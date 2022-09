VLADIMIR Poutine a reçu un super yacht de 506 millions de livres sterling comme cadeau de Noël par ses riches copains, a-t-on affirmé.

Le luxueux mégayacht Scheherazade de 460 pieds de long aurait été le jouet personnel de la prétendue amante de Poutine, Alina Kabaeva, selon le journal d’opposition russe Dossier Centre.

Selon la rumeur, le superyacht de Poutine aurait été acheté pour lui par ses copains oligarques

Le navire comprendrait plusieurs piscines et jacuzzis

Il a été utilisé par la prétendue maîtresse de Poutine, Alina Kabaeva Crédit : AP

Il a maintenant été révélé que le navire – qui naviguait auparavant sous un pavillon des îles Caïmans – est désormais sous pavillon malaisien.

Auto Evolution rapporte que le yacht est désormais enregistré en tant que péniche.

Le vlogger de superyacht eSysman rapporte que cela pourrait être une nouvelle tendance parmi les oligarques russes pour protéger leurs gains mal acquis.

Dans certains territoires, une maison est un bien protégé.

Certains ont également émis l’hypothèse qu’une péniche est plus difficile à suivre à l’aide de l’AIS (système d’identification automatique).

Il a été affirmé que la somme astronomique pour le yacht – qui a été saisi en Italie après le déclenchement de la guerre en Ukraine – a été collectée par un groupe d’oligarques.

Le yacht aurait été acheté pour Vlad comme cadeau de nouvel an malade après que son armée ait brutalement attaqué l’Ukraine en 2014.

Ils étaient dirigés par Gennady Timchenko, un ami proche de Vlad, âgé de 69 ans, d’une valeur estimée à 18 milliards de livres sterling.

Le président russe a officiellement reçu le navire chic le 30 décembre 2014, la même année où son armée a annexé la région ukrainienne de Crimée.

Bien qu’il ait coûté 500 millions de livres sterling aux copains de Poutine, des rapports affirment qu’il pourrait coûter plus de 850 millions de livres sterling une fois ses nombreux équipements de luxe pris en compte.

On dit que chaque vis à bord du yacht est plaquée or, alors que la rumeur dit que même ses sièges de toilette et ses porte-rouleaux de papier toilette sont dorés.

Il peut accueillir 40 invités dans 22 cabines ainsi que 94 membres d’équipage.

Certaines des commodités étonnantes dont dispose le yacht comprennent une salle de sport entièrement équipée, un studio de judo – idéal pour Vlad, fou d’arts martiaux – ainsi que quelques piscines et plusieurs jacuzzis.

L’une des piscines a un fond surélevé qui la transforme en piste de danse.

Il comprend également une aile hospitalière, un spa, un centre de bien-être, une salle de bal, un cinéma, un héliport et un hangar à avions.

Un peu plus de 583 millions d’euros ont été transférés de cinq sociétés offshore pour la construction de la Shéhérazade Le centre de dossiers

Le superyacht de Poutine n’a été découvert qu’en mars, lorsqu’il a été révélé que le navire était commandé par le Britannique Guy Bennett-Pierce.

Son équipage était composé en grande partie d’officiers des services secrets russes.

Il a maintenant été révélé que le palais flottant est enregistré sous le nom d’Eduard Khudainatov, ancien président du géant pétrolier russe Rosneft et ancien agent de la police secrète redoutée de l’Union soviétique, le KGB.

Mais le Dossier Center a affirmé que Khudainatov n’est le propriétaire du yacht que de nom et qu’il “est un homme de paille pour Poutine et son entourage”.

Il écrit : “Un peu plus de 583 millions d’euros ont été transférés de cinq sociétés offshore pour la construction de Shéhérazade.

“L’argent a été transféré par Alera Assets, Diams Overseas, High Definition, Imperial Yachts et Onda Mare.”

On pense que chaque vis utilisée pour fabriquer le yacht est plaquée or 1 crédit : East2West

Le yacht de plusieurs millions de livres a maintenant été enregistré comme péniche Crédit : AFP

Il serait enregistré sous le nom de l’oligarque russe Eduard Khudainatov (à droite) Crédit : Reuters

Diams Overseas, qui aurait signé le contrat, est une société enregistrée dans les îles Vierges britanniques.

Le yacht expansif a été construit par le chantier naval allemand Lurssen, qui a également fabriqué le yacht Dilbar de 156 m de long appartenant à un autre oligarque russe, Alisher Usmanov.

Le capitaine Bennett-Pierce aurait déclaré qu’il n’avait jamais vu Poutine à bord.

Mais une source du Dossier Center a affirmé avoir vu Kabaeva – l’ancien gymnaste olympique et père présumé de plusieurs enfants de Poutine – à bord du navire.

Le navire est également passé à proximité de plusieurs résidences de la mer Noire liées à Poutine, selon le rapport.

Ils comprennent son palais d’été officiel Bocharov Ruchei dans la station balnéaire de Sotchi et un manoir non officiel près de Gelendzhik.

Selon la rumeur, avoir coûté 1 milliard de livres sterling, Poutine a nié que la maison soit la sienne, et il a plutôt été rapporté qu’elle appartenait à son ami proche et oligarque, Arkady Rotenberg.

L’une des sociétés offshore impliquées dans l’achat du yacht, High Definition, a des liens avec l’oligarque Ziyavudin Magomedov, qui a été arrêté en 2018 et accusé de “racket et détournement de fonds publics”.

Magomedov et son ex-frère sénateur Magomed restent derrière les barreaux en attendant leur procès.