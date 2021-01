Les Australiens ont publié des photos et des vidéos de longues files d’attente et de magasins débordants après que la ville de Perth a annoncé dimanche un verrouillage de cinq jours contre le coronavirus.

Des vidéos ont montré des méga-lignes se formant à l’extérieur de plusieurs supermarchés Woolworths dans une dernière ruée vers la panique pour acheter des fournitures après qu’un seul cas confirmé de Covid-19 d’un gardien de sécurité de l’hôtel de quarantaine ait incité la ville à annoncer un nouveau verrouillage.

Contrairement à la plupart des pays du monde, les Australiens ont bénéficié d’un environnement relativement détendu pendant la pandémie de Covid-19, et l’Australie occidentale – où se trouve Perth – n’avait auparavant enregistré aucun cas de virus localement pendant 10 mois.

Woolworths Whitford City en ce moment. pic.twitter.com/ADJYoh3LJd – Gareth Parker (@G_Parker) 31 janvier 2021

Les lignes sont à l’intérieur des magasins et à l’extérieur des magasins #perth.

1 cas confirmé.

5 jours de verrouillage.

Oh Perth. pic.twitter.com/zVbkF0nzki – Fille syrienne 🎗️🇸🇾 (@Partisangirl) 31 janvier 2021

Des clips montraient la majorité des chariots de magasinage empilés avec de grands paquets de papier toilette alors que les étagères étaient dépouillées, et d’énormes foules d’Australiens occidentaux pour la plupart sans masque pouvaient être vus se rassembler dans les magasins avec très peu de distance sociale.

Woolworths Perth City – nous n’en avions pas besoin, nous voulions simplement voir si les gens sont encore fous pic.twitter.com/EE7xePskjr – Saint Thomas (@ StThoma37093863) 31 janvier 2021

Woolworths Dianella Plaza. pic.twitter.com/7dLqolfFFs – Gareth Parker (@G_Parker) 31 janvier 2021

Il y a littéralement un signal pour entrer dans Woolworths à Aveley. Le parking a été fermé alors que les habitants de Perth commencent à paniquer. Je suis arrivé ici lorsque le presseur McGowan a commencé. pic.twitter.com/7TRO0ImoJP – Rangi Hirini (@rangihirini) 31 janvier 2021

Même des articles comme les fruits frais, le lait et les œufs ont été achetés en panique sur les étagères, malgré le fait que les supermarchés resteront ouverts.

13h: @MarkMcGowanMP a annoncé un verrouillage de 5 jours

15h: @woolworths Les étagères Subiaco sont nues.

Sérieusement, #Perth – rentre la tête. pic.twitter.com/FcurFtEjJl – Paul Morgan (@paulmorgs) 31 janvier 2021

Toujours là … les lignes sont folles. Le lait frais a presque disparu. pic.twitter.com/eJ2jg3rZQ7 – Rangi Hirini (@rangihirini) 31 janvier 2021

Le verrouillage, qui a été annoncé par le premier ministre australien de l’Ouest Mark McGowan et est en place du dimanche soir au vendredi, interdit temporairement l’ouverture des restaurants, bars, gymnases, écoles et autres lieux sociaux, limite l’exercice, ne permet que les déplacements essentiels et adopte l’obligation masques faciaux en public.

Lors d’une conférence de presse, McGowan a déclaré que bien que « Pour de nombreux Australiens occidentaux, cela va être un choc, » l’état « ne peut oublier à quelle vitesse ce virus peut se propager, ni la dévastation qu’il peut causer » et doit « traiter avec » la menace « Très, très rapidement et durement » quand il survient.

La majorité des cas australiens de Covid-19 ont été enregistrés dans et autour de la ville de Melbourne et de son état de Victoria, qui compte plus de 20 000 cas confirmés depuis le début de la pandémie. L’Australie-Occidentale, en comparaison, n’a enregistré que 903 cas et neuf décès.

