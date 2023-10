Densité mammaire : pourquoi c’est important. »

Une IRM ne détecte pas tous les cancers du sein comme le fait une mammographie. De plus, nous disposons de plusieurs décennies de données sur les mammographies, prouvant qu’elles diminuent les décès et les complications dus au cancer du sein.

Ainsi, les personnes sont diagnostiquées tôt et à un stade inférieur, ce qui signifie que leur cancer du sein est plus traitable et plus curable que si elles ne subissaient pas de mammographie de dépistage. Nous ne disposons pas de données aussi robustes pour le dépistage par IRM, et certainement pas dans la population dense du sein. Il est cependant possible que les choses changent à l’avenir.

Décider si vous avez des seins denses peut être un peu subjectif. Mais il existe différents logiciels qui donnent une mesure objective de votre tissu mammaire. Dans l’ensemble, l’examen de la densité mammaire est assez courant chez les médecins.

