D’énormes vagues déferlant sur la réception de mariage à Hawaï lancent le débat sur le changement climatique sur Twitter

Faire écraser votre mariage par une personnalité ou une célébrité célèbre est un moment qui mérite d’être chéri. Mais, et si une vague géante faisait ça ?. C’est ce qui est arrivé à un mariage à Hawaï, aux États-Unis, lorsque de violentes vagues de la mer ont frappé un lieu de réception de mariage, qui se tenait au bord de la mer. L’incident imprévisible a été capturé dans une vidéo et est devenu viral sur Internet. Dans le clip, téléchargé sur Instagram, un certain nombre d’invités ont été vus sur le lieu de mariage pittoresque profitant de la vue sur la plage. Alors que les participants ont profité au maximum de l’événement, des vagues violentes ont été vues se former en arrière-plan.

Au fur et à mesure que la mer devenait sauvage, elle a attiré l’attention de certains invités qui ont commencé à la regarder mais n’ont toujours pas su prévoir ce qui se préparait. Quelques instants plus tard, une vague géante s’est précipitée vers le lieu avec un impact significatif et a «écrasé» le mariage. L’eau de mer a inondé toute la réception et a laissé les invités, qui ont enfilé des smokings et des robes, complètement trempés.

La cérémonie de mariage a eu lieu le 16 juillet au palais Hulihe’e à Kailua-Kona, situé sur la côte ouest de Big Island, à Hawaï. Le couple, Dillon et Riley Murphy, qui se sont mariés ce jour-là, craignait que la tempête tropicale Darby ne gâche leur grand jour, a rapporté KHNO2.

Parlant de la vague non invitée, Dillon aurait déclaré: “Et nous étions en quelque sorte au moment où nous allions commencer à déplacer quelques choses et, oui, ce grand mur vient juste d’apparaître.” Il a ajouté que non seulement la nourriture et le gâteau étaient restés intacts, mais que les invités n’avaient pas non plus été blessés et que tout le monde était en sécurité.

«Et juste l’analogie de, vous savez, la vie et les tempêtes frappent. Et c’est juste, c’est tellement important de se réunir et d’avoir toute notre famille et nos êtres chers là-bas et cela le rendait très spécial », a déclaré Riley.

La vidéo a ensuite été partagée sur le site de microblogging Twitter et a réussi à lancer le débat sur le changement climatique sur toute la plateforme.

“Si vous ne croyez pas à l’élévation du niveau de la mer, cela s’est produit hier à Hawaï. À mesure que la pollution s’aggrave, personne ne sera à l’abri. Votre richesse ne vous sauvera pas », a tweeté l’utilisateur.

Si vous ne croyez pas à l’élévation du niveau de la mer, cela s’est produit hier à Hawaï. À mesure que la pollution s’aggrave, personne ne sera à l’abri. Votre richesse ne vous sauvera pas. pic.twitter.com/zDrb2pcomy – Kaniela Ing (@KanielaIng) 18 juillet 2022

Pendant ce temps, même après l’énorme splash, Dillon a déclaré que tout le monde s’était éclaté tandis que Riley a ajouté que la journée était devenue plus mémorable à cause de la vague.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.