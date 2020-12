Aujourd’hui, d’énormes files d’attente se sont formées devant les magasins et des foules entassées dans les supermarchés – alors que Tesco limitait les ventes d’œufs, de riz, de savon et de papier toilette en réponse à la panique.

Des images d’étagères vides dans les supermarchés sont apparues cette semaine à la suite d’avertissements selon lesquels il pourrait y avoir des pénuries de certains aliments, notamment de la salade, des légumes et des fruits frais, en raison du chaos à Douvres.

L’anarchie persistante au port aujourd’hui a suscité des avertissements selon lesquels l’arriéré de livraison pourrait ne pas se résorber pendant plusieurs jours, suggérant que les pénuries de certaines marchandises pourraient se poursuivre jusqu’à après Noël.

Les acheteurs étaient en force ce matin alors qu’ils se précipitaient pour s’approvisionner l’avant-dernier jour avant Noël, avec des milliers de personnes se pressant dans une succursale Asda à Londres et des dizaines de clients faisant la queue devant une boucherie du Cambridgeshire.

Tesco a déclaré hier à ses clients qu’il introduisait des limites temporaires sur certains éléments essentiels «pour aider tous les clients à avoir accès à ces produits».

Le PDG Jason Tarry a ajouté qu’il avait toujours une « bonne disponibilité » sur les produits frais importés de France tels que la laitue, le chou-fleur et les agrumes et a exhorté les clients à « magasiner comme vous le feriez normalement », invoquant de solides stocks.

Un accord a finalement été conclu avec la France après qu’une interdiction des arrivées en provenance du Royaume-Uni a été imposée par le président Emmanuel Macron dimanche, mais l’obligation pour chaque pilote d’être testé ralentit le mouvement.

Aujourd’hui, des bagarres ont éclaté entre les chauffeurs de camion et la police au port de Douvres et à l’aéroport de Manston dans un contexte de frustration croissante.

Un Asda bondé sur Old Kent Road, dans le centre de Londres, ce matin, l’avant-dernier jour de shopping avant Noël

Les acheteurs de Noël de dernière minute en file d’attente sous la pluie battante aujourd’hui à l’extérieur de Waitrose à Chelsea, au sud-ouest de Londres

MailOnline a contacté aujourd’hui tous les grands supermarchés pour leur demander s’ils avaient également mis en place de nouvelles restrictions. Étagères vides à Asda à Newhaven, Édimbourg

Un signe par du papier toilette dans un Tesco Extra dans le sud-est de Londres indiquant que les achats du produit sont limités après un achat panique

Les clients font la queue pour récupérer leur dinde de Noël chez le boucher local dans le village de Haddenham dans le Cambridgeshire ce matin

Tesco maintient les limites en magasin sur la farine, les pâtes séchées, le rouleau de papier toilette, les lingettes pour bébé et les lingettes antibactériennes sont dues à l’achat de panique contre le coronavirus – pas de préoccupations concernant l’échéance imminente du Brexit ou les problèmes à Douvres

Sainsbury’s, M&S, Morrisons et Aldi ont tous dit non, tandis que Waitrose a déclaré avoir limité les clients à deux paquets de papier toilette et trois sacs de farine pendant « une période de temps substantielle ». Lidl n’a pas encore répondu. Sur la photo: étagères vides à Asda à Newhaven, Édimbourg

MailOnline a contacté aujourd’hui tous les grands supermarchés pour leur demander s’ils avaient également mis en place de nouvelles restrictions.

Sainsbury’s, M&S, Morrisons et Aldi ont tous dit non, tandis que Waitrose a déclaré avoir limité les clients à deux paquets de papier toilette et trois sacs de farine pendant « une période de temps substantielle ». Lidl n’a pas encore répondu.

Tous les supermarchés ont déclaré qu’ils avaient beaucoup de stock.

Tesco maintient des limites en magasin sur la farine, les pâtes séchées, le rouleau de papier toilette, les lingettes pour bébé et les lingettes antibactériennes sont dues à l’achat de panique contre le coronavirus – pas de préoccupations concernant la date limite imminente du Brexit ou les problèmes à Douvres.

Il y a des inquiétudes sur les pénuries de produits frais au milieu de l’arriéré à Douvres.

Andrew Opie, directeur de l’alimentation du British Retail Consortium, a déclaré: « C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs, car les frontières françaises ont maintenant rouvert, mais il est essentiel que les camions traversent la frontière le plus rapidement possible.

«Jusqu’à ce que l’arriéré soit éliminé et que les chaînes d’approvisionnement reviennent à la normale, nous prévoyons des problèmes de disponibilité de certains produits frais.

