D’énormes planètes de glace à travers la galaxie pourraient pleuvoir des diamants

Les expériences indiquent une abondance de diamants pleuvant littéralement sur des planètes géantes glacées comme Neptune et Uranus et pourraient même indiquer une nouvelle façon de produire de minuscules nanodiamants à utiliser sur notre propre planète.

Des recherches antérieures ont suggéré que de vrais diamants pourraient être présents dans la pluie et la grêle dans les atmosphères des planètes géantes, y compris Saturnemais une nouvelle collaboration internationale découvre que la pluie de diamants pourrait être relativement courante dans toute la galaxie.

Des chercheurs allemands, français et américains ont peaufiné les expériences précédentes en utilisant un nouveau matériau plus similaire à la chimie trouvée sur les géantes de glace. Ce matériau mystérieux s’avère ne pas être du tout exotique, mais une sorte de plastique PET généralement utilisé dans les bouteilles que vous pouvez acheter au magasin. Le mélange chimique plus représentatif dans le plastique a essentiellement ajouté des niveaux d’oxygène qui n’étaient pas présents dans les expériences précédentes.

Utilisant le plastique comme substitut de la chimie de l’atmosphère d’un géant de glace, ils l’ont ensuite zappé avec un laser pour simuler les pressions atmosphériques présentes sur ces planètes pour voir ce qui se passerait.

“L’effet de l’oxygène était d’accélérer la séparation du carbone et de l’hydrogène et ainsi d’encourager la formation de nanodiamants”, Dominik Kraus, physicien et professeur à l’Université allemande de Rostock, a déclaré dans un rapport. “Cela signifiait que les atomes de carbone pouvaient se combiner plus facilement et former des diamants.”

En d’autres termes, l’environnement réel des planètes géantes gazeuses glacées contient plus d’oxygène et plus d’oxygène signifie plus de diamants.

L’équipe, qui comprenait des chercheurs de l’École polytechnique française en collaboration avec le SLAC National Accelerator Lab dans la Silicon Valley, a publié son étude dans la revue Avancées scientifiques le vendredi.

Remarquablement, les scientifiques disent que les diamants produits par les conditions sur Neptune ou Uranus pourraient peser des millions de carats. Le record pour un diamant sur Terre est d’un peu plus de 3 100 carats. Il se pourrait même qu’il y ait une épaisse couche de diamant quelque part au-dessus des noyaux des planètes.

Il faudra encore un certain temps avant qu’il soit possible de prospecter des méga-diamants sur d’autres planètes, mais la recherche pourrait donner un aperçu de nouvelles façons de produire des nanodiamants. Ces gemmes minuscules sont déjà utilisées dans certains vernis, mais pourraient avoir des utilisations dans les capteurs et les technologies d’énergie renouvelable.

“La façon dont les nanodiamants sont actuellement fabriqués consiste à prendre un tas de carbone ou de diamant et à le faire exploser avec des explosifs”, a déclaré Benjamin Ofori-Okai, scientifique et collaborateur du SLAC. “La production au laser pourrait offrir une méthode plus propre et plus facilement contrôlée pour produire des nanodiamants.”

Les chercheurs prévoient d’autres expériences qui modifieront encore une fois la chimie impliquée pour obtenir une image encore plus précise de la formation de la pluie de diamants et des processus qui peuvent créer les gemmes à partir d’air mince (ou épais).