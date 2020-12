Les Australiens profitent du plus grand assouplissement des règles du COVID-19 depuis des mois, car l’ordre tant détesté obligeant des millions de personnes à porter des masques dans les lieux publics est abandonné.

Les limites de capacité des restaurants à Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud ont doublé pour atteindre une personne par deux mètres carrés à partir de lundi, après que les deux États ont connu des périodes prolongées sans cas de COVID-19.

Les amateurs de pub victoriens seront également autorisés à se tenir au bar pour déguster une boisson, tandis que ceux de NSW peuvent le faire tant qu’ils sont dans un lieu en plein air.

Les boîtes de nuit rouvriront à Victoria après que l’État ait passé 37 jours sans nouvelle infection, ce qui les alignera sur les clubs de Nouvelle-Galles du Sud, qui permettent à 50 personnes d’accéder à la piste de danse.

Jusqu’à ce qu’un cas soit confirmé jeudi dernier, NSW avait bénéficié de 26 jours sans infection au COVID-19.

Dans un sursis bienvenu pour les cinq millions d’habitants de Melbourne, les couvertures faciales dans la ville ne seront désormais nécessaires que lorsque les gens ne peuvent plus socialement se distancer.

Des familles font la queue pour prendre des photos avec le père Noël et ses aides à l’atelier du père Noël sur Federation Square à Melbourne dimanche (photo) avant que les règles ne soient assouplies

Les limites de capacité des restaurants et des bars à Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud ont doublé pour atteindre une personne par deux mètres carrés (photo, fêtards dans un bar de Melbourne)

Cela signifie qu’ils ne sont plus nécessaires pour manger au restaurant, mais sont nécessaires dans des endroits comme les centres commerciaux et les transports en commun.

Les limites de rassemblement en plein air en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria ont également été assouplies avec 100 personnes autorisées à se rassembler dans des espaces ouverts dans les deux États.

Les théâtres de Nouvelle-Galles du Sud peuvent augmenter leur capacité de 75% la semaine prochaine.

Cinquante personnes sont autorisées à se réunir à domicile en Nouvelle-Galles du Sud, tandis que le premier ministre victorien Daniel Andrews a fixé ce nombre à 30 pour les résidents.

Il a expliqué que la limite s’applique à tous les visiteurs de la maison pendant une journée entière, et non à 30 personnes pour le déjeuner et 30 autres pour le dîner.

M. Andrews a également autorisé 50% des travailleurs du secteur privé et 25% de ceux du secteur public à retourner au bureau à partir du 11 janvier.

Des gens ont vu des gens se promener et faire la queue pour des manèges sans porter de masques au Luna Park de Melbourne dimanche alors que le célèbre parc a rouvert ses portes. Les couvertures faciales en ville ne seront désormais nécessaires que là où la distanciation sociale ne peut être maintenue

Les cinémas de Nouvelle-Galles du Sud peuvent augmenter leur capacité de 75% par rapport à 50% la semaine prochaine (image du fichier)

Les boîtes de nuit peuvent rouvrir à Victoria après que l’État soit passé 37 jours sans nouvelle infection (image de fichier)

Le premier ministre victorien Daniel Andrews a considérablement assoupli les restrictions de distanciation sociale de l’État après une 37e journée consécutive sans nouvelle infection à coronavirus

« Aujourd’hui marque 37 jours sans cas de coronavirus où que ce soit dans notre État. C’est une réalisation remarquable », a déclaré M. Andrews dimanche matin.

«C’est quelque chose que chaque Victorien possède, c’est quelque chose que chaque Victorien a construit.

« Alors qu’aujourd’hui, nous pouvons faire de grands pas, non pas vers la normale, mais vers un été sans COVID, nous devons tous rester vigilants et nous devons tous jouer notre rôle. »

Le directeur de la santé de Victoria, Brett Sutton, avait précédemment déclaré lors d’une enquête parlementaire qu’il était prudent pour l’État de passer à un niveau de restrictions « COVID normal ».

Dans le cadre de la feuille de route originale du gouvernement pour sortir du verrouillage, «COVID normal» signifie la fin des restrictions sur le sport communautaire, les lieux d’accueil, les rassemblements et les visiteurs à domicile.

Le gouvernement a annoncé vendredi qu’il présenterait un projet de loi pour facturer la quarantaine obligatoire de 14 jours.

Les frais seront fixés à 3 000 $ par adulte, 1 000 $ pour chaque adulte supplémentaire dans une chambre et 500 $ pour les enfants âgés de trois à 18 ans. Il n’y aura pas de frais pour les enfants de moins de trois ans.