Tous les ingrédients et produits nécessaires pour un dîner traditionnel de Noël sont déjà dans le pays et disponibles pour les consommateurs, a déclaré le BRC.

Mais si les camions vides ne sont pas autorisés à se réapprovisionner en France, il y aura pénurie de produits frais, les approvisionnements en salade, légumes et fruits frais tels que les fraises et les framboises étant les plus menacés car ils sont généralement importés du continent à cette période de l’année. .

Cela s’est produit alors que des dizaines de camionneurs essayant de rejoindre leurs maisons sur le continent essayaient de se frayer un chemin devant les officiers gardant le port de Douvres.

Des centaines de personnes ont quitté leur taxi et ont marché le long de l’A20 jusqu’à l’entrée du port de Kent à 8 heures du matin aujourd’hui en raillant et en sifflant, avec des cris en anglais: « Ouvrez la frontière », « Nous voulons juste rentrer à la maison » et « F *** vous, Boris!

À un moment donné, plusieurs d’entre eux ont fait un bond en avant vers une ligne d’officiers de police du Kent qui ont été forcés de les repousser alors que des jours de colère bouillonnante face à la situation chaotique au milieu de la pandémie de Covid-19 bouillonnaient à la surface. Certains conducteurs ont montré à la police des résultats apparemment négatifs, mais un agent a déclaré que beaucoup d’entre eux étaient de «fausses feuilles de test».

Les tensions ont également bouilli à plus de 18 miles de là à l’aéroport de Manston, où des camionneurs dont les camions sont détenus ont organisé une manifestation, cassé des clôtures et bloqué des routes.

L’armée et le personnel du NHS travaillent ensemble pour administrer les tests Covid-19 à l’aéroport, qui sont remis aux chauffeurs dans leur cabine pour être auto-administrés sous supervision.

Le PDG Jason Tarry a ajouté qu’il avait toujours une « bonne disponibilité » sur les produits frais importés de France, bien que les acheteurs paniqués aient vidé certaines des étagères.

Les clients font la queue pour récupérer leur dinde de Noël chez le boucher local dans le village de Haddenham dans le Cambridgeshire aujourd’hui

Heureusement, la France et la Grande-Bretagne ont conclu un accord mardi soir permettant aux camions de traverser la Manche, à condition qu’ils aient un test Covid négatif sous la main.

Tesco dit que la limite est en place à la lumière des restrictions de Covid-19, non en raison de préoccupations concernant le Brexit ou de retards majeurs au port de Douvres

Tesco a rappelé aux acheteurs une limite de trois articles sur les produits, notamment la farine, les pâtes séchées, le papier toilette, les lingettes pour bébé et les lingettes antibactériennes.

Clients dans un Tesco Extra dans le sud-est de Londres. Les supermarchés rationnaient auparavant les articles en réponse aux achats de panique au cours des premiers mois de la pandémie

Le résultat sera ensuite communiqué au chauffeur par SMS ou email, en l’identifiant via sa plaque d’immatriculation.

Deux autres sites de test étaient aujourd’hui en cours d’installation au parc d’attractions Dreamland à Margate et à l’entrée du port de Douvres, mais la jonction était bloquée par des fourgonnettes et des voitures, certaines étant même garées dans la mauvaise direction.

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que Tesco accumulait des stocks en cas de Brexit sans accord.

John Allan, le président de Tesco, estime que la facture moyenne des achats pourrait augmenter de 5% et a également affirmé que les fromages français comme le brie pourraient être 40% plus chers s’il n’y avait pas d’accord commercial avec l’UE.

Mais les critiques ont déclaré qu’il y avait beaucoup de brie britannique à manger et que le Royaume-Uni importait déjà 20% de fromage en moins de l’étranger chaque année.

M. Allan, qui a rejoint le supermarché l’année dernière, a déclaré: « Tesco se prépare au pire des cas, qui est un No Deal, essayant de garantir autant que possible que nous stockions des produits de longue durée dans nos entrepôts ou chez nos fournisseurs.

«Nous essayons de minimiser le risque de capture de nourriture dans ce qui sera probablement l’endroit le plus difficile, à savoir le port de Douvres.

«Nous pouvons avoir des pénuries d’aliments frais, en particulier d’aliments frais à courte durée de vie. Je pense que ce ne sera que pour une période limitée, un mois ou deux avant que nous ne revenions à la normale.

«Il se peut que le choix soit légèrement restreint pendant un certain temps».

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que Tesco stockait en cas de Brexit sans accord, tandis que les Londoniens de niveau 4 étaient toujours en mesure de visiter leur magasin local sur Old Kent Road hier (photo)