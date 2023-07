Denon prépare deux nouveaux récepteurs 8K à moins de 700 $

Denon a dévoilé deux nouveaux récepteurs AV pour les petites pièces qui offrent un son en réseau et une prise en charge de la vidéo 8K.

Le Denon AVR-S770H est un récepteur 7.2 canaux avec prise en charge Dolby Atmos et DTS:X, tandis que l’AVR-S670H comprend 5.2 canaux et prise en charge Dolby TrueHD.

Les deux récepteurs offrent 75 W par canal (8 ohms, stéréo) et comprennent six ports HDMI, dont trois ont une capacité vidéo HDMI 8K et le 4K/120 Hz convivial pour les jeux. Ils incluent également l’audio multi-pièces HEOS de la société et l’étalonnage Audyssey MultEQ.

Les nouveaux modèles Denon font suite à l’AVR-S970H qui est sorti fin 2022. Denon a été l’un des fabricants AV les plus cohérents avec un nouveau modèle presque chaque année, tandis que des concurrents comme Sony et Onkyo ont ralenti ou même arrêté pendant la pandémie.

Les Denon AVR-S770H (649 $) AVR-S670H (549 $) sont disponible en pré-commande et sera mis en vente dans les prochaines semaines.