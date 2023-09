D’énormes explosions secouent la Crimée lors de la deuxième nuit de frappes de drones kamikaze

La RUSSIE a été frappée par une nouvelle vague d’attaques de drones kamikaze pour la deuxième nuit.

Des images dramatiques montrent une explosion massive à Eupatoria, en Crimée occupée par la Russie, avec une épaisse couche noire flottant dans le ciel.

La frappe a secoué la ville d’Evpatoria, en Crimée sous contrôle russe.

Les habitants ont signalé d’énormes explosions à partir de 5 heures ce matin

Les habitants ont rapporté que leur ville avait été secouée par la grève à 5 heures ce matin, heure locale.

La circulation sur le pont de Crimée reliant la Russie continentale a été suspendue.

Pendant ce temps, la défense aérienne russe a déclaré avoir abattu 11 drones au-dessus de la Crimée ce matin.

Plus à venir… Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur The Sun Online. Thesun.co.uk est votre destination incontournable pour les meilleures nouvelles sur les célébrités, les nouvelles sur le football, des histoires réelles, des photos à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Aimez-nous sur Facebook à l’adresse www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à l’adresse @Le soleil.