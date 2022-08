D’énormes craintes concernant la vie privée ont été soulevées après que Facebook a remis les conversations privées d’une adolescente afin qu’elle puisse être accusée d’avortement à domicile

Une affaire d’avortement CRIMINELLE qui utilise des messages Facebook comme preuve a fait craindre que ce ne soit la nouvelle norme après l’annulation de Roe v. Wade.

Celeste Burgess, sa mère Jessica et Tanner Barnhilll ont été arrêtés après avoir prétendument tenté de brûler et d’enterrer un enfant mort-né, selon une plainte pénale déposée dans le comté de Madison, Nebraska.

Jessica Burgess a plaidé non coupable de toutes les accusations Crédit : Facebook

Deuxième partie de la conversation Facebook Crédit : Tribunal du comté de Madison

Tous les trois ont été inculpés en juin des tentatives présumées de brûler et de cacher le corps du bébé mort-né après que Celeste ait accouché de manière inattendue sous la douche, selon des documents judiciaires.

Jessica, 41 ans, et sa fille Celeste, qui a eu 18 ans en juin et est accusée en tant qu’adulte, ont plaidé non coupables. Barnhill n’a pas contesté une accusation de délit.

Un mois plus tard, l’affaire est devenue un problème social plus important après que Jessica a été accusée d’avoir provoqué un avortement illégal et d’avoir pratiqué un avortement en tant que personne autre qu’un médecin agréé.

Elle a plaidé non coupable de ces deux accusations, qui ont été déposées après qu’un mandat de perquisition sur Facebook est revenu avec des messages entre Celeste et Jessica qui semblent montrer que la mère de l’adolescente achète des “pilules abortives” à sa fille et lui dit comment les prendre.

L’avortement présumé à domicile s’est produit à 23 semaines, selon la plainte pénale. La loi du Nebraska limite les avortements aux 20 premières semaines.

Cette affaire a commencé avant que la Cour suprême n’infirme Roe v Wade, mais elle a toujours créé un sentiment d’anxiété quant à la manière dont les cas d’avortement seront poursuivis.

Amani Wells-Onyioha, expert politique et défenseur des droits civiques, a déclaré au Sun que “l’abrogation de Roe v Wade n’était que le début des institutions américaines piétinant le droit des personnes à la vie privée”.

“Maintenant, nous le voyons poussé à de nouveaux extrêmes, alors que des officiers tentent de poursuivre des femmes pour avoir choisi quoi faire de leur corps”, a-t-elle déclaré.

“L’utilisation des données de Facebook pour mener des enquêtes sur l’avortement est non seulement aberrante, mais aussi une violation complète et totale de la vie privée qui soulève des questions sur les motifs que les entreprises ont pour protéger les droits de leurs utilisateurs.”

Meta, la société mère de Facebook, a publié une déclaration le 9 août précisant que les mandats de perquisition faisaient partie d’une enquête policière sur l’incinération et l’enterrement présumés d’un enfant mort-né.

“Nous avons reçu des mandats légaux valides des forces de l’ordre locales le 7 juin, avant la décision de la Cour suprême dans l’affaire Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization.

“Les mandats ne mentionnaient pas du tout l’avortement. Des documents judiciaires indiquent que la police enquêtait à l’époque sur l’incinération et l’enterrement illégaux présumés d’un enfant mort-né.

“Les mandats étaient accompagnés d’ordonnances de non-divulgation, ce qui nous empêchait de partager des informations à leur sujet. Les ordonnances ont maintenant été levées.”

Le Sun a demandé au porte-parole de Meta, Any Stone, ce que Meta aurait fait si les mandats mentionnaient l’avortement.

Stone n’a pas répondu.

“TIRER LA LIGNE”

Wells-Onyioha a remis en question la déclaration de Meta, demandant “Où l’entreprise trace-t-elle la ligne entre la politique et les affaires?”

“Mark Zuckerberg a été accusé d’être politiquement conservateur après que Facebook a été considéré comme une” chambre d’écho de droite “lors du cycle électoral de 2020.

“Meta a affirmé que ce n’était pas intentionnel, mais parce que le contenu de droite était plus performant dans l’algorithme que les autres types de contenu.

“Mark a également été convoqué pour des réunions privées avec des dirigeants de partis conservateurs en 2019, ce qui était pour le moins discutable.

« Avec ces faits à l’esprit, est-il possible que Meta soit si disposé à coopérer avec les autorités et à violer la vie privée de ses utilisateurs en raison de leurs propres préjugés politiques ?

“Ou sont-ils simplement en train de suivre une citation à comparaître et de faire ce qu’on leur dit? Qui a le dernier mot dans cette affaire?”

Elle pense que le géant des médias sociaux pourrait se battre plus fort pour la vie privée des femmes “si elles le voulaient”.

‘QUI A LE DERNIER MOT ?’

La transmission de publications sur les réseaux sociaux ou de messages privés dans le cadre d’un mandat de perquisition n’est pas quelque chose de nouveau, a déclaré le célèbre expert en droit Bennett Gershman au Sun.

“Les gens ne peuvent pas s’attendre à la confidentialité lorsqu’ils utilisent les médias sociaux”, a déclaré Gershman, professeur de longue date à la faculté de droit Elisabeth Haub de New York à l’Université Pace.

“Ils peuvent croire que leurs conversations sont privées, mais cette attente n’est pas raisonnable.

“La police et les procureurs utilisent Facebook et les plateformes de médias sociaux depuis de nombreuses années pour obtenir des preuves d’un crime. Les preuves des médias sociaux peuvent être très incriminantes.

“Le fait qu’il soit impliqué dans une affaire d’avortement est une tournure inhabituelle.”

Il a déclaré que les médias sociaux sont une plate-forme ouverte ; contrairement aux appels téléphoniques qui nécessitent des écoutes téléphoniques.

” PREUVE ÉLECTRONIQUE “

Il en va de même pour les SMS et les e-mails, a-t-il déclaré.

La clé est d’authentifier que la “preuve électronique” est une transcription exacte entre les accusés, a-t-il dit.

“L’important est l’authentification devant le tribunal”, a déclaré le professeur de droit.

“Vous devez prouver qu’il s’agit bien d’eux et non d’imposteurs. Certains tribunaux débattent de la quantité de preuves nécessaires pour authentifier. C’est le danger pour les procureurs qui utilisent des preuves numériques.

“Mais en ce moment, dans ce cas, vous avez la preuve. Lors d’un procès, ce serait à un jury de déterminer si c’est authentique.”

En raison de la prévalence des preuves numériques devant les tribunaux dans d’autres affaires pénales, Gershman a déclaré: “Je pense que c’est ce que vous allez voir” dans les futures affaires pénales d’avortement.

“Ce type de preuve peut être disponible pour les procureurs. Il sera probablement plus répandu d’utiliser des preuves sur les réseaux sociaux pour prouver que les gens envisagent de se faire avorter.”