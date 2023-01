D’énormes vagues amènent le concours de surf d’Hawaï The Eddie après une pause

HONOLULU (AP) – L’un des concours de surf les plus prestigieux et les plus légendaires au monde se déroulait dimanche à Hawaï pour la première fois en sept ans avec des visages de vagues imposants et une houle qui se développera en fin d’après-midi.

Et cette année, les surfeuses concourront aux côtés des hommes pour la première fois en 39 ans d’histoire du Eddie Aikau Big Wave Invitational.

L’événement – également connu simplement sous le nom d’Eddie – est un concours d’une journée organisé dans la baie de Waimea sur la côte nord d’Oahu uniquement lorsque les vagues sont suffisamment importantes pendant la saison hivernale de surf des grosses vagues de la mi-décembre à la mi-mars. Le vent, les marées et la direction de la houle doivent aussi être justes.

“Assez grand” signifie 20 pieds (6 mètres) selon les mesures d’Hawaï. Cela équivaut à environ 40 pieds (12 mètres) lorsqu’il est mesuré par des méthodes utilisées dans le reste des États-Unis. Avant cette année, les conditions ne se sont alignées que pour qu’il se tienne neuf fois depuis la compétition initiale en 1984.

L’organisateur Clyde Aikau a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi qu’il s’attendait à ce que les vagues atteignent 25 à 30 pieds (7,6 à 9 mètres) selon les mesures d’Hawaï ou 50 à 60 pieds (15 à 18 mètres) à l’échelle nationale.

Dimanche matin, les sets étaient déjà gros, la houle devant grossir au fur et à mesure de la journée.

“Nous avons observé des vagues de 30 à 40 pieds pour la plupart (et) les plus grosses vagues de la journée dépasseront 45 pieds. À l’échelle locale, ils appelleront ces vagues de 25 pieds – et nous avons déjà vu quelques ensembles comme celui-là », a déclaré Kevin Wallis, directeur des prévisions chez Surfline.com, par téléphone avant le début de l’événement.

“C’est incroyable, c’est vraiment cool à voir et c’est un événement si rare et prestigieux, et il y a beaucoup d’énergie et beaucoup de buzz autour, c’est sûr.”

D’autres endroits dans le monde organisent de grands événements de surf : Mavericks en Californie, Nazare au Portugal et Peahi sur l’île de Maui à Hawaï. Mais l’auteur Stuart Coleman dit que The Eddie se distingue par la façon dont il honore Eddie Aikau, un légendaire marin hawaïen, pour son altruisme, son courage et son sacrifice.

“Ce qui rend ce concours le plus unique, c’est qu’il est à la mémoire d’un individu particulier qui a vraiment transcendé son époque et son lieu de vie”, a déclaré Coleman, qui a écrit “Eddie would go”, une biographie d’Aikau.

Edward Ryon Makuahanai Aikau s’est fait connaître en tant que premier sauveteur embauché par Honolulu pour travailler sur la côte nord d’Oahu et a été vénéré pour avoir sauvé plus de 500 personnes au cours de sa carrière. Il est également célèbre pour surfer sur des vagues imposantes que personne d’autre n’oserait surfer.

Aikau est décédé en 1978 à l’âge de 31 ans lors d’une expédition à bord d’un canoë de voyage polynésien traditionnel d’Honolulu à Tahiti. À quelques heures du port, le canoë géant à double coque connu sous le nom de Hokulea a pris l’eau et s’est renversé par temps orageux. Aikau s’est porté volontaire pour pagayer plusieurs kilomètres jusqu’à l’île voisine de Lanai sur sa planche de surf pour obtenir de l’aide pour le reste de l’équipage, mais n’a jamais été revu.

La garde côtière américaine a secouru l’équipage restant quelques heures plus tard après avoir été alertée par un avion commercial qui a repéré le canoë.

Coleman a déclaré que The Eddie est à peu près le meilleur du surf sur grosses vagues et le meilleur de la culture hawaïenne.

“Ils disent toujours lors de la cérémonie d’ouverture, où ils se réunissent pour lancer la période de détention, ‘Ce n’est pas seulement un concours. On ne surfe pas l’un contre l’autre. Nous surfons dans l’esprit d’Eddie », a déclaré Coleman.

Cette année, les organisateurs ont invité 40 concurrents et 18 remplaçants du monde entier, dont Kelly Slater, qui a remporté un record de 11 titres mondiaux de surf. John John Florence, qui est originaire de la Côte-Nord et qui a remporté deux titres mondiaux consécutifs, a également été invité à se joindre.

Keala Kennelly de Kauai, championne féminine de surf des grosses vagues, fait partie des invitées féminines.

Mindy Pennybacker, chroniqueuse de surf pour le Honolulu Star-Advertiser et auteur du livre à paraître, “Surfing Sisterhood Hawaii: Wahine Reclaiming the Waves”, a déclaré qu’il y avait depuis longtemps l’hypothèse que Waimea était trop dangereuse pour les femmes et qu’elles ne pouvaient pas surfer là-bas. .

Elle a dit qu’ils ont dû se battre pour être inclus et ont entre-temps montré qu’ils pouvaient gérer de grosses vagues partout dans le monde.

“Voir des femmes – pas seulement des femmes surfer à Waimea, mais des femmes et des hommes partageant le même événement ensemble, dans le respect mutuel et l’égalité – je suis vraiment ravie à l’idée”, a déclaré Pennybacker.

Le concours devrait attirer des dizaines de milliers de spectateurs sur l’autoroute à deux voies qui serpente à travers la Côte-Nord et les petites villes qui parsèment la communauté côtière.

Audrey McAvoy, Associated Press