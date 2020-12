D’énormes files d’attente ont été vues dans les gares et sur les routes alors que des Londoniens désespérés fuient la capitale avant la misère de niveau 4 de dimanche.

Samedi après-midi, le Premier ministre Boris Johnson a révélé qu’un tiers de l’Angleterre – y compris Londres et une partie des comtés d’origine – serait plongé dans un verrouillage brutal de « niveau 4 » à partir de minuit.

Le support draconien verra la fermeture des magasins non essentiels et des restrictions de voyage, y compris une commande de « rester à la maison » pour le jour de Noël lui-même – même si M. Johnson a insisté il y a quelques jours à peine sur le fait qu’il serait « inhumain » de supprimer les bulles festives de cinq jours. ».

L’introduction du nouveau niveau vise à freiner une nouvelle souche plus infectieuse du virus, a expliqué Johnson lors d’un point de presse.

Les projets de Noël pour des millions de Londoniens ont été mis en doute par l’annonce du Premier ministre, beaucoup prévoyant de voyager hors de la capitale pendant l’assouplissement des mesures contre les coronavirus entre le 23 et le 27 décembre.

Mais avec la relaxation prévue annulée et les nouvelles règles entrant en vigueur à partir de minuit, les gens se démenaient ce soir pour sortir de Londres tant qu’ils le pouvaient encore.

Réagissant à l’annonce, Nigel Farage a tweeté moqueusement: « Félicitations au Premier ministre et à vos experts, vous avez provoqué la première évacuation de Londres depuis 1939. »

Les gens attendent samedi dans le hall de la gare de Paddington à Londres alors que les gens se démènent pour sortir de Londres avant que les règles de niveau 4 n’entrent en vigueur à minuit.

S’exprimant lors de la conférence de presse après l’annonce du niveau 4, le professeur Chris Whitty – conseiller médical en chef du gouvernement britannique – a dit à quiconque préparait son sac de sortir de Londres de « le déballer s’il vous plaît ».

‘La raison en est […] Dans le sud-est, 43% du virus est désormais cette nouvelle variante, dans l’est de l’Angleterre, 59% et à Londres, 62% », a-t-il déclaré.

Les régions qui connaissent un nombre plus élevé de la nouvelle variante connaissent un nombre plus élevé d’hospitalisations par rapport aux autres régions du nord de l’Angleterre, a-t-il expliqué.

Pour les 18 millions de personnes à Londres et dans le sud-est qui vivront sous les restrictions de niveau 4 à partir de minuit samedi, les voyages à destination et en provenance de zones d’autres niveaux ont été interdits.

« C’est le cœur très lourd que je dois vous dire que nous ne pouvons pas continuer avec Noël comme prévu », a déclaré Johnson lors d’une conférence de presse. « Je crois sincèrement qu’il n’y a pas d’alternative qui m’est offerte. »

Londres et le sud-est de l’Angleterre – environ un tiers de la population anglaise – sont actuellement au plus haut niveau d’un système de règles à trois niveaux, mais seront désormais placés dans un nouveau niveau 4.

Les gens franchissent des barrières pour prendre les trains à la gare de Paddington à Londres. L’introduction du nouveau niveau vise à freiner une nouvelle souche plus infectieuse du virus, a expliqué Boris Johnson lors d’un point de presse samedi.

Les personnes de ce niveau devront rester à la maison, sauf pour des raisons essentielles telles que le travail, et le commerce de détail non essentiel fermera, tout comme les loisirs et les divertissements intérieurs. Le mixage social se limitera à rencontrer une autre personne dans un espace extérieur.

Johnson avait déclaré vendredi qu’il espérait que l’Angleterre n’aurait pas besoin d’un troisième verrouillage après Noël.

Il avait également résisté aux appels pour modifier les plans pour alléger les restrictions pendant cinq jours pendant la période des fêtes et permettre à trois ménages distincts de se réunir à l’intérieur. Il a déclaré mercredi qu’il serait « franchement inhumain » d’interdire Noël.

Cependant, ceux qui sont maintenant au niveau 4 ne seront pas autorisés à se mélanger avec d’autres à Noël. Et tous les autres ne seront désormais autorisés à voir leurs amis et leur famille que pendant une journée.

Les nouvelles règles entreront en vigueur samedi soir à minuit.

Trafic vu sur l’A40 de Londres avant l’imposition de nouvelles restrictions de niveau 4 contre le coronavirus à partir de minuit

Comme d’autres pays d’Europe, la Grande-Bretagne se bat pour contenir le virus. L’action de Johnson fait suite à l’inquiétude d’une augmentation du nombre de cas, provoquée par la nouvelle souche infectieuse du virus – VUI202012 / 01.

C’est le taux d’infection qui inquiète le gouvernement et ses conseillers.

«Il n’y a aucune preuve suggérant qu’il est plus mortel ou provoque une maladie plus grave», a déclaré Johnson. «De même, il n’y a aucune preuve suggérant que le vaccin sera moins efficace contre la nouvelle variante.

Le médecin-chef anglais Chris Whitty a déclaré que les autorités avaient alerté l’Organisation mondiale de la santé et continuaient d’analyser les données disponibles pour améliorer leur compréhension de la nouvelle souche.

La Grande-Bretagne a signalé samedi 27 052 ​​nouveaux cas de COVID-19 et 534 décès. Le nombre de reproduction «R» est estimé entre 1,1 et 1,2, ce qui signifie que le nombre de cas augmente rapidement.

« Ne pas agir de manière décisive maintenant entraînera de nouvelles souffrances », a déclaré Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust et membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE) du gouvernement, sur Twitter.

La Grande-Bretagne a été l’un des pays européens les plus touchés – avec plus de 67000 décès liés au coronavirus et plus de 2 millions de cas signalés.