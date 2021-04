D’énormes bombardiers B-52 et porte-avions sont envoyés au Moyen-Orient en guise d’avertissement aux talibans.

Le Pentagone a déployé des bombardiers aériens dans la région pour soutenir le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, a déclaré vendredi le porte-parole John Kirby.

Un bombardier lourd B-52 Stratofortress de l’US Airforce aidera à protéger l’Afghanistan Crédits: Getty

Combattants talibans afghans dans la province de Laghman, district d’Alingar, 2020 Crédits: Getty

« Je dirais aux talibans que nous serons bien préparés à nous défendre tout au long du processus de retrait », a déclaré le général Frank McKenzie, le chef du commandement central américain, au Pentagone.

Cependant, il n’est pas clair si des renforts supplémentaires pourraient être envoyés pour assurer le retrait en douceur et en toute sécurité de quelque 2 500 soldats américains et de 16 000 autres civils soutenant l’opération américaine en Afghanistan.

Il y a également 7 000 autres soldats de l’OTAN dans le pays, qui dépendent également des États-Unis pour leur soutien matériel et sécuritaire.

Cette décision intervient malgré le fait que le général McKenzie rejoigne les généraux supérieurs pour conseiller l’administration de Joe Biden contre un retrait complet d’Afghanistan.

Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, et Mark Milley, président des chefs d’état-major conjoints, ont suggéré de quitter une force antiterroriste pour renforcer le gouvernement de Kaboul après que les États-Unis aient quitté le pays sans littoral.

Les Marines américains tirent lors d’une embuscade des talibans Crédit: Reuters

United States Air Force (USAF) Boeing B-52H Stratofortress bombardier stratégique au décollage Crédits: Getty

Mais le président américain a confirmé que l’Amérique retirerait toutes ses troupes d’Afghanistan d’ici le 11 septembre 2021 pour mettre fin à «la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis».

Les talibans avaient insisté pour que Washington s’en tienne à un accord de février 2020 que les militants avaient conclu avec l’administration de Donald Trump pour achever le retrait américain d’ici le 1er mai.

Des responsables américains ont déclaré après l’annonce de Biden que du personnel militaire supplémentaire serait probablement positionné en Afghanistan pour soutenir le retrait des troupes et du matériel.

Des bombardiers B-52 de l’armée de l’air sont déjà arrivés dans la région dans le cadre du renforcement de la sécurité avant le retrait, a déclaré le porte-parole de la défense John Kirby.

Un défilé de soldats afghans a capturé des combattants talibans après une opération à Herat Crédit: EPA

Des combattants talibans sont morts après une frappe aérienne à Nangarhar Crédit: AFP ou concédants de licence

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a décidé de garder un porte-avions au Moyen-Orient pour aider à protéger les troupes américaines et de la coalition lors de leur retrait prévu d’Afghanistan dans les semaines à venir.

Austin a approuvé une prolongation du déploiement de l’USS Dwight D. Eisenhower au Moyen-Orient pendant un certain temps.

« Et il a approuvé l’ajout de quelques bombardiers à longue portée à déployer dans la région. Deux de ces B-52 sont arrivés dans la région », a confirmé Kirby.

Les bombardiers Stratofortress sont généralement basés au Qatar, où l’armée américaine a une base importante.

« Je pense qu’il est raisonnable de supposer qu’il pourrait y avoir des mesures de protection de la force et des catalyseurs temporaires supplémentaires dont nous aurions besoin pour nous assurer que ce retrait se déroule sans heurts et en toute sécurité pour nos hommes et nos femmes », a déclaré Kirby aux journalistes.

Des milliers de soldats rentreront chez eux Crédits: Getty Images – Getty

« Il serait imprudent et imprudent de ne pas supposer qu’il pourrait y avoir résistance et opposition au retrait des talibans, compte tenu de leur rhétorique acharnée », a ajouté Kirby.

Il a déclaré que le plan de retrait avait été discuté lors d’une réunion vendredi des patrons de la défense.

Le Times au Royaume-Uni rapporte que l’Amérique a demandé le feu vert pour baser des drones et des forces spéciales dans les pays voisins de l’Afghanistan.

Cela est dû aux craintes que l’armée de Kaboul s’effondre contre les talibans lors du retrait des troupes étrangères.

Les talibans comptent environ 60 000 combattants, selon les derniers chiffres.

Les troupes seront retirées d’Afghanistan Crédits: Getty Images – Getty

Le général McKenzie a admis: « Je suis préoccupé par la capacité de l’armée afghane à tenir après notre départ, la capacité de l’armée de l’air Aghan à voler – en particulier – après que nous ayons retiré le soutien de ces avions. »

L’armée de l’air afghane ne dispose que de 34 avions «aptes au combat» et de cinq hélicoptères d’attaque, selon l’Institut d’études stratégiques basé à Londres.

Le général McKenzie a déclaré aux responsables que les talibans pourraient devoir être tenus à distance d’une force «flottante».

Le Times ajoute: « Cela suggérerait une présence navale dans la mer d’Oman, qui est à 300 miles au sud de l’Afghanistan, sur une base plus permanente. »

Le retrait de milliers de soldats américains coïncidera avec le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Les opérations de l’AMÉRIQUE en Afghanistan – lancées après les attentats du 11 septembre – ont coûté cher. 19: Des années depuis le début de la guerre contre Al-Qaïda et les talibans en octobre 2001. 2 305: Nombre de militaires américains décédés en Afghanistan depuis 2001. 20 320: Nombre de soldats américains blessés au combat. 110 000: Nombre total de soldats américains en Afghanistan au plus fort du déploiement en 2011. 778 milliards de dollars: Total des dépenses militaires américaines en Afghanistan de 2001 à 2019. 44 milliards de dollars supplémentaires ont été consacrés à des projets de reconstruction.

Biden a annoncé à la mi-avril: « Il est temps de mettre fin à la plus longue guerre américaine. Il est temps que les troupes américaines rentrent chez elles. »

« Les États-Unis commenceront leur retrait définitif le 1er mai de cette année. Nous le ferons de manière responsable, délibérée et en toute sécurité. »

Biden a déclaré que les talibans devraient savoir que les États-Unis « défendront nos alliés et partenaires avec tous les outils à notre disposition ».

Le président a ajouté: «Nous sommes allés en Afghanistan à cause d’une horrible attaque qui s’est produite il y a 20 ans.

« Cela ne peut pas expliquer pourquoi nous devrions y rester en 2021. »

Biden a déclaré que les États-Unis doivent « se concentrer sur le défi qui nous attend », soulignant les tensions avec la Chine, les « cybermenaces » en 2021 et la nécessité de renforcer les soins de santé mondiaux à la lumière de la pandémie de Covid.

Cependant, Donald Trump a exhorté Biden à retirer rapidement des troupes.

L’ancien président a déclaré que le retrait devrait être fait « avant » le 11 septembre, car il a déclaré que la journée devrait rester celle de « réflexion et de mémoire ».

« Sortir d’Afghanistan est une chose merveilleuse et positive à faire », a-t-il noté.