D’énormes changements pourraient arriver dans le football anglais

Les hauts responsables du football anglais sont sur le point de discuter de changements potentiellement massifs avec le sport à l’intérieur du pays. Les révisions de la FA Cup, de la Carabao Cup et du Community Shield seront toutes débattues. Une réunion pour discuter de ces éventuelles modifications est prévue vendredi.

Les temps rapporte que six hauts responsables de la Premier League, de la FA et de l’EFL seront présents au sommet. La présidente de la Premier League, Alison Brittain, ainsi que ses homologues Debbie Hewitt (FA) et Rick Parry (EFL) assisteront à la réunion. Les directeurs généraux Richard Masters (EPL), Mark Bullingham (FA) et Trevor Birch (EFL) devraient également se joindre.

Les changements de la FA Cup et de la Carabao Cup pourraient atténuer l’épuisement des joueurs dans le football anglais

Les changements possibles à la FA Cup incluent la fin des rediffusions plus tôt dans la compétition. Le tournoi a actuellement des rediffusions en place jusqu’au quatrième tour. Cependant, les grands clubs veulent mettre fin aux rediffusions au troisième tour de jeu. C’est l’étape au cours de laquelle les équipes de Premier League entrent dans la compétition.

Les matchs de la Coupe Carabao pourraient être programmés pour des modifications encore plus importantes. Une décision potentielle pourrait être d’interdire les clubs actuellement en jeu européen de la compétition. Cela toucherait évidemment les plus grosses équipes du pays. Une autre option pourrait également être de faire en sorte que ces équipes alignent des équipes U21 pour la Coupe Carabao. L’EFL est apparemment ouvert à ces idées, mais cherche une compensation financière.

Ces changements sont en jeu pour aider à atténuer l’épuisement professionnel des joueurs. La Ligue des champions de l’UEFA et la Coupe du monde de la FIFA vont se développer dans un proche avenir. Les clubs massifs qui présentent des stars internationales jouent déjà de nombreux matchs chaque année, et cela ne fera qu’augmenter. Les modifications apportées à la FA Cup et à la Carabao Cup répondraient à ces préoccupations.

Les grands clubs veulent que le Community Shield soit déplacé

Les grandes équipes de Premier League veulent également changer le Community Shield. Normalement joué une semaine avant le début de l’élite, les équipes affirment que cela affecte leur capacité à se préparer correctement pour la campagne exténuante de Premier League. Un match de mi-saison pourrait être en préparation pour le match amical. Jouer le Community Shield à l’étranger est également sur la table.

Déplacer le Community Shield libérerait également plus de temps pour les matchs de pré-saison. Des informations sur une éventuelle tournée de pré-saison de la Premier League aux États-Unis ont fait surface il y a quelques mois.

Comme la plupart des choses avec le sport, l’argent est un facteur majeur dans ces discussions. Les équipes de niveau inférieur ont négocié une augmentation du financement de 356 millions de dollars de la Premier League. Cependant, les meilleures équipes de vol n’auraient jusqu’à présent atteint que 190 millions de dollars. La réunion de vendredi donnerait aux équipes une chance de se rencontrer au milieu.

PHOTO : IMAGO / PA Images