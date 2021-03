Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré qu’il prendrait des mesures exécutives pour interdire les « passeports vaccinaux » à travers la Floride, qualifiant le concept comme invasif et inutile alors que la Maison Blanche joue un rôle plus important dans l’organisation des laissez-passer Covid du secteur privé.

«Il est tout à fait inacceptable que le gouvernement ou le secteur privé vous impose l’obligation de présenter une preuve de vaccination pour simplement participer à la société normale». a déclaré le gouverneur lors d’un point de presse lundi, ajoutant «Vous allez faire ceci et quoi, donner toutes ces informations à une grande entreprise?»

Vous voulez que le renard garde le poulailler? Je veux dire, donnez-moi une pause. Je pense que c’est quelque chose qui a d’énormes implications sur la vie privée. Il n’est pas nécessaire de le faire.

Alors que DeSantis a soutenu qu’il est important de poursuivre le déploiement du vaccin en Floride, en particulier pour les personnes âgées et d’autres groupes vulnérables, a-t-il déclaré. «En même temps, nous n’allons pas vous demander de fournir la preuve de cela simplement pour pouvoir vivre votre vie normalement. Je vais prendre des mesures dans une fonction exécutive, une fonction d’urgence, ici sous peu. »

En plus du décret, le gouverneur a déclaré qu’il demanderait également aux législateurs des États d’élaborer une législation interdisant définitivement tous les programmes de passeport pour les vaccins, mais a fourni peu de détails.

Plus tôt lundi, New York est devenu le premier État des États-Unis à lancer son propre programme de passeport pour coronavirus, baptisé Excelsior Pass. Les utilisateurs recevront un code unique lié à leur dossier médical, qui peut être affiché via une application pour smartphone ou une impression papier afin d’accéder à certaines entreprises ou lieux d’événements. Les laissez-passer ne révéleront pas les antécédents médicaux détaillés, mais seulement si l’utilisateur a été vacciné ou la dernière fois qu’il a été testé pour le virus.

Bien que New York n’ait pas imposé l’utilisation des laissez-passer eux-mêmes, l’État exige que de grandes salles prouvent que les participants ont été testés négatifs dans les 72 heures suivant un événement. Le gouverneur Andrew Cuomo a fait valoir que la technologie, développée par IBM, faciliterait ce processus et déplacerait New York « Un pas de plus vers une nouvelle normalité. »

Le lancement du Pass Excelsior fait suite à des informations selon lesquelles la Maison Blanche intensifie son implication dans un certain nombre d’initiatives privées pour des passeports similaires. Interrogé lundi sur la participation fédérale à ces projets, le conseiller principal de Covid-19 de la Maison Blanche Andy Slavitt a minimisé le rôle de l’administration, affirmant que ce n’était pas la place du gouvernement. « Pour créer un passeport, ni un endroit pour conserver les données des citoyens. »

«Nous considérons cela comme quelque chose que le secteur privé fait et fera», a-t-il dit, ajoutant que l’administration ne fera que superviser les initiatives pour s’assurer qu’elles respectent certaines « des lignes directrices, » tel que «Accès équitable» et le «Confidentialité des informations». Il a prédit que les passeports atteindront «Toutes les parties de la société.»

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a fait écho aux commentaires de Slavitt plus tard lundi, affirmant que les passeports seraient «Conduit par le secteur privé» et que le gouvernement se concentrerait sur « Directives qui peuvent être utilisées comme base. »

«Il y a quelques principes clés sur lesquels nous travaillons. Premièrement, il n’y aura pas de base de données fédérale centralisée et universelle sur les vaccinations et aucun mandat fédéral exigeant que chacun obtienne un seul certificat de vaccination. » Ajouta Psaki.

Cependant, alors que les deux responsables ont souligné que les passeports resteraient entièrement dans le secteur privé, un rapport récent du Washington Post a suggéré que le gouvernement fédéral est plus impliqué que Slavitt ou Psaki ne le laissent entendre. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), par exemple, sont définis pour non seulement « Aider à conseiller » sur le déploiement du passeport, mais sera également « Jouer un rôle dans la détermination des organisations qui fourniront les informations d’identification et délivreront les certificats » selon le Post.

Le bureau du coordinateur national des technologies de l’information sur la santé de Biden a récemment fait valoir que la preuve de vaccination «Peut être un moteur essentiel pour rétablir la santé de base de la population et promouvoir un retour en toute sécurité aux activités sociales, commerciales et de loisirs», selon les diapositives de présentation obtenues par la Poste. L’agence a ensuite averti qu’un «Approche chaotique et inefficace des certificats de vaccination» pourrait entraver la riposte fédérale à la pandémie et «Minent la confiance du public», suggérant que l’administration s’intéresse vivement aux laissez-passer du vaccin.

Lors d’un événement plus tôt ce mois-ci, le coordinateur national des TI de la santé, Micky Tripathi, a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les passeports pourraient faire sentir les gens « Comme s’ils ne pouvaient pas participer au retour de leurs activités quotidiennes, » suggérant qu’ils soient « Accessible à tous pour que personne ne soit laissé pour compte. »

Des inquiétudes similaires ont été exprimées par un certain nombre de législateurs républicains, tels que le représentant du Texas Pete Sessions, qui a déclaré à Fox News que les informations d’identification du vaccin «Serait un dépassement complet du gouvernement», ajouter «Les individus en Amérique ont une responsabilité personnelle pour leur santé.»

La députée du Colorado, Lauren Boebert, a rejeté l’idée de passeport comme « inconstitutionnel. Point final, » tandis que la représentante de première année de Caroline du Nord, Madison Cawthorn, a poussé ses critiques beaucoup plus loin, en disant «Des propositions comme celles-ci ressemblent à l’Allemagne nazie des années 1940.»

«Nous devons tout mettre en œuvre pour empêcher l’Amérique de devenir une société« montrez-moi vos papiers »,» Cawthorn a dit à Fox.

D’autres sceptiques du GOP ont accusé les démocrates d’hypocrisie, soulignant l’opposition généralisée du parti aux lois d’identification des électeurs et aux mesures plus strictes à la frontière avec le Mexique.

«Étant donné que les démocrates veulent exiger des identifiants de vaccins pour que les gens puissent mener leurs activités quotidiennes de base, ils n’ont plus aucune raison de s’opposer aux lois sur l’identification des électeurs», Le whip de la minorité de la Chambre, Steve Scalise, a déclaré à Fox.

Le représentant Jim Jordan, membre de premier plan du comité judiciaire de la Chambre, a déclaré que l’administration Biden soutiendrait l’initiative de laissez-passer pour les vaccins, mais en même temps «Ne semble pas se soucier des passeports lorsqu’il s’agit de migrants clandestins traversant la frontière sud.»

Alors que le secteur privé avance sur un patchwork de plans de passeport pour coronavirus – dont au moins 17 sont déjà en cours aux États-Unis, selon le Post – certains gouvernements ont réfléchi à la production de laissez-passer officiels. Israël et le Danemark ont ​​lancé leurs propres programmes le mois dernier, tandis que le Japon et la Chine ont emboîté le pas plus récemment. L’Union européenne développe également un passeport vaccinal, avec de nombreux États membres désireux de relancer les voyages et le tourisme après un an de fermetures financièrement ruineuses, bien que les responsables du bloc ne s’attendent pas à ce que le programme soit prêt avant l’été.

