D’énormes astéroïdes ‘Planet Killer’ trouvés cachés dans l’éclat du Soleil

Les astronomes ont profité d’une faible luminosité en fin de journée pour découvrir trois astéroïdes proches de la Terre (NEA), dont un large de près d’un mile (1,5 kilomètre), tapi dans la lumière aveuglante de notre propre soleil.

Les scientifiques ont trouvé les roches spatiales inquiétantes lors d’observations faites au crépuscule à l’aide du Caméra à énergie noire chez NOIRLab Observatoire interaméricain Cerro Tololo au Chili. Le trio est mené par 2022 AP7à peu près la taille du Pentagone américain qui a une orbite qui pourrait le placer sur le chemin de la Terre un jour dans le futur.

“Notre enquête crépusculaire parcourt la zone à l’intérieur des orbites de la Terre et de Vénus à la recherche d’astéroïdes”, a déclaré Scott S. Sheppard, de la Carnegie Institution for Science, dans un communiqué. “Jusqu’à présent, nous avons trouvé deux gros astéroïdes géocroiseurs d’environ 1 kilomètre de diamètre, une taille que nous appelons des tueurs de planètes.”

Sheppard est également l’auteur principal d’un papier publié dans le Astronomical Journal qui décrit la découverte de 2022 AP7 ainsi que des astéroïdes 2021 LJ4 et 2021 PH27, qui ont respectivement la taille du bâtiment du Capitole américain et du Golden Gate Bridge. Contrairement au plus grand des trois, ces derniers ne sont pas considérés comme potentiellement dangereux, car leurs orbites les maintiennent en toute sécurité hors du chemin de notre planète.

Les astronomes ont découvert et catalogué des milliers d’astéroïdes proches de la Terre au fil des décennies, mais l’humanité a encore des angles morts, notamment des astéroïdes qui errent près du soleil depuis notre point de vue sur Terre. Le météore qui inopinément a explosé au-dessus de la Russie en 2013 provenait d’un astéroïde inconnu auparavant qui est venu de derrière le soleil, prenant les astronomes par surprise.

La découverte de ces astéroïdes est donc une évolution bienvenue pour ceux qui s’intéressent à la protection planétaire. Non seulement 2022 AP7 est le plus gros astéroïde potentiellement dangereux découvert au cours des huit dernières années, mais 2021 PH27 est également l’astéroïde connu le plus proche du soleil.

“Il ne reste probablement que quelques NEA de tailles similaires à trouver, et ces gros astéroïdes non découverts ont probablement des orbites qui les maintiennent à l’intérieur des orbites de la Terre et de Vénus la plupart du temps”, a déclaré Sheppard. “Seuls environ 25 astéroïdes avec des orbites complètement à l’intérieur de l’orbite terrestre ont été découverts à ce jour en raison de la difficulté d’observer près de l’éclat du soleil.”

Bien que ces astéroïdes nouvellement découverts soient suffisamment gros pour être catastrophiques s’ils entrent en collision avec une planète, il n’y a actuellement aucune approche rapprochée prévue entre l’un d’eux et la Terre dans un avenir prévisible.