine, seulement après que la lettre de la femme au président du groupe d’Air India, N Chandrasekaran, ait fait surface.

“… il ressort que les dispositions relatives au traitement d’un passager indiscipliné à bord n’ont pas été respectées”, a indiqué la DGCA dans un communiqué.

“Le comportement de la compagnie aérienne concernée semble manquer de professionnalisme et a conduit à une défaillance systémique.”

“Prima facie, il manque d’appréciation des obligations réglementaires telles que décrites dans les règles applicables aux aéronefs 1937, les exigences de l’aviation civile sur le” traitement des passagers indisciplinés “, la circulaire sur la sécurité des cabines, le manuel d’exploitation d’Air India, le manuel des procédures de sécurité et d’urgence d’Air India et le manuel de référence rapide d’Air India. et est dépourvu d’empathie”, ajoute le communiqué.

Le chien de garde de l’aviation a déclaré qu’il avait adressé un avis au directeur responsable de la compagnie aérienne, au directeur des services en vol, à tous les pilotes et membres d’équipage de cabine de ce vol leur demandant d’expliquer dans les deux semaines pourquoi des mesures ne devraient pas être prises contre eux.

En 2017, le gouvernement avait publié de nouvelles règles interdisant aux passagers indisciplinés de voler pendant au moins trois mois à plus de deux ans.

Air India a déclaré au régulateur que son personnel n’avait engagé aucune action contre l’homme d’affaires car “la femme lésée avait annulé sa demande d’action initiale” après que les deux “semblaient avoir réglé le problème”.

Le contrevenant s’est vu interdire de voler sur Air India pendant 30 jours, dans l’attente d’un rapport de son comité interne.

La compagnie aérienne a déclaré qu’il n’y avait “aucune autre flambée ou confrontation” et “en respectant les souhaits perçus de la passagère, l’équipage a choisi de ne pas convoquer les forces de l’ordre à l’atterrissage”.