Les BRITS sont avertis de se préparer à une terrifiante invasion de rats qui verra la vermine envahir les ménages à travers le pays.

Le temps plus frais obligera les rats à chercher refuge à l’intérieur après avoir profité de conditions de reproduction parfaites pendant la canicule estivale torride de la Grande-Bretagne.

grand rat vison noir aux yeux sombres sur une surface en bois, se concentrer sur la tête sur un arrière-plan flou Crédit : Getty

La vermine a prospéré sous un été plein de nourriture abondante et de températures toastées, ce qui fait craindre que le troupeau de rats de cette année ne soit plus grand que jamais.

Les rats peuvent donner naissance à plus de 80 bébés chaque année, et les experts pensent qu’un nombre considérable de rats pourrait se frayer un chemin à l’intérieur des maisons des gens à mesure que les températures baissent au cours des semaines et des mois à venir.

Les sources de nourriture de l’animal se raréfient à mesure que le temps se détériore, ce qui pourrait voir des millions de Britanniques acquérir un nouvel animal de compagnie indésirable alors que les créatures cherchent à survivre aux mois d’hiver à venir.

Les experts en jardinage avertissent maintenant les gens de protéger leurs maisons de l’invasion des rats.

Chris Bonnett, le fondateur de Gardening Express a déclaré : « Il est temps de protéger votre jardin et votre maison, maintenant.

“Quand les rats ont faim, ils mangent pratiquement n’importe quoi – même du caca de chien, donc vous ne voulez vraiment pas que ces ultra-rats infestés soient là.

“Certaines des mesures impératives à prendre pour vous protéger et protéger votre maison sont la pose de parfums préventifs autour de votre maison et le nettoyage des ordures, des débris et des déchets de jardin qui se sont accumulés pendant l’été.”

Gardening Express a partagé ses meilleurs conseils pour garder la vermine embêtante hors de votre maison :

Limitez les sources de nourriture de votre jardin

Assurez-vous de récolter le plus de nourriture possible dans votre jardin pendant l’été dès que possible.

Cela comprend tout, des potagers et des pommiers aux buissons de baies et aux carottes souterraines.

Nettoyer à l’extérieur

Un jardin plein d’encombrement est idéal pour les rats, car ils cherchent à trouver un nouvel endroit pour nicher pendant les mois les plus frais et les plus humides.

Les ordures, les débris et les déchets de jardin qui se sont accumulés alors que les Britanniques profitaient du temps torride de l’été doivent maintenant être rapidement nettoyés.

Attention aux mangeoires

Bien qu’ils puissent être un favori des amateurs de jardinage pour attirer les oiseaux dans votre jardin, ils font également appel à un autre animal – les rats.

Si vous avez une table à oiseaux qui a attiré l’attention d’une famille de rats, retirez rapidement la source de nourriture dès que possible.

Garder votre mangeoire à oiseaux loin des arbres, des clôtures et des arbustes aidera à éloigner la vermine car ils sont connus pour être des grimpeurs experts.

Gardez vos portes fermées

Cette astuce va bien au-delà de garder votre porte d’entrée fermée, car les rats sont connus pour se glisser dans les hangars et les garages.

Assurez-vous de combler toutes les lacunes, car les rats essaieront de se faufiler pour entrer à l’intérieur.

Protégez la nourriture de votre animal

Alors que les rats se précipitent pour trouver de nouvelles sources de nourriture, les sacs de nourriture pour animaux laissés dans les hangars et les garages seront certainement populaires pour les créatures embêtantes.

En plus de garder un couvercle sur la nourriture de votre animal de compagnie, tout ce qui est comestible doit être stocké dans une poubelle ou un seau à couvercle – ce qui fonctionne mieux s’il est en métal, car les rats ont un excellent odorat et peuvent mâcher du plastique.

Réparez vos canalisations

Vérifiez que les grilles de drainage de votre maison sont intactes et que tous les drains sont couverts, et remplacez-les de toute urgence si nécessaire.

Regardez également autour du périmètre de votre maison et vérifiez les briques aériennes ou les points d’entrée potentiels faibles – car des rats déterminés sont prêts à essayer de percer.

Couper l’accès à l’eau

En plus de rechercher de nouvelles sources de nourriture, la survie d’un rat dépend de la recherche d’eau.

Cela signifie que si votre maison a un robinet de jardin qui goutte, un récupérateur d’eau ou un drain bouché, faites le tri maintenant.

Protégez votre tas de compost

Les rats à la recherche d’une nouvelle maison aimeront forcément un tas de compost, surtout s’il contient des restes de nourriture.

N’y mettez pas de déchets alimentaires, tournez-le plutôt et gardez-le humide.

Il vaut également la peine de penser à le garder couvert ou enfermé dans du grillage pour éloigner la vermine entrante.

Gardez un œil sur votre serre

Les Britanniques avec un cadre froid ou une serre doivent s’assurer qu’ils n’ont pas de piles de pots et de plateaux, qui offrent un abri parfait pour les rats à la recherche d’un endroit chaud pendant la période des fêtes.

Pensez aux pièges

En dernier recours, une fois que les bestioles ont pénétré dans votre maison, vous devez être prêt à investir dans des pièges et des appâts pour arrêter toute infestation de rats.